Arkiruokailu kotona helpottui ja monipuolistui, kun Ulrika, 33, otti käyttöön uuden taktiikan – säästi myös rahaa

Ulrikan tapa suunnitella ja valmistaa kaikki ateriat etukäteen vie kerralla paljon aikaa, mutta palkitsee lopulta arjessa. Lue Ulrikan vinkit arkiruokailun suunnitteluun.

Moni yhdistää suunnitelmallisen, tarkkaan mietityn ja etukäteen valmistellun arkiruokailun vain painonpudotukseen tai urheilijoiden ruokavalioon. Ulrika, 33, on kuitenkin toista mieltä. Hän on itse harrastanut aterioiden etukäteen valmistelua eli mealpreppailua jo pitkään.

Ulrikasta ruokailun suunnitelmallisuus tai aterioiden etukäteen valmistelu ei automaattisesti tarkoita kaloreiden laskemista tai ruokien tarkkaa punnitsemista.

Päinvastoin, se voi vähentää arkiruokailuun liittyvää stressiä ja kiirettä.

– Arkiruokailuni muuttui mealpreppailun myötä rennommaksi, sillä osaa ruokatauosta ei tarvinnut käyttää supermarketissa lounasostoksilla. Sain enemmän aikaa rauhalliseen syömiseen, joka taas toi lisää rentoutta ja palautumisen hetkiä työpäiviini. Myös stressistä ja nopeasta syömisestä johtuneet vatsaoireet, kuten turvotus, helpottivat, Ulrika kertoo.

Sen sijaan, että aterioiden ”preppailun” taustalla olisi tarve säädellä ruoasta saatua energiamäärää, Ulrikalle tärkeämpää on keskittyä arkiruoan terveellisyyteen ja monipuolisuuteen. Kiireen keskellä on helpompaa syödä monipuolisesti ja värikkäästi, kun ruoka on osittain jo valmiina.

– Omia tavoitteita ja terveyttä tukevia valintoja on helpompaa tehdä, kun ruokaan liittyvää päätöksentekoa ei tarvitse tehdä ennen jokaista ateriaa, hän selittää.

Kaupan salaattibaarit saivat jäädä

Yksi alkuperäisistä syistä aloittaa mealpreppaus oli puhtaasti taloudellinen.

Aiemmin Ulrika työskenteli ryhmäliikunnanohjaajana ja fysioterapeuttina. Liikunnalliselle naiselle oli tärkeää syödä monipuolisesti ja riittävästi. Usein hän turvautuikin kaupan salaattibaareihin, joista hän kipaisi juoksujalkaa hakemaan evästä työpäivien lomassa.

Pidemmän päälle kyseinen tapa kävi kuitenkin kalliiksi, ja itse salaatin sisältökin alkoi kyllästyttää. Siksi hän alkoi valmistaa omia salaattibaareja kotona.

Ulrika on laskeskellut, että itse tehdyssä salaattibaarissa kilohinta jää vain noin kolmeen euroon, kun kaupassa samasta määrästä salaattia joutuu maksamaan usein yli viisitoista euroa.

6 vinkkiä aterioiden preppailuun

Ulrika on kertonut mealpreppauksestaan Instagram-tilillään @herkkutrikoissa.

Yllä olevassa postauksessa Ulrika jakaa vinkkinsä, joilla täysipainoisia, terveellisiä ja runsaasti kasviksia sisältäviä aterioita voi suunnitella valmiiksi koko päiväksi.

Pilko jääkaappiin runsaasti kasviksia valmiiksi. Ulrikalla on tapana tehdä salaattia valmiiksi joko suuria määriä tai useita pienempiä kerta-annoksia. Varmista, että tarjolla on aina hedelmiä tai marjoja. Paahda valmiiksi pellillinen juureksia – esimerkiksi bataattia, punajuurta, lanttua, palsternakkaa tai porkkanoita. Ulrikan suosikki on paahdetut porkkanat, joihin lisätään öljyä, vaahterasiirappia ja currya. Tee valmiiksi yksi viljalisuke, jonka seuraksi voi kypsentää jonkin proteiinin lähteen. Ulrika suosii esimerkiksi bulgursalaattia, johon hän lisää paahdettuja kasviksia, pilkottuja oliiveja ja reilusti tuoreita yrttejä. Tee aamu-,väli- ja iltapaloja valmiiksi. Esimerkiksi erilaiset tuorepuurot ovat käteviä ja valmistuvat itsekseen jääkaapissa.⠀ Tee salaatinkastikkeita valmiiksi jääkaappiin. Kastikkeita voit tehdä useampiakin , jotta saat salaatteihin vaihtelua. Ulrikan postauksen kuvassa on artisokka-pinaatti-valkopaputahnaa sekä sinappista salaatinkastiketta. Sinappisalaatinkastike valmistuu helposti esimerkiksi sekoittamalla yhteen öljyä, vaahterasiirappia, sinappia ja sitruunamehua.

Vaatii suunnitelmallisuutta

Vaikka Ulrika kokee, että aterioiden tarkka suunnittelu ja valmistelu helpottavat arkea merkittävästi, löytyy siitä myös huonot puolensa.

Mealpreppaus vaatii tarkkaa suunnitelmallisuutta.

– Omiin tapoihini kuuluu käydä läpi kaapit ja tehdä pieni inventaario kaappien sisällöistä. Sen jälkeen päätän, mitä meillä syödään tulevalla viikolla, ja teen kauppalistan.

Kaupassa käynnin jälkeen Ulrika preppaa kasvikset samantien, jotta ne eivät unohdu jääkaapin uumeniin. Onkin hyvä muistaa, etteivät etenkään kasvikset säily ikuisuuksia, joten niitä kannattaa pilkkoa muutamaksi päiväksi juuri sen verran kuin syö.

Mikäli kasvikset uhkaavat nahistua, ne voi kuitenkin heittää kätevästi esimerkiksi pataruokien tai smoothien sekaan.

Huomionarvoista on myöskin se, että suurten määrien pilkkominen ja kypsentäminen vie kerralla reilusti aikaa.

– Kun mukaan luetaan kasvisten paahtaminen, aikaa saattaa kulua noin kaksi tuntia. Se kuitenkin nopeuttaa ja helpottaa arjen ruokailuja myöhemmin viikolla.

Ulrika pyrkiikin siihen, että ruokien valmistelu olisi mahdollisimman mukavaa ajanvietettä. Hän valmistelee kasvikset sunnuntaisin aamupäivällä, jolloin vireystila on parhaimmillaan.

Samalla hän tekee jotakin palkitsevaa. Kokatessa voi kuunnella esimerkiksi hyvää musiikkia, äänikirjoja tai podcasteja.

