Wellnessmalli Julia, 22, sai teini-iässä outoja oireita, jotka paljastuivat astmaksi – näin hän alkoi voimaan paremmin: ”Kyllä kaikki aina jotenkin järjestyy”

Julia haluaa näyttää, että mihinkään tiettyyn muottiin ei tarvitse mahtua, jos haluaa voida hyvin ja olla urheilullinen.

Julia on hiljattain aloittanut fitness-urheilun. Kuntosalilta hän on saanut myös ystäviä.

Vuosi sitten Julia Mäenpää, 22, palasi pitkän tauon jälkeen takaisin tanssisaliin. Paikkaan, jossa hän oli nuorempana harjoitellut viisi kertaa viikossa.

– Fiilis oli superjännittynyt, mutta samalla todella onnellinen! Jännitti erityisesti, että pärjäänkö tunnilla, joudunko taas pettymään vai mitä tapahtuu? En ollut vuosiin tanssinut. Onnistuneen tunnin jälkeen olo oli todella onnellinen ja iloinen, Julia sanoo.

Liikunnan aloittaminen tai sen lopettaminen voi vaikuttaa elämään enemmän kuin ehkä uskoisikaan, Julia tietää.

Liikuntaa pienestä saakka harrastaneella Julialla todettiin 16-vuotiaana astma.

– Hengitykseni alkoi vinkua jo 200 metrin kävelystä. Tuntui, etten saa happea ja että meinaan pyörtyä, Julia kertoo.

Oudot oireet johtivat siihen, että Julia joutui lopettamaan kaiken liikunnan, jopa kävelyn. Aiemmin hän oli harrastanut muun muassa tanssia, pesäpalloa, painia ja lumilautailua.

Astmatestissä hurja tilanne

Lääkärissä Julialle tehtiin astmatesti, joka päättyi dramaattisesti. Testin aikana Julian oli määrä hölkätä kuusi minuuttia.

– Noin kahden minuutin kohdalla happi loppui täysin kesken ja pökerryin. Makasin sairaalan lattialla puoliksi tajuissani ja samalla sain lisähappea. Siinä hetkessä ainoa asia mielessä oli se, että olen 16-vuotias, enkä välttämättä voi enää koskaan harrastaa liikuntaa.

Liikkuminen loppui useammaksi vuodeksi.

– Nuorelle, joka oli tottunut harrastamaan paljon koko elämänsä ajan, se oli outoa ja pelottavaa. Jäin hyvin yksin asian kanssa, Julia sanoo.

Aktiivinen ja pirteä nuori muuttui vuosien kuluessa väsyneeksi, vihaiseksi, hämmentyneeksi ja huonovointiseksi.

– En huomioinut mitä söin ja milloin. Peilin eteen meneminen ärsytti ja ahdisti.

Täysi-ikäisenä Julialle alkoi myös maistua alkoholi. Hän tunsi olevansa jatkuvasti uupunut.

– Kaikki väsytti, ihan perusasiatkin. Kun tulin töistä kotiin, en jaksanut enää tehdä mitään.

Kuntosalilla Julia pystyy treenaamaan kovempaakin, vaikka hänellä on astma.

”Liike on kuin lääke”

Lopullinen herätys tuli kun Julia kävi parikymppisenä verikokeissa. Rasva-arvot ja kolesteroli huitelivat viitearvojen rajoilla.

– Päätin, että en halua elämän olevan tällaista kun olen nuori. Ei nuoren kuulu väsyä.

Julia hankki nettivalmennuksen, alkoi syödä säännöllisesti ja suuntasi kuntosalille. Ulkona syöminen vaihtui perusterveelliseen kotiruokaan. Astmalääkityskin saatiin tasapainoon.

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton mukaan astma ei rajoita liikkumista, mikäli astma on tasapainossa ja lääkitys on kunnossa. Sopiva liikunta parantaa peruskuntoa ja hapenottokykyä, ja hengästymiskynnyksen noustessa myös rasitusperäiset hengitystieoireet vähenevät.

