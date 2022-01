Jos haluaa pudottaa painoa, ensimmäisiä muutoksia ei kannata tehdä lautasella, psykologi sanoo

Tasapainoisen ja mutkattoman suhteen luominen syömiseen on onnistuneen painonhallinnan a ja o.

Eeva, 52, on laihduttanut enemmän tai vähemmän koko elämänsä, yhteensä koko elopainonsa verran. Hän on kokeillut kaikkea mahdollista kaalikeittokuurista nutraamiseen. Jokaisen kitukuurin päätteeksi Eevan paino on palannut entiseensä. Oikeastaan kilot ovat tulleet korkojen kera takaisin. Sitä on seurannut aina häpeä ja syyllisyys epäonnistumisesta sekä aiempaa tiukempi päätös ryhdistäytyä.

Mitä enemmän Eeva on laihduttanut, sitä enemmän hän on alkanut ahdistua erilaisista ruoista ja ruvennut pelkäämään lihomista. Sallitut ja kielletyt ruoat ovat hänen mielessään tarkasti jaoteltuja. Kiellettyjen ruokien syömisestä seuraa valtava syyllisyys, jolloin Eevan tekee mieli heittää hanskat tiskiin ihan kokonaan.

Viime vuosina Eeva on alkanut kärsiä hallitsemattomista ahmimiskohtauksista. Tunnesyöminenkin on karannut käsistä. Hillitöntä mässäilyä Eeva on yrittänyt hallita rajoittamalla ruokavaliotaan ja säännöstelemällä syömisiään entistä tiukemmin, mutta sekään ei tunnu auttavan.

Ryhtiliike. Kinkkukilojen karistus. Uusi vuosi, taas uusi laihdutuskuuri. Tällä kertaa onnistun!

Mitä sanoisit, jos sinun ei enää tarvitsisi aloittaa yhtään uutta dieettiä?

– Kuuri, jolla paino saadaan nopeasti alas, jotta voidaan sen jälkeen taas jatkaa elämää niin kuin ennenkin, ei ole kestävä ratkaisu. Se vie suohon, tietää psykologi Katarina Meskanen.

Laihdutuskuurit merkitsevät usein sinnittelyä ja syömisten rajoittamista sekä häpeän ja syyllisyyden tunteita, kun kuuria ei jaksakaan ylläpitää ja kilot palaavat takaisin.

Pysyvä painonhallinta vaatii toisenlaista ajattelua. Alkaen tavoitteen asettamisesta.

– Painoa ei kannata laittaa ensisijaiseksi vaan esimerkiksi jaksaminen tai omassa itsessä viihtyminen. Jos on ihan pakko mitata jotain, voisiko tavoite olla vaikka unitunnit, verenpaine tai kolesteroliarvot?

Oma hyvinvointi on aidosti pistettävä etusijalle eikä antaa sen jäädä esimerkiksi työkiireiden tai tietyn kilomäärän tavoittelun jalkoihin.

Vaaka ja mittanauha ovat huonoja onnistumisen mittareita, sillä ne vievät huomion kehon tuntemuksista ulkokohtaisiin tavoitteisiin.

– Vaa’an lukema ei kerro kehonkoostumuksesta, mutta sen sijaan se voi alkaa vaikuttaa omaan itsetuntoon.

Monet kehossa tapahtuvat muutokset eivät välttämättä ensin edes näy puntarilla.

Omaa terveyttä ja hyvinvointia voi siis parantaa myös ilman painon tai ympärysmitan vahtaamista. Esimerkiksi tarkkailemalla omaa oloa ja kehosuhdetta.

Varma tapa sabotoida painonhallinta

Melko varma tapa sabotoida painonhallinta on se, että omaan kehoon suhtautuu vihamielisesti. Tai että sen suostuu hyväksymään tietyin ehdoin. ”Sitten, kun olen kymmenen kiloa hoikempi....”

– Terve suhde kehoon on sitä, että itseä pitää huolenpidon ja hyvinvoinnin arvoisena siinä kehossa mikä on, ja että keho on sellaisenaan riittävän hyvä. Kun omaan kehoon suhtautuu hyväksyvästi ja pitää sitä itsessään arvokkaana, hyvinvointia lisääviä valintoja on helpompi tehdä, Meskanen sanoo.

Joskus paikallaan on lenkki, joskus päiväunet sohvalla. Joskus maistuvat kahvi ja pala suklaata, toisinaan muutama mandariini.

