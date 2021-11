Erityisesti tietyllä ihmistyypillä kritiikki ottaa koville – psykiatri kertoo, mitä voi tehdä, ettei palautteen saaminen tuntuisi niin pahalta

Ihmisillä, joilla on korkea vaatimustaso itselleen, on usein vaikeuksia sietää myös ulkopuolelta tulevaa kritiikkiä.

Kritiikki kuuluu niin työelämään, opiskeluun kuin toimiviin ihmissuhteisiinkin. Siksi asiallisen kritiikin vastaanottaminen on hyödyllinen taito.

Vaikka itse haluaisi ja pyytäisi palautetta, kritiikki voi silti tuntua pahalta. Toisaalta toinen ihminen osaa vastaanottaa palautetta, vaikka se tulisi pyytämättä ja vääränlaisessa tilanteessa. Miksi osa on taitavampia ottamaan vastaan palautetta kuin toiset?

– Aiemmat kokemukset ihmissuhteissa ja sosiaalisissa tilanteissa sekä ihmisen persoonaominaisuudet vaikuttavat suuresti kykyyn sietää kritiikkiä, lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti ja Mehiläisen vastuupsykiatri Teijamari Laasonen-Balk kertoo.

Kritiikin sietäminen voi olla vaikeaa tunnemuiston vuoksi

Aiemmat kokemukset voivat näkyä esimerkiksi siten, että kun toinen ihminen antaa kritiikkiä, se herättää ikävän ja traumaattisen tunnemuiston.

Jos kritiikkiä saa esimerkiksi sellaisesta asiasta, josta on aiemmin nälvitty, tunnemuistikokemus herää.

– Tunnemuisto voi liittyä vaikka siihen että on tullut kiusatuksi, nolatuksi tai huonosti kohdelluksi. Esimerkiksi pelko, häpeä ja ahdistus, tai jopa vihan ja aggression tunteet, voivat voimistua tilanteessa, jossa kokee kritiikkiä. Jos kritiikki on tyrmäävää, se voi johtaa pakenemiseen ja vetäytymiseen, tai kostoajatuksiin.

Siksi reaktio positiiviseenkin kritiikkiin voi joskus olla vaikea, vaikka palautteen antaja olisi tarkoittanut kommenttinsa positiiviseksi.

– Tällaisessa tilanteessa kritiikin antajakin saattaa hämmentyä tai hämmästyä täysin, eikä ymmärrä, miksi positiivinen palaute saa aikaan niin voimakkaan reaktion, Laasonen-Balk selittää.

Hyvä itsetunto ja itsensä hyväksyminen rajallisuuksineen auttaa sietämään kritiikkiä.

Itseltään paljon vaativat sietävät kritiikkiä heikosti

Korkea vaatimustaso voi vaikeuttaa kritiikin sietämistä.

– Usein sellaiset ihmiset, joilla on korkea työmoraali ja itseen kohdistuva vaatimustaso, kohdistavat itseensä suurinta kritiikkiä. Tämän tyyppiset ihmiset ovat armottomia piiskaamaan itseään. Jos lisäksi saa vielä ulkopuolelta kritiikkiä, se saattaa ruokkia omaa armottomuutta entisestään.

Tällöin kritiikki tulee ikään kuin kaksinkertaisena.

– Kun ymmärtää, että täydellisyyteen pyrkiminen ei ole elämän tarkoitus, kritiikin tai palautteen vastaanottaminen voi tulla helpommaksi.

Laasonen-Balk neuvookin hyväksymään oman rajallisuutensa.

– Kaikilla on sekä vahvuuksia että niitä osa-alueita, joita vahvistaa ja kehittää. Jos vaatimustaso on mahdottoman korkea, kritiikkiä on vaikea kestää, koska se vahvistaa ja jopa lisää omaa vaativuutta.

Parhaiten kritiikkiä sietäviä yhdistää hyvä itsetunto

Laasonen-Balk pohtii hetken, mikä yhdistää ihmisiä, jotka ovat hyviä ottamaan kritiikkiä vastaan.

– Kun itsetunto on hyvässä tasapainossa ja vakaa, niin yleensä silloin ihminen kestää, että häntä voidaan arvioida. Silloin sellainenkin palaute, että tuossa voisit kehittyä ja tuossa huomataan puutteellisuutta, ei aiheuta lamaantumista ja ahdistumista, hän summaa.

Itsetuntoa, eli itsearvostusta, -luottamusta ja -kunnioitusta, parantamalla myös kritiikin sietämistään voi siis parantaa.

– Itsemyötätunnon eli itseen kohdistuvan myötätunnon lisääminen, kasvattaminen ja opettaminen, on keskeinen asia. Sitä harjoittamalla voi vahvistaa itseään ja kehittyä sietämään kritiikkiä paremmin.

Kun oppii hyväksymään itsensä ja kehittää armeliaisuutta itseään kohtaan, niin on helpompi hyväksyä myös ulkopuolelta tuleva kritiikki.

Myös hyvästä itsetuntemuksesta on apua. Kun tietää, mikä itselle on oikeasti tärkeää, pienet asiat eivät mene enää samalla tavalla ihon alle.

– Omien elämänarvojen kirkastaminen voi auttaa. Sitten kritiikkiä saadessaan voi pitää mielessä, millä asioilla on oikeasti merkitystä.

Ärtyneenä tai provosoituneena palautteen antaminen ylittää monesti hyvän käytöksen rajat. Tällaisissakin tilanteissa pitäisi muistaa kunnioittaa toista osapuolta, jotta toista ei loukkaa, asiantuntija muistuttaa.

Kritiikin antaminen on taitolaji

Kritiikin vastaanottamista voi siis harjoitella. Yhtä tärkeää on kuitenkin miettiä, miten kritiikkiä antaa. Sekin on taitolaji, jota voi harjoitella.

– Rakentava kritiikki on positiivisella sävyllä annettua palautetta. Sen tarkoitus on johtaa siihen, että kritiikin avulla voidaan kehittää toimintaa ja huomata tarve muutokselle tai kehitykselle, Laasonen-Balk sanoo.

Hän neuvoo muistamaan muutaman asian tilanteissa, joissa antaa palautetta toisille.

– Kritiikillä ei koskaan pidä pyrkiä loukkaamaan tai vahingoittamaan toista, eikä sitä anneta ilkeyttään. Kun mielessä pitää tavoitteen, jonka vuoksi palautetta antaa, kritiikki pysyy usein järkevänä ja asiallisena.

– Kritiikin antajan pitää motivoida, kannustaa ja rohkaista, eikä lannistaa ja leikata siipiä, jotta palaute johtaa kehittymiseen, hän tiivistää.