Kun kunto nousee ja paino pysyy kurissa, hengittäminen helpottuu. Ylipaino lisää astman oireita.

Tämän huomasi myös Julia.

– Paino putosi, veriarvot paranivat. Jäin sille tielleni, tuli niin hyvä fiilis. Liike on kuin lääke: keuhkot ovat ruvenneet kestämään.

Julia ennen ja jälkeen elämäntapamuutoksen.

”Kaikki järjestyy”

Astmadiagnoosin saamisen aikoihin Julia sairastui myös yleiseen ahdistuneisuushäiriöön. Tiukimpina hetkinä ainoa ajatus oli, että elämä ei koskaan tule järjestymään. Nyt Julia näkee maailman toisin silmin.

– Kyllä kaikki aina jotenkin järjestyy, hän uskoo.

Tiukkoja paikkoja on elämäntapamuutoksenkin aikana ollut.

– Etenkin huonompina päivinä teki välillä mieli heittää hanskat tiskiin ja lopettaa kokonaan. Välillä myös tuntui, että vaikka kuinka paljon teki töitä, muutosta ei juurikaan tapahtunut. Nämä turhauttivat eniten. Kuitenkin aina pidin mielessäni syyt miksi aloitin ja miksi teen tätä. Ne saivat minut jatkamaan.

Pienet asiat

Jos mieliala on synkkä ja elämässä on vaikeaa, Julia suosittelee suuntaamaan katseen sitkeästi siihen, mikä on hyvin. Ihan pienen pieniinkin asioihin. Vaikka siihen, mistä pitää itsessään. Tai johonkin asiaan, jossa on päivän aikana onnistunut. Tai siihen, mikä on ollut oman päivän kohokohta.

Aina miettiminen ei Julian mukaan ole helppoa, mutta usein oma olo paranee ajatustyön jälkeen.

– Ota vaikka kynä ja paperi ja kirjoita, mistä tykkäät ja mikä on hyvin, Julia suosittelee.

Se voi auttaa eteenpäin.

Hyvinvointi on Julialle sitä, että mieli ja keho voivat molemmat hyvin.

”En tarvitse vaakaa”

Syksyn 2019 ja kesän 2020 välillä Julian paino tippui noin kymmenen kiloa. Sen jälkeen hän ei ole painoa samaan malliin seurannut.

– En tarvitse vaakaa, kun minulla on hyvä olo ja veriarvot ovat kunnossa. Elän aktiivista elämää, olen koko ajan menossa.

– Olen tosi tyytyväinen, sillä en ole mikään sohvaperuna!

Kuukausi sitten Julia aloitti fitnesskisavalmennuksen.

– Kuntosalilla pystyn treenaamaan kovaa, vaikka minulla on astma. Kehityksen näkee nopeasti kun sarjapainot nousevat, ja olen löytänyt salilta uusia ystäviä, Julia luettelee lihaskuntoharjoittelun hyviä puolia.

Liikunnalla on iso merkitys sekä mielen että kropan hyvinvoinnille. Liikunta tukee terveellisiä syömistottumuksia, toimintakykyä ja mielen hyvinvointia.

– Minulla on aina parempi olla kun olet käynyt liikkumassa. Saan siitä henkisestikin hyvän olon, Julia sanoo.

Kisalavoille ei ole kiirettä. Muutama vuosi kulunee ainakin perustreeniä tehdessä.

Wellnessmalli-kisoissa Julia on kuitenkin jo nähty.

– Finalistin paikka oli minulle iso saavutus. En ole langanlaiha eikä se ole tavoitekaan. Haluan näyttää, että ei ole yhtä tapaa tai mallia olla sporttinen, Julia sanoo.

Hyvä olo ja liikunnallinen elämäntapa eivät vaadi kokoon xxs ahtautumista.