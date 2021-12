Onko sinkistä oikeasti mitään hyötyä flunssassa? Nämä ovat asiantuntijoiden perustelut, apteekki antaa tarkat ohjeet

Miten käy syysflunssalle sinkkiasetaatin ja tietoiskujen pommituksessa?

Flunssakausi on täällä taas.

Pahaenteistä kutinaa nielun uumenissa?

Aivastelua, pärskintää, räkää, limaa, kuumetta, kurkkukipua, käheyttä, päänsärkyä ja lihassärkyä.

Se on taas flunssan aika.

Mallia ehti jo näyttää tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jonka matka Liettuaan peruuntui flunssan johdosta.

Paitsi että aika ei ole enää entinen.

– Me olemme oppineet helvetin hyvän tavan suojautua flunssalta, eristäydytään ja pestään käsiä, muistuttaa maalaislääkäri Tapani Kiminkinen.

Kiminkinen tarkoittaa koronapandemian vastaista kansallista liikekannallepanoa massiivisine tietoiskuineen ja maskien käytön arkipäiväistymistä.

Jos flunssa silti iskee, onko kaikki toivo mennyt?

Pitääkö vain kitua ja levätä?

Flunssa eli vilustuminen eli nuhakuume eli räkätauti on ihmisen yleisin sairaus ja erityisesti se on sitä pohjoisen pallonpuoliskon talvipuoliskolla.

Kun ilmat viilenevät, immuunipuolustusta nenässä suorittavien solujen kyky hallita flunssaviruksen lisääntymistä nenän limakalvoilla heikkenee.

Flunssavirukset alkavat lisääntyä kuin kanit.

Rino on virussiskoksista yleisin.

Syyskylmenevä, kuivuva nenä hemmottelee myös mainekatastrofin kokeneita tavallisia koronaviruksia, erityisesti kurkkuun ahnaasti iskeviä adenoviruksia, parainfluenssaviruksia ja RS-viruksia.

Flunssa on eri asia kuin influenssa, joka on ikävämpi ja pitkäaikaisempi vieras.

Viime aikoina kaikkien flunssien viholliseksi on nostettu metallinmakuinen metalli, joka on latinaksi zincum, saksaksi Zink, persiaksi sing, suomeksi sinkki, kemiaksi Zn ja ja kemikaalien CAS-tunnistejärjestelmässä se on saanut numeron 7440-66-6, josta tulee mieleen Ilmestyskirjan pedon merkki 666.

Sinkkiasetaatin sanotaan olevan peto flunssaviruksille, lyhentävän niiden elinikää ja laimentavan niiden pahanilkisyyttä.

Sinkki an sich taas on kuparin, raudan ja alumiinin jälkeen maailman neljänneksi käytetyin metalli ja se kykenee suojaamaan terästä ruostumiselta.

Eli aikamoista.

Tiedemiehet tulivat lähemmin tutuiksi sinkin kanssa vuonna 1746. Samana vuonna katsotaan syntyneen Afganistanin valtio. Sinkkiasetaatti on osoittautunut menestystarinaksi, ainakin apteekeille; Afganistan ei.

Sinkkiä voi pureskella tai imeskellä tabletteina tai nauttia suihkeina.

Yleistyneen ja erityisesti apteekkien markkinoinnissaan levittämän käsityksen mukaan heti flunssan puhjettua aloitettu sinkkiasetaattikuuri voi lyhentää flunssa kestoa ”jopa päivillä” (Yliopiston Apteekki).

Vaikutuksen sanotaan perustuvan ”luultavasti” siihen, että sinkkivalmisteesta vapautuvat ionit estävät flunssavirusten lisääntymistä.

Maalaislääkäri Kiminkinen on, jos ei täysin skeptinen, niin edustaa kuitenkin näkemystä, jossa ei hypitä innosta seinille.

– Saattaa sillä (sinkkiasetaatilla) alkuvaiheessa joku pieni vaikutus olla, en tiedä, kun en ole tutkinut enkä itse käytä, Kiminkinen sanoo.

Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas on joitakin asteita sinkkisuopeampi.

– Siitä on jonkin verran tutkimuksia olemassa, että imeskelytabletti voisi lieventää taudin saamista, Broas sanoo.

– En osaa sanoa, miten merkittävä se vaikutus on, mutta viitteitä on olemassa, että se voisi vähentää tartuntariskiä niin, ettei tauti pääse pahenemaan, jos ottaminen aloitetaan heti ensioireiden ilmaantuessa.

Broas viittaa dosentti Harri Hemilän esittelemiin tutkimuksiin.

– Ne ovat ainoa tieto, mikä meillä on olemassa.

