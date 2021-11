Sokeri ei ole ainut hampaiden vihollinen! Erityisen paha on kahden aineen yhdistelmä – listasimme juomat, jotka vahingoittavat hampaita eniten

Tietyt ruoat ja juomat lisäävät reikiintymisriskiä ja kuluttavat kiillettä. Onneksi hampaiden kulumista voi ehkäistä kuudella ruokailu- ja juomatavalla.

Terveelliseltä vaikuttava appelsiinimehu on erityisen haitallista hampaille, sillä se sisältää luonnostaan sekä hammaskiillettä kuluttavaa sitruunahappoa että hedelmäsokeria. Sokeriton kahvi sen sijaan ei ole pahimmasta päästä.

Moni on luultavasti oppinut jo lapsena, kuinka hammaspeikot villiintyvät sokerisista ruoista ja juomista.

Se on täysin totta, että sokeri ruokkii kariesbakteeria ja lisää hampaiden reikiintymisriskiä merkittävästi. Moni ei kuitenkaan välttämättä ota huomioon, että hammasterveyden kannalta haitallisia ovat myös erilaiset hapot, sillä ne kuluttavat hampaan pinnalla olevaa kiillettä – toisin sanoen aiheuttavat hammaseroosiota.

Duodecimin terveyskirjaston mukaan moniin mehuihin ja virvoitusjuomiin lisättävä sitruunahappo on erityisen pahaksi hampaille. Sitruunahappoa löytyy myös luonnostaan erilaisista sitrushedelmistä.

” Hammaskiille on siinä mielessä erityinen kudos, että kun se kuluu, se on ikuisesti menetetty

Hiukan sitruunahappoa heikompia hammaskiilteen liuottajia ovat etikkahappo, omenahappo ja viinihappo, joita löytyy nimensä mukaisesti etikoista ja etikkasäilykkeistä, omenoista sekä viinirypäleistä. Myös kolajuomien sisältämä fosforihappo aiheuttaa hammaseroosiota.

Vaikka hampaat ja niiden kiille kuluu luonnostaan iän myötä, kiillettään ei kannata tieten tahtoen haurastuttaa happamilla tuotteilla. Erikoishammaslääkäri Erika Laukkanen kertoi aikaisemmassa Ilta-Sanomien jutussa, että kun kiille on kerran kulunut, tilannetta ei voi juurikaan korjata.

– Hammaskiille on siinä mielessä erityinen kudos, että kun se kuluu, se on ikuisesti menetetty, Erika Laukkanen huomautti.

Juomat voivat ovat hammasterveyden kannalta salakavalia

Duodecimin mukaan suun kosteuttaminen riittävällä nesteiden juomisella on hammasterveydenkin kannalta erityisen tärkeää, sillä kuivassa suussa syntyy herkemmin kariesta kuin kosteassa. Kuivassa suussa myös happamuus jää pitkäksi ajaksi hampaiden pinnoille.

Sillä on kuitenkin valtavasti merkitystä, millaisilla juomilla kuivaa suutaan kostuttaa.

Erityisen haitallista suunterveyden kannalta on juoma

joka sisältää sitruunahappoa ja sokeria, sillä ne aiheuttavat yhdessä sekä reikiintymistä että hammaseroosiota. jota juodaan kuivaan suuhun, esimerkiksi urheilun tai liikunnan yhteydessä. jota siemaillaan vähän väliä, pidetään suussa pitkään tai imetään hampaiden välistä. joka sisältää alkoholia, sillä alkoholin käyttö saa suun bakteeriston tuottamaan asetaldehydiä, joka puolestaan lisää suusyövän riskiä.

Haitallisia ja vähemmän haitallisia juomia

Paras janojuoma on tiedetysti tavallinen vesi. Myös hiilihapotettu, sokeroimaton versio on yhtä hyvä vaihtoehto, sillä hiilihapot eivät vaurioita kiillettä.

