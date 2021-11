Syy, miksi saunaan ei kannata mennä heti ruokailun jälkeen – tämän takia vettä on hyvä juoda jo ennen löylyjä

Uusi kirja jakaa käytännön vinkkejä sekä helliviä hoitoreseptejä saunojille.

Saunomisen terveyshyödyt ovat tunnetut. Saunomisen on muun muassa todettu ehkäisevän sydän- ja verisuonitauteja, muistiongelmia ja stressiä.

Miten saunomiseen kannattaisi valmistautua ja mitä kaikkea saunojan kannattaisi muistaa?

Saunaterapeutti Terhi Ruutu antaa uudessa kirjassaan Hoitava sauna (Tammi) vinkkejä. Poimimme niistä muutamia.

” Saunassa tunnelma on rauhallinen, siellä keho ja mieli ovat yhtä.

Voiko saunaan mennä suoraan ruokapöydästä?

Ruudun mukaan saunaan ei ole hyvä mennä nälkäisenä eikä myöskään suoraan ruokapöydästä.

– Älä siis sauno täydellä vatsalla, sillä se voi tehdä sinut huonovointiseksi, Ruutu neuvoo kirjassaan.

Saunan lämmössä keho keskittyy ihon jäähdyttämiseen. Jos verenkierto taas on keskittynyt vatsaan, se ei jaksa jäähdyttää ihoa riittävästi. Tästä voi seurata heikotusta, ja olo voi tuntua raskaalta.

Heikotusta voi tulla myös silloin, jos saunoo nälkäisenä, sillä saunominen kuluttaa kaloreita.

Entäs sitten juominen?

Ihminen hikoilee saunassa noin 0,5 litraa tunnissa. Nesteytys on siis tarpeen varsinkin pitkään saunoessa.

Aloita nesteytys jo ennen saunomista.

– Riittävä nesteiden nauttiminen saunomisen aikana ylläpitää verenpainetta ja auttaa jaksamaan saunan lämpöä. Nesteeksi sopii esimerkiksi puhdas vesi.

” Keskustelu kuuluu suomalaiseen saunaan yhtä lailla kuin hiljaisuus.

Kuinka pitkään voi saunoa?

Saunominen voi kestää lyhyen hetken tai useampia tunteja. Jokainen voi päättää tästä itse, omaa kehoa kuunnellen.

– Ajatus on kuitenkin, että saunoessa ei tulisi olla koskaan kiire. Pidempään saunottaessa ulkona vilvoittelu rytmittää saunomista.

Saunan terveysvaikutukset alkavat Ruudun mukaan noin vartti saunomisen jälkeen. Syke alkaa nousta ja verisuonten toiminta vilkastuu. Verenpaine laskee.

Sauna parantaa Ruudun mukaan myös henkistä hyvinvointia. Stressikin lievittyy saunan lauteilla.

Kuinka usein kannattaa saunoa?

Mikäli haluaa maksimoida terveyshyödyt, saunassa olisi hyvä käydä 4-7 kertaa viikossa.

Saunan hyötyjä ovat myös rentoutuminen ja palautuminen, ja niistä voi nauttia myös satunnaisestikin saunoen.

Koivuvihta kutsuu lauteille.

Mikä avuksi, jos ei jaksa saunoa?

Saunan lämpö ei välttämättä tunnu joka päivä - eikä kaikkien mielestä - miellyttävältä.

Ruutu antaa nämä vinkit saunankestokyvyn kohentamiseen:

Käytä saunahattua

Nauti runsaasti vettä

Laita jalat saunassa kylmään jalkakylpyyn

Nosta jalat seinälle

” Liika alkoholi ja sokeri eivät kuulu saunaan. Nesteytyksen perusta on puhdas vesi.

Miten muuten saunaan voisi valmistautua?

Saunomisesta voi tehdä itselleen rauhoittavan rituaalin, joka alkaa jo valmistautumisesta. Voit esimerkiksi suunnitella erilaisia saunahoitoja, kuten jalkakylvyn tai vihtahoidon.

Saunan lämmetessä on hyvä tarkistaa, että sauna on siisti sekä tuulettaa tilat. Sopiva lämpötila on 80-100 astetta, hoitoja tehdessä alempikin lämpötila, 60-80 astetta, riittää.

– Valmistaudu syömällä pientä suolaista ja juomalla riittävästi ennen saunomista. Peseydy myös kunnolla. Löylyistä nautitaan aina puhtaana.

Saunominen on hyvä lopettaa rauhalliseen lepoon, palautteluun ja olotilasta nautiskeluun. Saunomisen jälkeenkin on hyvä muistaa juoda riittävästi sekä nauttia pientä suolaista purtavaa.

Lähde: Hoitava sauna (Tammi)