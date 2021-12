Näin selätät jouluturvotuksen nopeasti – tyypillinen virhe kuormittaa kehoa, valmentaja kertoo

Moni ryhtyy liian tiukalle nälkäkuurille joulumässäilyn jälkeen. Se on iso virhe, sanoo asiantuntija.

Jouluna nautitut tavallista isommat ruokamäärät, suolaiset ja makeat herkut sekä alkoholi kerryttävät nestettä kehoon.

Jo muutamassa päivässä sitä voi kertyä niin, että vyötärö kiristää ja sormus juuttuu paikoilleen.

Turvonnut ja nuukahtanut olo joulun ja muiden juhlapyhien jälkeen on yleinen ilmiö. Se johtuu Fitfarmin valmentajan Matias Koistisen mukaan paljolti ruokien suolaisuudesta, liikkumattomuudesta sekä siitä, että veden juonti jää normaalia vähemmälle.

Koistinen kuitenkin lohduttaa ja kertoo, ettei huoleen ole aihetta. Hänen mukaansa kyse on suurimmaksi osaksi siitä, että kehoon on kertynyt nestettä ja suoliston ruokamassaa, ei rasvaa.

– On ihan normaalia, että jouluna syödään enemmän. Se kuuluu jouluun ja juhlapyhiin, aivan kuten pieni juhlien jälkeen tuleva turvotuskin.

” On ihan normaalia, että jouluna syödään enemmän.

Jouluna herkutellaan.

Kehossa ei tapahdu pysyviä muutoksia vielä kolmessa päivässä: kehoon ei huomattavasti kerry rasvaa, jos syö paljon ja on paikoillaan kolme päivää. Sitä ei myöskään paljoa pala kehosta pois, vaikka liikkuisi ja söisi terveellisesti kolme päivää.

– Laajempi aikaikkuna on se, joka ratkaisee. Arkena, kun ateria- ja muukin rytmi palautuu normaaliksi, nesteet lähtevät liikkeelle ja freesi olo palautuu nopeasti. Ei vielä yhdessä päivässä, mutta muutaman päivän kuluttua nestekierto on palautunut ja olo on hyvä ja normaali.

Luultavasti tämänkin joulun jälkeen moni ryhtyy liian tiukalle palauttavalle kuurille heti joulunpyhien jälkeen.

Se on Koistisen mukaan iso virhe, aivan kuten sekin, että ollaan liian niukalla ravinnolla ennen juhlapyhiä.

– Ei kannata tehdä radikaaleja ylilyöntejä, jos jouluna tulee syötyä enemmän. Normaalit asiat ovat keholle parasta joka suhteessa. Jos mennään laidasta laitaan, eli ollaan ensin syömättä, sitten syödään parissa päivässä koko viikon edestä ja sen jälkeen ryhdytään kana- ja salaattikuurille, keho joutuu kovalle kuormitukselle.

” Ei kannata tehdä radikaaleja ylilyöntejä, jos jouluna tulee syötyä enemmän.

Joulun jälkeen kannattaa suosia normaalia ateriarytmiä ja normaalia tervellistä ruokaa.

Normaali ateriarytmi, normaali terveellinen ruoka, vesi ja liike, niistä keho Koistisen mukaan tykkää.

– Olen sanonut valmennettavilleni, että vaikka tavoitteet olisivat mitkä tahansa, on tärkeää, että syömisestä tulee hyvä mieli ennen joulua, jouluna ja joulun jälkeen. Varsinkin joulun jälkeinen aika on tärkeä: ettei koeta syyllisyyttä syömisestä.

” On tärkeää, että syömisestä tulee hyvä mieli ennen joulua, jouluna ja joulun jälkeen.

Hän toivoo, että jokainen tekisi arjestaan sellaisen, että siihen on helppo ja mukava palata aina juhlien ja lomien jälkeen.

– Mukava arki on sellainen, joka vetää puoleensa herkuttelupäivien jälkeen.

7 vinkkiä: Näin pääset nopeasti eroon turvotuksesta

1. Juo riittävästi nestettä, mieluiten vettä. Mitä enemmän syöt, sitä enemmän tulisi juoda vettä. Vettä olisi hyvä juoda vähintään 1–2 litraa tasaisesti päivän aikana. Jos haluaa nestekiertoon liikettä, voi määrää nostaa joulun jälkeen pariksi päiväksi litralla, eli 2–3 litraan päivässä.

2. Laita ateriarytmi kuntoon: Syö säännöllisesti 3–4 tunnin välein 4–6 kertaa päivässä.

3. Lisää kuitujen määrää ruokavaliossasi, jouluruuissa niitä on yleensä vähän. Ravinnon kuidut lisäävät suolen sisältöä ja sitovat suolessa nestettä. Uloste kuohkeutuu, jolloin ummetusoireet helpottavat. Hyvä kuidun lähteitä ovat esimerkiksi täysjyvävilja, kasvikset, pähkinät, siemenet, marjat ja hedelmät.

4. Unohda pizzat, hampurilaiset ja muut energiapitoiset ruuat joulun jälkeen ja pyri mieluummin lisäämään kasvisten määrää.

Nuku riittävästi.

5. Varmista, että nukut riittävästi ja hyvin. Laadultaan hyvä ja ajallisesti riittävä määrä unta poistaa turvotusnestettä kehosta. Lisäksi lähes kaikki palautuminen tapahtuu unessa, ja sillä on suuri vaikutus koko kehon sekä mielen hyvinvointiin.

6. Lisää päivään liikuntaa. Aerobinen liikunta saa nesteen kiertämään parhaiten. Hyviä lajeja ovat esimerkiksi kävely, hiihto, luistelu ja uinti. Pääasia, että lähtee liikkeelle.

7. Kiinnitä huomiota suolan käyttöön, sillä suolainen ravinto lisää turvotusta.