– Mutta ei niistä (sinkkitableteista) varmasti haittaakaan ole, Broas lisää.

Sinkin imeskely on toisin sanoen vähintään ”flunssaseksikästä”.

Periaatteessa sinkkiä voi niellä tai pureskella tai imeskellä tabletteina tai nauttia suihkeina. Mitä kauemmin sinkki viihtyy nielussa, sen parempi.

Siksi ei imeskely on parempi kuin pureskelu puhumattakaan nopeasta nielemisestä.

Myytävissä valmisteissa on sinkkisuoloja kuten sinkkiasetaattia ja sinkkisitraattia. Sitraatti sitoo sinkkiä, asetaatti vapauttaa sinkkiä ioneina nieluun.

Siksi asetaatti on imeskelijän valinta.

Apteekki suosittelee: 80 milligrammaa 3-5 päivän ajan

Yliopiston Apteekin mukaan tavanomainen sinkin saantisuositus on 10 milligrammaa päivässä, mutta flunssassa annostus nostetaan 80 milligrammaan.

Siitä ei väliaikaisessa käytössä ole ”tiettävästi” haittaa. Mitä hitaammin asetaattista sinkkiä nautiskelee, sen parempi. Käyttö pitäisi aloittaa viimeistään 24 tuntia flunssan oireiden alkamisesta.

80 milligramman päiväannosten nauttiminen on Yliopiston Apteekin mukaan sopivaa 3–5 päivän ajan.

Suurina määrinä sinkki voi aiheuttaa vatsavaivoja.

Vaikka makuasiat ovat makuaisat, jopa Yliopiston Apteekin mielestä sinkki maistuu pahalle ja metalliselle ja siitä tulee kuiva olo suuhun.

Aromi- ja makeutusaineet eivät pysty täysin peittämään maun pahuutta. Syynä ovat juuri ne nieluun vapautuvat ionit, jotka taistelevat viruksia vastaan.

Sota ei koskaan ole kaunista katseltavaa tai miellyttävää nieltävää.

Sinkkiä myydään myös C-vitamiinin kanssa. Nämä valmisteet on Yliopiston Apteekin mukaan tarkoitettu vastustuskyvyn ylläpitämiseen. Sinkin määrä on vähäisempi kuin sinkkiasetaattivalmisteissa.

Maalaislääkäri Kiminkinen ei innostu. Hän ei ole C-mies, vaan D-mies.

– D-vitamiinia olen itse alkanut käyttää.

Yliopiston Apteekin markkinoiman nyrkkisäännön mukaan sinkki ja C-vitamiini sopivat vastustuskyvyn ”jatkuvaan tukemiseen”, ja sinkkiasetaattitabletteja käytetään, kun vastustuskyky on pettänyt ja flunssa iskee.

Sinkkiasetaatin puolestapuhujana tunnetaan Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti Harri Hemilä.

Vuonna 2018 Hemilä mainitsi lääketieteen aikakauskirjan Duodecimin kirjoituksessa kolme tutkimusta, jossa sinkkiasetaatti-imeskelytablettien avulla flunssan kesto oli lyhentynyt 2,7 päivää verrattuna lumeryhmään, jossa flunssa oli kestänyt noin seitsemän päivää eli viikon päivät.

Sinkki oli muuttanut toipumisnopeuden 3,1-kertaiseksi. Sinkkiryhmissä 70 % potilaista oli toipunut viidentenä päivänä, lumeryhmissä vain 27 %.

Sinkki oli lyhentänyt oireiden kestoa nuhanenillä 34 %, käheäkurkkuisilla 43 %, yskänköhijöillä 46 % ja lihaskipuisilla 54 % .

Nautitun sinkin määrä oli kokeissa ollut 80-92 mg päivässä ja hoito kestänyt enimmillään kaksi–neljä viikkoa.

Ahkera käsienpesu flunssakaudella voi auttaa suojautumaan taudilta.

Koronapandemiaa edeltävänä syksynä (2019) Hemilä kertasi sinkin ilosanomaa Ilta-Sanomissa ja mainitsi näyttöä saadun lähes kymmenestä tutkimuksesta.

Flunssan kesto oli lyhentynyt ja oireet lieventyneet 80 milligramman annoksilla. Tutkimuksissa tabletteja imeskeltiin, jolloin sinkkiasetaatti vapautui nieluun.

Sinkkisitraatti ei ajanut samaa asiaa.

Vain kolme kuukautta myöhemmin, tammikuussa 2020, Helsingin yliopistossa julkistettiin Hemilän tekemä tutkimus, jonka perusteella sinkki-imeskelytabletit eivät vaikuttaisi flunssan kestoon.

