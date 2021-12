Näin helpotat jouluähkyä

Joulua juhlistetaan hyvällä ruoalla, mutta ähkyyn saakka ei itseään ole mieltä vetää. Jos niin on käynyt, näillä keinoilla voi helpottaa omaa oloaan.

Tuntuuko jouluaterian jälkeen usein siltä, että maha on ratkeamispisteessä? Mahalaukku kestää terveellä ihmisellä isommankin määrän ruokaa, eikä hetkellinen ähky ole terveydelle vaarallista. Tukala olo voi silti olla.

Jos jouluherkkuja tulee nauttineeksi liiankin kanssa, oloa voi kokeilla lievittää muutamalla toimenpiteellä - sekä suhtautumalla itseensä lempeän hyväksyvästi.

1. Ole itsellesi armollinen

Älä turhaan syyllistä ja soimaa itseäsi. Hyvä ruoka on osa joulunviettoa.

Jos lähdet itseruoskinnan tielle, olo voi olla kahta kauheampi. Puntaria ei kannata tuijottaa, sillä suolainen ja hiilihydraattipitoinen ruoka voi kerätä kehoon nestettä, mikä näkyy painon nousuna. Fiksuinta on palata joulun jälkeen perusterveelliseen, tasapainoiseen syömiseen.

2. Lähde liikkeelle, esimerkiksi kävelylle

Liikunta edistää ruoansulatusta. Se saa mahasuolikanavan toimimaan, auttaa nälän ja kylläisyyden säätelyssä ja piristää oloa. Kevyt venyttely tai lempeä pilates voivat niin ikään tuntua hyviltä.

3. Kevennä seuraavaa ateriaa

Runsaan jouluaterian jälkeen seuraava ateria voi hyvin olla kevyempi, esimerkiksi ruokaisa salaatti. Pyri keräämään lautaselle mahdollisimman paljon erilaisia ja erivärisiä kasviksia.

Niin kevyeksi salaattia ei kannata jättää, että nälkä iskee jo tunnin päästä sen syömisestä. Jos lisää mukaan jotain proteiinipitoista ja hyvää rasvaa, salaatti pitää kylläisenä pidempään. Lisää salaattiin myös runsaskuituisia vaihtoehtoja, kuten palkokasveja, jotka tasaavat verensokeria.

Kyse ei ole siitä, että itseä pitäisi jollain tavalla rankaista joulun antimien jälkeen.

Suhtaudu jouluna itseesi lempeästi äläkä luokittele ruokia hyviin ja pahoihin.

4. Ennaltaehkäise

Paras tapa välttää ähkyä on ehkäistä sitä ennalta. Säännölliset ateriat päivän aikana pitävät verensokerin tasaisena. Älä pidä itseäsi koko päivää nälässä, vaikka illalla tarjolla onkin jouluherkkuja. Nälkiintyminen johtaa vain entistä helpommin ylilyönteihin ja kovaan syömishimoon.

Kun on jouluaterian aika - ja muutenkin - keskity siihen, mitä syöt. Nauti! Annoskokoa on silloin helpompi hallita. Ruokailuhetki on hyvä rauhoittaa, ja aterimet on lupa laskea välillä alas.

Sille, mikä on ylensyöntiä ei ole viisasta antaa tarkkoja rajoja. Syömisen määrään vaikuttavat niin energiantarve kuin ihmisen koko. Jos esimerkiksi puuhaa paljon ja harrastaa liikuntaa, voi syödä juhla-aikanakin paljon. Paras tapa syömisen määrän arviointiin on oman kehon kuuntelu.

On tietysti viisasta, että kun olo on kylläinen ja täysi, niin lopettaa syömisen, lääkäri totesi taannoin jutussamme.

Kaikkea ei velvollisuus mättää. Aattopöydässä voi nauttia vaikka vain kaloja ja jättää kinkun ja laatikot joulupäivälle.

