Kun Jaana, 31, alkoi valmistaa viikon ruoat toimivalla taktiikalla, kasvisten syönti lisääntyi ja aikaa sekä rahaa säästyi – arkipäivien illalliset valmistuvat 30 minuutissa

Mealpreppaus on auttanut Jaanaa selkeyttämään arkiruokailua, ja samalla ruokakulutkin laskivat kolmanneksella. Nyt hän jakaa somessa nerokkaita mealprep-vinkkejä.

Kolme vuotta sitten Jaana, 31, ja hänen miehensä tekivät molemmat vuorotyötä, jonka vuoksi molempien ruokailu oli retuperällä. Kiireisessä arjessa ei tahtonut löytyä aikaa yhteisille ruokailuhetkille, saati päivittäiselle kokkaamiselle. Pitkän päivän päätteeksi nouto- tai valmisruoka houkuttelivat usein.

Jaana alkoi kuumeisesti etsiä keinoa parantaa ja helpottaa arkiruokailua. Pian hän törmäsi somessa mealprep-menetelmään, jossa ruokaa valmistetaan useille päiville valmiiksi suoraan annosrasioihin. Valmiit annokset on helppo lämmittää tai ottaa mukaan esimerkiksi töihin.

– Kiinnostuin mealpreppauksesta heti. Ajattelin aluksi sen olevan vaikeaa, mutta kun sen kerran opin, se on lopulta säästänyt valtavasti aikaa arjessa.

Nykyisin Jaana kokkaa viikottain kymmenestä viiteentoista valmista ateriaa sekä itselleen ja miehelleen. Ruokaa riittää molemmille neljäksi tai viideksi arkipäiväksi kerrallaan.

Toisinaan Jaana valmistaa myös aamu-, ilta- ja välipaloja valmiiksi annoksiksi helpottamaan arkea. Myös kasvisten pilkkominen valmiiksi napostelupaloiksi on kuin huomaamatta lisännyt kasvisten määrää naisen ruokavaliossa.

Helpot tortillamunakkaat, pastavuoka ja salaattibaari neljälle päivälle

Jaana on nykyisin vannoutunut mealpreppaaja, ja siksi hän on innostunut jakamaan reseptivinkkejä instagram-tilillään @jaananmukana.

Viime aikojen suosikkiruokiin on lukeutunut herkullinen tortillamunakas, jota Jaana on valmistanut neljälle päivälle. Tortillamunakkaiden eteen ei tarvitse nähdä paljoa vaivaa tai aikaa: neljä päivällisannosta syntyy alle puolessa tunnissa. Alta näet videon ja kuvauksen reseptistä.

Myös erilaisia pastoja ja salaattia voi valmistella helposti etukäteen ja napata mukaan vaikkapa töihin evääksi. Vinkkivideot broileri-pastavuoasta sekä salaattibaarista näet upotuksista.

Ruokakulut laskeneet jopa kolmanneksen

Parasta menetelmässä on Jaanan mukaan se, että töiden jälkeen aikaa säästyy kaikelle muulle puuhastelulle, kun arkiruoat kokataan tehokkaasti yhtenä päivänä.

Kolmen vuoden aikana Jaana on huomannut, että pitkällä aikavälillä mealpreppaus on myös säästänyt rahaa: ruokakulut ovat pienentyneet jopa kolmanneksella. Positiivinen puoli on ollut myös se, että hävikkiä syntyy vähemmän kuin ennen, sillä kaikki ostettu ruoka tulee syödyksi.

Edes tiskikonetta ei tarvitse pyörittää arkisin yhtä usein kuin ennen.

– Vain kokkauspäivänä syntyy enemmän tiskiä, ja sitä saa pestä pari koneellista. Muuten tiskin määrä on pienentynyt, sillä syömme ruoan yleensä suoraan rasioista.

Mealpreppaus vaatii suunnitelmallisuutta, harjoittelua ja laadukkaat rasiat

Jaana huomauttaa, että aluksi ruokien määrä voi olla kuitenkin haaste. Mealpreppaus vaatii tarkkaa suunnittelua ja isojen ruokaostosten tekemistä kerralla.

– Oikeiden määrien hahmottaminen vaatii alkuun hieman harjoittelua, jos ei ole tottunut suunnitelmallisuuteen.

Monet hänen seuraajistaan ihmettelevät myös, säilyvätkö annokset hyvinä tai jaksaako samaa ruokaa syödä monta päivää putkeen. Jaanalle samojen ruokien syöminen monena päivänä ei ole ongelma, sillä hän on tottunut tapaan jo lapsuudenkodissaan.

– Ymmärrän, että jotkut ovat vaihtelunhaluisempia ja heille päivittäinen kokkaaminen on arkirutiini. Heille mealpreppaus ei välttämättä ole se paras taktiikka, hän huomauttaa.

Ruoan säilyvyyden parantamiseksi hänellä on myös vinkit takataskussa. Esimerkiksi muovirasioiden sijaan hän suosittelee lasisten astioiden hyödyntämistä, sillä ne ovat hygieenisempiä. Ruoat voi myös paistaa suoraan astioissa, jos lasi kestää kuumentamista. Rasioiden tulisi myös olla mahdollisimman ilmatiiviitä, joten laadusta ei kannata tinkiä.

Samoin ruokien nopea jäähdyttäminen ja siirtäminen kylmään auttavat niitä säilymään pidempään.

– Tällä taktiikalla ruoat eivät koskaan ole menneet huonoksi enne aikojaan, joten turhaa hävikkiä ei ole syntynyt.