” Toisinaan paikallaan on lisätä ruokavalioon myös herkkuja, jotta voi saavuttaa tasapainoa ruokasuhteeseen.

Fakta 5 neuvoa pysyvään painonhallintaan Ota aikaa, älä kiirehdi. Painonhallinnan pikavoitoilla ei saa kuin ruokasuhteensa sekaisin. Ota sen sijaan asenne, että tässä kestää minkä kestää, ei ole tarpeen hoppuilla. Pysyvät tulokset syntyvät hitaasti mutta varmasti. Arjen valinnat ratkaisevat. Tee joka päivä pieni hyvä päätös itsellesi. Luo itsellesi otolliset olosuhteet onnistumiselle, esimerkiksi suunnittelemalla ennakkoon ja ottamalla eväät mukaasi. Varaudu etukäteen nälkäisiin hetkiin. Riittävän hyvä riittää. Älä suorita syömisiä tai liikkumisia, vaan pyri löytämään itsellesi luontainen tapa toimia. Kun et tee painonhallinnasta itsellesi liian suurta suoritusta, jaksat ylläpitää uusia toimintatapojasi. Omaa terveyttään voi – ja kannattaa edistää – vaikka se ei vaikuttaisi painoon ollenkaan. Tähtää hyviin yöuniin, stressin vähentämiseen, säännölliseen syömisrytmiin, työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen ja niin edelleen. Ota itseäsi kädestä – ennemmin kuin niskasta. Kun suhtaudut itseesi kuin hyvään ystävään, teet todennäköisemmin hyvinvointiasi paremmin palvelevia valintoja. Lähde: Psykologi Katarina Meskanen

Laihdutus on muutakin kuin lautasvalintoja

Painonhallinnassa onnistuneita ihmisiä yhdistävät muun muassa pitkäjänteisyys sekä se, että painonhallinta istutetaan omaan arkeen sopivaksi, ei päinvastoin.

– Jos on uupunut ja stressaantunut, resurssit voivat olla aika lailla lopussa. Silloin ei kannata puskea hammasta purren eteenpäin vaan keskittyä perusteisiin, Meskanen sanoo.

Kuten siihen, että saa riittävästi unta.

Harva taitaa aloittaa painonpudottamisen sillä, että pyrkii nukkumaan enemmän. Silti juuri se saattaisi kannattaa. Väsyneenä ja ylikuormittuneena on varsin vaikea tehdä terveyden ja hyvän olon kannalta fiksuja valintoja.

– Ensimmäisiä muutoksia ei kannata tehdä lautasella, Meskanen sanoo.

Kyllä, luit oikein!

Moni hyötyy Meskasen kokemuksen mukaan enemmän siitä, että esimerkiksi menee nukkumaan hyvissä ajoin, ei venytä työpäiväänsä loputtomiin, käy ainakin kerran päivässä ulkoilemassa ja tauottaa työtään. Tai juttelee mieltä painavista asioista kumppaninsa tai ystävien kanssa.

– Nämä asiat tuntuvat ehkä triviaaleilta, mutta ne lisäävät kokonaishyvinvointia. Painonhallinta on paljon muutakin kuin onnistuneita valintoja lautasella.

Tasapaino tärkeää

Toinen hyvä ohjenuora on se, että keskittyy rajoittamisen sijaan lisäämään hyviä syömisiinsä. Vaikka aamiaisen tai kasviksia tai kuituja.

– Toisinaan paikallaan on lisätä ruokavalioon myös herkkuja, jotta voi purkaa niihin liittyvää kiellettävyyttä ja saavuttaa tasapainoa ruokasuhteeseen.

Tasapainoisen ja mutkattoman suhteen luominen syömiseen on kaiken a ja o. Helppoa se ei tosin aina ole. Syöminen tai syömättä jättäminen ovat voineet olla vuosia tapa lohduttaa itseä tai turruttaa ikävää oloa.

– Syömisen tai syömättömyyden funktio voi olla se, että ei tarvitse kohdata hankalia asioita tai tunteita. Mielen tasolla ne syrjäytyvät silloin hetkeksi.

Ongelmat kuitenkin jäävät, ja olo voi tuntua kahta kurjemmalta, kun alkaa tuntea syyllisyyttä esimerkiksi ylenpalttisesta herkuttelusta.

Tiukka ruokavaliokin voi olla vaikeilta tuntuvien tunteiden varaventtiili. Sääntöihin keskittyminen saattaa hetkellisesti luoda turvallisuuden tunteen. Tunteen siitä, että elämä on hallinnassa.

