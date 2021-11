Lihasjumien hoidossa ja ehkäisyssä on venyttelyä parempi keino, asiantuntija sanoo

Pelkän venyttelyn sijaan kannattaa satsata erityisesti voimaharjoitteluun ja oikeanlaiseen lämmittelyyn ennen liikuntasuoritusta.

Ovatko lihaksesi taas jumissa ja soimaat itseäsi siitä, ettet ole venytellyt niitä tarpeeksi?

Ei kannata, sillä useiden tutkimustulosten valossa se on turhaa: toisin kuin voisi luulla, venyttelyllä ei ole lihaskunnon ja -kipujen kannalta juurikaan merkitystä.

Osteopatian maisteri, kivunhoidon erityisasiantuntija ja pilates-ohjaaja Essi Suomilammi kirjoitti aiheesta tutkimustietoon pohjautuvan postauksen Instagram-tilillään @tietoinenkeho.

Suomilammi kertoo, kuinka useat hänen vastaanotolleen tulleet kipupotilaat suorastaan häpeävät vähäistä venyttelyään ja arvioivat sen olevan kivun syynä. Totuus kuitenkin yllättää monet heistä.

– Minulla on tapana kertoa näille potilaille, kuinka vähän on hyvälaatuista näyttöä venyttelyn hyödyistä ja kuinka esimerkiksi vahvistavan liikunnan hyödyistä on enemmän näyttöä. Jos potilas on valmis käyttämään aikaa liikkeeseen, se on hyödyllisempää, jos se on lihaskuntoharjoittelua, Suomilammi kertoi postauksessaan.

Fysioterapeutti ja lentoemäntä Minna Hirvi peräänkuulutti samaa asiaa aikaisemmassa Ilta-Sanomien jutussa. Hirven mukaan etenkin niskajumeista kärsivän kannattaa välttää venyttelyä, sillä se ei helpota oloa pitkällä aikavälillä.

– Kireä lihas on usein jo valmiiksi venyttyneessä tilassa, jolloin venyttely ei auta. Yläselän, niskan ja olan seudun lihasten vahvistaminen on järkevämpää, Hirvi kertoi Ilta-Sanomille.

Voimaharjoittelu voi lisätä myös notkeutta

Suomilammi korostaa, ettei notkeus itsessään ole terveyden mittari. Tutkimusten mukaan luonnollinen notkeus on pitkälti geenien määräämää. Siihen voi vaikuttaa säännöllisellä venyttelyllä, mutta paluu omaan luontaiseen notkeuteen tapahtuu pian, jollei venyttele säännöllisesti.

– En ymmärrä miksi oletamme, että notkeus mittaa miten hyvin kehomme voi, Suomilammi kirjoitti.

Voimaharjoittelu on paras tapa ehkäistä ja hoitaa lihasjumeja, mutta yllättävää kyllä, se voi Suomilammin mukaan parantaa tutkitusti myös lihasten liikkuvuutta.

Venyttely ei suojaa loukkaantumiselta tai liikuntavammalta

Moni on tottunut venyttelemään ennen liikuntasuoritusta, sillä ajattelee siten ehkäisevänsä liikuntavammoja tai loukkaantumisia.

Suomilammi kuitenkin korostaa, että todellisuudessa alku- tai loppuvenyttelystä on hyötyä vain niissä lajeissa, joissa vaaditaan notkeutta – kuten baletissa tai voimistelussa. Sen sijaan venyttely esimerkiksi ennen juoksulenkkiä tai salitreeniä ei juuri hyödytä.

Venyttelyn sijaan Suomilammi neuvoo esimerkiksi juoksijoita lämmittelemään kevyellä hölkällä. Punttisalilla ennen raskaampaa maastavetosarjaa kannattaa puolestaan nostella kevyempää rautaa, jotta oikeat lihakset aktivoituvat.

Ei venyttelystä kannata silti luopua, jos se on itselle mieleistä: harvoin siitä koituu mitään haittoja.

Joissain tapauksissa venyttely ennen liikuntaa voi kuitenkin olla Suomilammin mukaan jopa haitallista. Esimerkkinä tästä hän mainitsee akuutit jänneongelmat, jotka voivat kipuilla entistä enemmän venyttelyn seurauksena.