Makuvesien kohdalla kannattaa kuitenkin olla tarkkana ja lukea tuoteselosteet, sillä moniin niistä on lisätty hieman esimerkiksi sitruunahappoa tai hedelmäsokeria. Light-juomatkin voivat olla haitaksi hampaille: kevyillä keinomakeuttajilla, kuten aspartaamilla, stevioglykosidilla tai erytritolilla, makeutetut juomat eivät aiheuta reikiintymistä, mutta sitruunahapon vuoksi ne kuluttavat kiillettä.

Ruokajuomaksi suositellaan veden lisäksi maitoa tai piimää. Muita juomia, joita voi nauttia kohtuudella päivittäin, ovat sokeroimaton kahvi ja tee. Kuten toisin voisi luulla, esimerkiksi kahvin sisältämät parkkihapot eivät nimittäin aiheuta hampaiden kulumista.

Jos tuoremehut ovat mieleen, C-vitamiinin lähteeksi niitä voi juoda lasillisen esimerkiksi aamupalan tai välipalan yhteydessä. Hampaita ei tulisi kuitenkaan harjata heti mehun jälkeen, sillä harjaamisen aiheuttama mekaaninen kulutus voi vaurioittaa kiillettä.

– Aamuisin olisi hyvä muistaa, että appelsiinimehun jälkeen ei pitäisi tuntiin harjata hampaita, Laukkanen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Juomat, jotka eivät sisällä haitallista happoa

Juomien happamuudesta kertoo pH-luku. Hammaseroosiovaara on Duodecimin mukaan silloin, jos pH on alle 5,5 ja juomassa on haitallista happoa – tavallisimmin sitruunahappoa.

Alla on listattuna juomia ja niiden pH-lukuja. Nämä juomat eivät sisällä hampaita erityisen paljon kuluttavaa sitruunahappoa tai lisättyä sokeria.

Maito 6,7

Maitokahvi 6,4

Tavallinen tee (musta) 5,8

Tavallinen kivennäisvesi 5,6

Kahvi ilman sokeria 4,9

Piimä 4,5

Olut 4,5

Hampaita rasittavimmat juomat

Nämä happamat juomat sisältävät puolestaan haitallisia happoja, sokeria tai molempia yhtä aikaa.

Sokeroitu kahvi 4,9

Appelsiinitäysmehu 3,8

Jäätee 3,4

Tavallinen virvoitusjuoma 3,0

Kevytmehujuoma tiivisteestä 3,0

Energiajuoma 2,9

Kevytkolajuoma 2,8

Karpalomehu 2,7

Tavallinen kolajuoma 2,4

Siiderit 3–4

Viinit 3–4

Kuusi niksiä, joilla ehkäiset hampaiden kulumista

Happamia ruokia ja juomia on hankalaa täysin vältellä, vaikka asiaan kannattaakin kiinnittää huomiota arjessa. Eroosiovaurioita on kuitenkin mahdollista ehkäistä kiinnittämällä huomiota ruokailu- ja juomatapoihin.

Muutamalla konstilla voit ehkäistä hampaita turhalta kulumiselta.

Hedelmät kannattaa pureskella sen sijaan, että ne joisi puristettujen mehujen muodossa. Pureskelu nimittäin lisää syljeneritystä ja laimentaa happoja. Älä lisää sokeria hedelmiin tai marjoihin, sillä ilman sokeria happamuus häviää nopeammin. Nauti happamat ruoat ja juomat ruokailun yhteydessä ja maitotuotteiden kanssa. Muista nauttia etenkin juomat kerralla lyhyen ajan kuluessa. Voit käyttää pilliä juomiseen, jolloin hapan juoma ei pääse kosketuksiin hampaiden kanssa, mikä vähentää eroosioriskiä Juo maitoa tai pureskele pähkinöitä tai pala juustoa aterian päätteeksi. Ne neutraloivat happoja kalsiumin ansiosta. Happamien ruokien ja juomien jälkeen käytä purukumin sijasta ksylitolipastilleja tai -imeskelytabletteja.

