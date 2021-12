Millainen narsismi on normaalia, mistä tunnistaa häiriintyneen käytöksen? ”Rajanveto on vaikeaa”, Jari Sinkkonen kirjoittaa

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen avaa kirjassaan psykopatian eri puolia.

Narsistisessa persoonallisuudessa on näkyvämpi ja kätketympi puolensa.

Millaista on normaali narsismi, millaista häiriintynyt? Muun muassa tähän kysymykseen vastaa lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen Psykopatian monet kasvot -kirjassaan (Duodecim).

Raja persoonallisuushäiriöisen ja normaalina pidetyn käytöksen välillä on Terveyskirjaston mukaan liukuva.

– Rajanveto terveen ja epäterveen narsismin välille on vaikeaa, kirjoittaa puolestaan Sinkkonen.

Terveeseen narsismiin eli hyvään itsetuntoon kuuluu ymmärrys omista todellisista vahvuuksista ja haavoittuvista alueista. Hyvä itsetunto myös vaihtelee.

– Jonakin päivänä itsetunto on korkealla, koska sitä nostaa aiheesta saatu kiitos tai kokemus rakastettuna olemisesta. Joskus toiste vastoinkäymiset lannistavat, ja itsetunto on haavoilla, Sinkkonen kirjoittaa.

Itsetuntoa voivat koetella myös esimeriksi suhteen päättyminen tai läheisen ihmisen menettäminen.

– Psykologinen narsismi on defenssirakennelma, jota täytyy pitää koko ajan pystyssä.

Taustalla on häpeältä suojautuminen. Häpeä on Sinkkosen mukaan puolestaan seurausta siitä, että ihminen tulee kontaktiin pyrkiessään torjutuksi. Kokemuksen juuret ovat lapsuuden taaperovaiheessa eli parin-kolmen ikävuoden tietämissä.

Häpeä on psykofysiologisten reaktioiden sarja, jossa autonomisen hermoston sympaattisen osan aktivaatio vaihtuu nopeasti parasympaattisen hermoston aktivaatioksi.

– Sanoiksi puettuna se on jotain sellaista kuin ”kunpa maa minut nielisi” tai ”voisinpa kadota näkyvistä.”

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä voi olla aluksi hurmaava ja näyttää itsestään vain myönteisiä puolia.

”Ohut tai paksu nahka”

Narsistiselle persoonallisuudelle ovat Terveyskirjaston mukaan ominaisia erilaiset suuruuskuvitelmat, voimakas ihailun tarve ja empatian vähäisyys. Ihminen voi kokea olevansa oikeutettu erikoiskohteluun, hän voi olla kateellinen tai ylimielinen sekä käyttää muita häikäilemättä hyväkseen.

Sinkkonen viittaa kirjassaan brittiläiseen psykoanalyytikkoon, joka on jaotellut narsistiset häiriöt kahteen eri ryhmään: paksunahkaisiin ja ohutnahkaisiin.

Paksunahkaiset narsistit kuvittelevat olevansa muiden yläpuolella. He pitävät itseään täydellisinä ja muita arvottomina. Ne, joita on kohdeltu lapsuudessa kaltoin, ja jotka kokevat olevansa arvottomia ovat ohutnahkaisia. He kerjäävät arvonantoa toisilta.

– Ohutnahkainen narsisti kokee olemassaolonsa oikeutuksena olevan siinä, että hän tyydyttää muiden tarpeita ja jättää itsensä aina viimeiseksi.

Itsetunto riippuu ulkopuolisesta palautteesta.

Narsisti kaipaa huomiota

Narsistin tavoitteena on Sinkkosen mukaan saada muilta ihmisiltä ihailevaa huomiota sekä vakuutteluja suurenmoisuudestaan.

– Tavoitteeseen pääseminen epäonnistuu usein siksi, että hän odottaa ylistystä sellaisilta ihmisiltä, joihin hän suhtautuu ylenkatseellisesti, Sinkkonen kirjoittaa.

Mitä enemmän kiitosta hän janoaa, sitä halveksivammin hän suhtautuu muihin - ja sitä vähemmän muut haluavat antaa kehuja. Kuin hän yrittäisi vierittää kiveä vuoren huipulle, mutta kivi vyöryykin aina uudestaan tavoittamattomiin.

Narsistin käsitys itsestään on samaan aikaan suureellinen ja haavoittuva. Narsisti myös yliarvioi omia suorituksiaan ja ominaisuuksiaan.

– Hän ottaa mielellään vastaan myönteisiä arvioita, mutta torjuu kaiken kielteisen palautteen kieltämällä, lohkomalla, syyttelemällä muita tai saa arvostelijan näyttämään typerältä.

Suuruuskuvitelmat, kritiikki, hylätyksi tulemisen kokemus ja raivo vuorottelevat.

Näkyvä ja kätketty puoli

Narsistisessa persoonallisuudessa on eroteltu näkyvä ja kätketty puoli. Esimeriksi rakkauden ja seksuaalisuuden alueella näkyviä ovat estottomuus ja viettelevyys. Taustalla taas on pyrkimys kohdella partneria oman itsen jatkeena sekä vaikeus sietää riippuvuutta.

– Narsismissa ja sen häiriöissä on kyse jatkumosta avain kuten psykopatiassakin. Meistä jokainen asettuu johonkin tuon jatkumon kohtaan ja vieläpä siirtyy terveempään tai häiriintyneempään suuntaan sitä mukaa kun elämä kantaa tai riepottelee, Sinkkonen kirjoittaa.

Tämä saattaa näkyä esimerkiksi vuosien mittaisissa eron jälkeisissä huoltoriidoissa, joissa ihmisestä paljastuu hämmästyttäviä puolia.

Erotilanteissa narsisti voi käyttäytyä hyvin itsekkäästi ja omavaltaisesti.

– Hän ei halua yhteistoimintaa eikä hänellä ole myötäelämisen kykyä. Olen nähnyt pöyristyttäviä vaatimuksia tavata lapsia sekä räikeitä elatusvaatimusmaksuja, kertoi psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm aiemmin jutussamme.

