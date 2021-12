Ravitsemusterapeutti kertoo, mikä on monilla syömisten yksi suurimmista puutteista – 10 tapaa kohentaa ruokavaliota

Moni suomalainen tekee ruokavalinnoissaan virheitä, jotka johtavat esimerkiksi väsymykseen, ruokahimoihin ja ravintoaineiden puutteeseen.

Päivittäisen syömisen tavanomaiset kehnot valinnat ja puutteet ovat tuttuja ravitsemusterapeuteille.

Mehiläisessä työskentelevä laillistettu ravitsemusterapeutti Saara Karjalainen osaa helposti nimetä syyn, joka vaikuttaa useilla suomalaisilla syömiseen liittyvien kehnojen valintojen taustalla.

– Syödään liian harvoin tai liian vähän, jolloin ei saada tarpeellisia ravintoaineita riittävästi. Se vaikuttaa jaksamiseen. Samalla huono ruokarytmi kasaa nälkää iltaan, mikä johtaa iltapuputtamiseen, Karjalainen selittää.

Kun päivällä syödään liian vähän, kova nälkä ja mielihalut voimistuvat vaikeasti hallittaviksi.

– Silloin ei helposti saada syömishalua sammumaan.

Karjalaisen mukaan moni ei silti edes osaa olla huolissaan liian vähäisestä ravintoaineiden saannistaan.

– Mutta se harmittaa, että illalla pitää koko ajan syödä jotain.

Asiat kuitenkin myös liittyvät toisiinsa. Kun päädytään iltasyömiseen, helposti myös päädytään ravitsemuksellisesti huonoihin valintoihin.

Syömisen heikoimmat lenkit rakentuvat yleensä sokerista, suolasta ja kovasta rasvasta.

– Kun lapsesta asti saadaan paljon sokeria, se jää makutottumukseksi, jota on vaikea vastustaa. Suolan sekä tyydyttyneen eli kovan rasvan saanti on yleisesti liiallista.

Kuituvajetta ei hahmoteta

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle päädyttäessä osa on jo vaihtanut käyttämäänsä kovaa rasvaa pehmeisiin vaihtoehtoihin, mutta harva on osannut korjata erästä toista, vähintäänkin yhtä tärkeää puutosta: kuituvajetta.

– Kuidun vähäisyys on syömisten suurimpia puutteita. Kuitu on monelle kompastuskivi, jonka puutetta ei osata hahmottaa.

Kuidulla on elimistössä tutkitusti useita terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Karjalainen on huomannut kuidunsaannin olevan liian vähäistä ikään ja sukupuoleen katsomatta.

– Suomalaisten perinteinen kurkku ja tomaatti eivät riitä kattamaan kuidun tarvetta. Ei, vaikka söisikin sen aamupuuron.

Kun ruokailutottumukset ovat olleet pitkään vinksallaan, ei ole edes kokemusta siitä, kuinka paljon parempi olo on, kun ravinto tukee jaksamista.

– Ollaan totuttu tietynlaiseen olotilaan eikä edes tiedetä muusta.

Jaksamattomuus ruokkii huonon syömisen kierrettä.

– Kun aika ja voimat eivät tahdo riittää kaikkeen, mennään syömisten suhteen helpoimman kautta. Ravintorikas ruoka olisi iso apu jaksamiseen, Karjalainen muistuttaa.

10 tavallista virhettä syömisessä – kiinnitä huomiota näihin:

Kuitu

Kuituvaje on suomalaisten syömisen pahimpia puutteita. Proteiinia tankataan, mutta olisi vähintäänkin yhtä hyödyllistä varmistaa riittävä kuidunsaanti.

Suola

Sekä naiset että miehet saavat suolaa selvästi yli tarpeen. Suuri osa suolasta tulee huomaamatta, sillä lähes kaikki valmisruoat sisältävät liikaa suolaa.

Sokeri

Makeanhimo riivaa kaikenikäisiä. Suklaat ja keksit ovat aikuisillekin vaikeita vastustaa, ja monet syövät myös karkkia.

Sokeria kertyy syömisiin ihan huomaamatta muustakin kuin herkuttelusta. Monet välipalat kuten jugurtit ja proteiinipatukat voivat olla sokeripommeja.

Kova rasva

Kovaa rasvaa tulee piilorasvana juustoissa, makkarassa, leikkeleissä, valmisruoissa sekä suolaisissa ja makeissa leivonnaisissa. Kookos- ja palmuöljy ovat lähes kokonaan kovaa rasvaa.

D-vitamiini

D-vitamiinia pitäisi lähes kaikkien suomalaisten saada enemmän. Esimerkiksi vaihdevuosissa olevat naiset yllättyvät usein, kuinka alhainen heidän D-vitamiinitasonsa on. Näillä leveysasteilla tulisi ottaa talvella D-vitamiinia purkista.

Kalsium

Kalsiumvajetta on yllättävän monella. On yleinen harhaluulo, ettei aikuinen tarvitse kalsiumia. Luusto kuitenkin uusiutuu koko iän. Kalsiumin imeytyminen myös heikkenee iän mukana. Jos ei käytä maitotuotteita, kalsiumia on mahdollista saada muustakin ruuasta.

Rauta

Raudanpuutos on naisilla hyvin tavallista. Rautaa ei saada tarpeeksi varsinkaan, jos ei syödä lihaa tai jos kuukautiset ovat runsaat.

Vesi

Liian vähäinen veden juominen on hyvin yleistä. Moni joutuu vahtimaan, että joisi tarpeeksi vettä. Kun siemaillaan kahvia pitkin päivää, ei edes huomata, ettei tule juotua vettä.

Virvoitusjuoma

Varsinkin lapsiperheet sekä nuoret miehet ovat sokeristen juomien suuria kuluttajia. Limonadit, kolajuomat ja energiajuomat eivät ole suositeltavia jatkuvaan käyttöön. Helposti ajatellaan, että kolajuomista ei ole haittaa, jos juo sokerittomia versioita. Niin se ei ole.

Yksipuolisuus

Jos syö aina samoja ruokia, seurauksena on yksipuolisuus, joka helposti johtaa tiettyjen ravintoaineiden liian vähäiseen saantiin. Arjen valinnoissa moni toimii automaatilla, eli ottaa kaupassa aina samat tuotteet samoista paikoista. Ruokatottumukset ovat voineet syntyä vuosikymmeniä sitten, joten kehon erilaisia tarpeita eri ikävaiheissa ei myöskään tule huomioitua.

Lähteet: Laillistettu ravitsemusterapeutti Saara Karjalainen, sydan.fi., potilaanlaakarilehti.fi.