Toisaalta moni on kertonut Meskaselle tuntevansa, että elämä on jatkuvaa suorittamista.

– Syöminen on silloin se hetki kun kaiken kontrolloinnin saa heittää pois ja voi vain antaa palaa.

Se voi helpottaa hetkisen.

Painonhallintaan liittyvää mainontaa ja retoriikkaa on Katarina Meskasen mukaan hyvä kyseenalaistaa. ”Joulun alla hyggeillään ja herkutellaan, ja kun kuukausi vaihtuu, itseä pitäisi rankaista rentoilusta. Se on kauhean kaksinaismoralistista.”

Loppuelämän prosessi

Pauliina, 36, on kahden pienen lapsen äiti. Pikkulapsiarki on ollut kuluttavaa eikä Pauliinalla ole ollut aikaa eikä energiaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan riittävästi. Päivisin Pauliina ei ehdi syödä kunnolla, ainoastaan napostella jotain nopeaa ja energiarikasta samalla kun hän huolehtii lasten ruokailuista. Iltaisin Pauliina romahtaa sohvalle tuijottamaan Netflixiä ja syömään. Yleensä hän tuntee itsensä niin väsyneeksi, että arkiliikkuminenkin on jäänyt vähälle.

Nuorimman lapsen aloittaessa päivähoidossa Pauliina päättää ryhtyä huolehtimaan itsestään paremmin. Hän alkaa mennä aikaisemmin nukkumaan ja huolehtii siitä, että unitunteja kertyy riittävästi.

Uuden säännöllisen päivärytmin ansiosta Pauliina pystyy tauottamaan töitään niin, että hän ehtii päiväsaikaan ulos pienelle kävelylenkille ennen kuin lapset tulevat kotiin. Iltaisin koko perhe syö samaan aikaan yhdessä päivällisen. Iltasyöminkien jäätyä pois Pauliina huomaa painonsa laskeneen vaivihkaa, vaikka Pauliina ei varsinaisesti pyrkinyt edes laihduttamaan, ainoastaan parantamaan omaa jaksamistaan.

Onnistunut painonhallinta ei ole sprintti eikä ehkä ihan maratonkaan. Oikeastaan siihen ei ole ylipäätään järkeä suhtautua suorituksena tai projektina, jolla on jokin päätepiste.

– Suhtaudu painonhallintaan tästä eteenpäin -prosessina, johon kuuluvat kaikenlaiset vaiheet. Silloin peli ei ole menetetty, jos syöt yhden suklaalevyn eli pienet jutut eivät kasva kohtuuttomaan merkitykseen.

Suklaa ja muut herkut kuuluvat tasapainoiseen ruokavalioon siinä missä kurkku ja parsakaalikin.

– Aina pitäisi tuntua siltä, että ei jää mistään paitsi. Kun herkut ovat jo lähtökohtaisesti sallittuja, niitä ei tarvitse ahmia kaikkea kerralla vaan niitä voi opetella syömään kohtuudella, Meskanen muistuttaa.

Painonhallinta maistuu harvoin, jos siitä tekee pakkopullaa.

Mistä voi tietää, että painon pudottaminen on mennyt liiallisuuksiin?

– Jos se valtaa liian paljon aikaa ja energiaa ja ajatuksia eikä muulle enää ole arjessa tilaa.

Ihmissuhteet kärsivät ja syömisten miettiminen vaikuttaa kaikkiin arjen valintoihin. Esimerkiksi lenkille meneminen on aina tärkeämpää kuin yhdessäolo muiden kanssa. Tai ystävien luo ei uskalla mennä, koska pelkää, että ei ehkä kykene kontrolloimaan syömisiään.

Tai ravintolassa ei uskalla valita kuin salaattiannoksen, kun ei tiedä muiden annosten energiamääriä.

Suoranaisia hälytysmerkkejä ovat häpeä ja syyllisyys. Ne voivat näkyä esimerkiksi salaa syömisenä tai siinä, että ei uskalla puhua syömiseen liittyvistä vaikeuksista kenellekään.

Jos laihdutuskuurit toistuvat toistumistaan, kannattaa muistaa, että vika ei ole itsessä vaan kuureissa.

– Mitä ankarampia ne ovat ja mitä enemmän jää arjessa paitsi, sitä todennäköisemmin tulee kahta kauheampi takapakki. Kun jossain vaiheessa tulee jokin haaste tai väsyttää ja on nälkä, herää helposti impulssi luovuttaa tiukasta kurista ja ottaa takaisin kaikki menetetyt herkutteluhetket.