Lääkäri listaa asiat, jotka voit tehdä makeanhimon jäätyä päälle – kertoo, miten itse aloitti sokerin vähentämisen

Totaaliset herkkulakot eivät ole suositeltavia, mutta herkuttelusta kannattaa tehdä tietoinen valinta.

Napsitko vähän väliä joulukonvehteja, vaikka oikeastaan haluaisit syödä terveellisesti ja ravitsevasti? Joskus makean syöminen jää huomaamatta päälle.

Asiantuntijat eivät yleisesti suosittele tiukkoja rajoja tai herkkulakkoja, sillä ne kääntyvät tutkitusti usein itseään vastaan.

Yksimielisyys vallitsee kuitenkin myös siitä, että liika sokeri ei ole terveydelle eduksi.

Brittiläinen BBC:n aamutelevision asiantuntijalääkäri Rangan Chatterjee käsittelee teemaa kirjassaan Terveys tasapainoon – 4 avainta parempaan elämään (Gummerus).

Hän muistuttaa, että makean syömisen vähentämisessä tärkeintä on, että etenet omaan, juuri sinulle sopivaan tahtiin.

– Voit aloittaa esimerkiksi jättämällä sokerin pois teestä tai kahvista – itse aloitin niin. Miten pienestä sitten aloitatkin, sokerin vähentäminen edistää terveyttäsi, lääkäri kertoo.

” Miten pienestä sitten aloitatkin, sokerin vähentäminen edistää terveyttäsi.

Mutta mitä käytännössä voi tehdä juuri sillä hetkellä, kun makeanhimo iskee armottomasti?

Chatterjee listaa muutaman asian, joilla voit saada tilanteen hallintaan.

Kokeile näitä vaihtoehtoja:

1. Juo kaksi isoa lasillista vettä. Joidenkin mielestä hiilihapollinen vesi toimii erityisen hyvin.

2. Kiinnitä huomiosi keskittymistä vaativaan tehtävään, joka vie ajatuksesi pois ruoasta.

3. Tee syvähengitysharjoituksia.

Tällainen on esimerkiksi Chatterjeen kehittämä parasympaattista hermostoa aktivoiva 3–4–5-harjoitus:

Hengitä sisään kolmen sekunnin ajan, pidätä henkeä neljä sekuntia ja hengitä ulos viiden sekunnin ajan.

4. Syö hedelmä.

5. Syö kourallinen pähkinöitä.

6. Jos makeanhimo tuntuu kestämättömältä, syö pieni annos mahdollisimman tummaa suklaata.

Tietoisuustaidot auttavat pysähtymään houkutusten ääreen – ja valitsemaan tietoisesti oman toimintatavan.

Pysähdy hetkeksi – ja tee tietoinen valinta

Nykyisessä ympäristössämme herkkujen houkutuksia on mahdoton välttää.

Psykologi Anu Tevanlinna suosittelee teoksessaan Hyvinvointia mielelläsi – Arvoista suunta elämäntapamuutokseen (Atena) ottamaan käyttöön tietoisuustaidot yhdeksi työkaluksi hetkellisten houkutusten ja mielihalujen kanssa selviämiseen.

Tietoisuustaidot toimivat, koska ne auttavat pysähtymään houkutusten ääreen – ja valitsemaan tietoisesti oman toimintatavan.

– Opit siis pysähtymään ennen kuin nakkaat automaattisesti lempisuklaan suuhun, naksautat saunasiiderin auki tai sytytät tupakan, Tevanlinna kertoo.

” Opit siis pysähtymään ennen kuin nakkaat automaattisesti lempisuklaan suuhun, naksautat saunasiiderin auki tai sytytät tupakan.

Kokeile tätä menetelmää

Tevanlinna neuvoo kirjassaan tietoisuustaitoihin perustuvan STOP-tekniikan, jonka voit ottaa käyttöön kohdatessasi mielihaluja tai houkutuksia.

Tevanlinna on mukaillut menetelmän psykologi Elisha Goldsteinin The Now Effect -kirjassa esitetyn harjoituksen pohjalta.

Käytä STOP-tekniikkaa näin, kun huomaat mielihalun tai houkutuksen:

S = Seisahdu. Pysähdy ja lopeta, mitä olit tekemässä.

T = Tuo huomio hengitykseesi. Anna huomiosi levätä hengityksessä muutamien hengenvetojen ajan. Sinun ei tarvitse muuttaa hengitystäsi, ainoastaan aisti sitä. Tunne, miten ilma virtaa sieraimista sisäänhengityksellä sisään ja uloshengityksellä ulos. Tunne, miten rintakehä ja vatsa kohoavat ja taas laskevat. Palauta huomiosi hengitykseen, jos huomaat mielesi vaeltaneen muualle.

O = ohjaa huomiosi tähän hetkeen. Havainnoi kehon tuntemuksia ja reaktioita. Huomaa, millaisia ajatuksia mielessäsi liikkuu ja millaisia tunteita sinulla nyt on. Tarkkaile siis, mitä sinussa tapahtuu, kun kohtaat mielihalun.

P = Palaa tekemiseen tietoisesti. Valitse, miten jatkat. Voit halutessasi kysyä itseltäsi: ”Miten valintani vaikuttaa hyvinvointiini?” Sen jälkeen mitä teetkin, tee se tietoisesti. Huomaa, että voit jatkaa sitä, mitä olit tekemässä ja mihin automaatiosi ohjaa sinua. Tai sitten voit valita toisin. Olennaista on, että teet tietoisen valinnan automaattisen reagoinnin sijaan. Samalla muistutat itseäsi sinulle tärkeistä pyrkimyksistä ja arkisten valintojen vaikutuksesta elämäntapamuutokseesi.