Helsingin kaupungin työntekijöille oli annettu joko sinkkiasetaatti- tai lumetabletteja. Tartunnan saaneiden parantumisessa ei havaittu viisi päivää kestäneen sinkkikuurin aikana olennaisia eroja.

”Emme voineet osoittaa sinkki-imeskelytabletteja tehokkaaksi, mutta tutkimuksemme ei myöskään kumoa kahdeksan aikaisemman tutkimuksen havaitsemaa hyötyä”, kommentoi Hemilä tuolloin tulosta Ilta-Sanomille.

Tuolloin Suomi oli jo – tietämättään – liukumassa koronapandemiaan.

Pärskiminen ja pisaratartunnat päättyivät kuin seinään.

Mitä mieltä Hemilä on sinkin voimasta tänään?

– Yksi kysymys on, onko meillä tutkimusnäyttöä, että sinkkiasetaatti voi lyhentää flunssaa, ja toinen, onko meillä Suomessa myynnissä riittävän samanlaisia tuotteita, jotka tutkimuksissa ovat lyhentäneet flunssaa, Hemilä sanoo.

Yhdysvalloissa on tehty imeskelytableteilla puolisen tusinaa tutkimusta, joiden näyttöä Hemilä pitää vahvana.

Hänen oma edellä mainittu tutkimuksensa tehtiin Suomessa myytävällä kaupallisella tuotteella.

– Hyötyä ei ollut, mutta se oli yllättävää, että kun sinkkiryhmä lopetti sinkin käytön, he toipuivat hitaammin (kuin vertailuryhmä).

Hän mainitsee farmakologiasta tutun rebound-efektin, jossa hoidon lopettaminen aiheuttaa aluksi negatiivisen vaikutuksen.

Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa sinkkiä käytettiin niin pitkään kuin oltiin sairaita, kun taas Hemilän tutkimus kesti viisi päivää, joka oli tuotteen valmistajan ohje.

Ohjeen ylittäminen olisi edellyttänyt lupabyrokratiaa.

– Tabletit olivat (meillä) pienempiä ja liukenivat sen vuoksi (pois nielusta) nopeammin, Hemilä vertaa yhdysvaltalaistutkimuksiin.

Hän korostaa, ettei yhden tutkimuksen perusteella pidä tuomita kaikkia suomalaisia sinkkivalmisteita. Olennaista on, miten tuote vastaa ominaisuuksiltaan yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa hyviä tuloksia antaneita laatuja.

Sitä paitsi Hemilä näkee annosmäärien olevan suomalaisissa ohjeissa ”vähän alakanttiin”.

– Kyllä 100–120 mikrogramman annoksia voi hyvin käyttää viikosta kahteen, Hemilä sanoo ja viittaa yhdysvaltalaisiin tutkimuksiin.

Suomessa myytävä nielusuihku saattaa Hemilän mielestä olla tuotteena mielekäs, mutta sitä ei ole tutkittu.

Sinkki sisältävän nenäsuihkeen kehittäminen keskeytettiin Yhdysvalloissa, kun joiltain koeryhmäläisiltä katosi haju- ja makuaisti.

Syy ei välttämättä ollut sinkki. Nyt tiedetään, että esimerkiksi koronaviruskin voi viedä haju- ja makuaistin.

Sinkkisitraatit ovat Hemilän mukaan flunssanhoidossa hyödyttömiä, koska tarkoitus on, että imeskelyn aikana sinkkiä liukenee nieluun. Siksi kannattaa valita sinkkiasetaattivalmiste.

Hemilä tunnustaa, ettei tiedä, miksi sinkki tehoa flunssaa. Kukaan ei tiedä, varmuudella.

Tässä vaiheessa onkin Hemilän mielestä kiinnostavampi tietää, lyhentääkö sinkki flunssaa kuin löytää hyviä selityksiä, miksi niin tapahtuu.

Hän vertaa asetelmaa tupakkatutkimukseen.

– Kun tupakoinnin haitoista alettiin puhua sodan jälkeen, puuttui biologinen selitys, miksi tupakoiminen aiheuttaa keuhkosyöpää ja siksi sitä ei aluksi haluttu uskoa.

– Ei tunnettu karsinogeenejä kuten nykyisin. Tupakoinnin haitat kuitenkin osoitettiin tilastollisesti ja samalla tavalla pitäisi suhtautua sinkki-imeskelytableteihin.

Kohottavaksi lopuksi Hemilä mainitsee Suomessakin myyntiin tulleen karrageenin, joka on suihkeena nautittava merilevistä eristetty sokerijohdannainen.

Tutkimusten mukaan sen käyttö lyhentäisi flunssan kestoa 20 prosenttia.

