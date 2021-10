Juotko helposti liikaa alkoholia yhden illan aikana? Näillä keinoilla saat tilanteen pysymään hallinnassa

Moni tunnistaa itsessään piirteen, että juomista on vaikea lopettaa kun sen on kerran aloittanut.

Oletko lähtenyt yksille – ja yhtäkkiä löytänyt itsesi taksijonosta aamuyöllä?

Jos kokemus on tuttu, olet saattanut joskus myös olla pettynyt alkoholinkäyttöösi.

– Kontrollin menettämisessä on kyse yksinkertaisesti siitä, että alkoholia juo liikaa silloin kun sitä juo, vaikka on alun perin päättänyt ehkä toisin, kertovat Tukholman riippuvuuskeskuksessa työskentelevät Anders Hammarberg ja Karin Romberg teoksessaan Kohtuudella – Opas maltilliseen alkoholinkäyttöön (Gummerus).

Toiset ovat ilmiölle muita alttiimpia.

– Yhden teorian mukaan joidenkin pitää juoda suurempia määriä kokeakseen samanlaisen vaikutuksen kuin toiset kokevat jo pienemmistä määristä. Tämä lisää tietenkin riskiä juoda alkoholia paljon nopeassa tahdissa, kirja kertoo.

Tärkein avain kontrollin menettämisen ongelmaan on muuttaa juomistahtia.

Lisäksi alkoholi sammuttaa aivoissa toimintoja, jotka tavallisesti toimivat jarruna – minkä seurauksena jotkut juovat nopeasti ja paljon, ja samalla heidän on vaikeaa lopettaa ajoissa.

”Strategia, joka ei toimi juuri koskaan”

Kirjan mukaan suurkulutuksestakin voi siirtyä kohtuukäyttöön.

Monet, jotka ovat tunnistaneet itsessään piirteen, että juomista on vaikea lopettaa kun sen on kerran aloittanut, ovat tätä yrittäneetkin omin neuvoin. Tyypillinen tapa on koettaa mututuntumalta tunnistaa, milloin juominen on syytä lopettaa, jotta se ei lähde käsistä.

– Kokemuksemme mukaan tämä strategia ei toimi juuri koskaan, Hammarberg ja Romberg kirjoittavat.

– Syy tämän strategian toimimattomuuteen on se, että tunne ja ajatukset sanovat usein jotain ihan muuta, kun tulee aika jolloin ”pitäisi” lopettaa juominen.

Tyypillisesti juuri sillä hetkellä ilta saattaa olla hauskimmillaan ja alkoholin vaikutus tuntua miellyttävältä.

– Motivaatio juomisen lopettamiseen juuri silloin on usein melko pieni.

Sen sijaan onnistumisen mahdollisuudet paranevat, jos olet etukäteen suunnitelmallisesti valinnut jonkun tietyn strategian iltaa varten.

Kirja esittelee muutamia toimivaksi havaittuja keinoja, joista kannattaa kokeilla yhtä tai kahta kerrallaan:

7 menetelmää kohtuukäyttöön

1. Rajoita annosten määrää jotakin aikayksikköä kohti. Esimerkiksi: yksi alkoholiannos yhdessä tunnissa.

2. Siemaile sen sijaan, että hörppisit suuria kulauksia. Ota juomaa suuhusi juuri sen verran, että maistat maun, älä enempää. Näin lasin tyhjentäminen kestää pidempään.

3. Juo joka toinen lasillinen vettä. Jos yhdistät tämän edelliseen vinkkiin, juomistahtisi hidastuu jo todella paljon.

4. Tilaa joka toinen olut alkoholittomana. Moni tätä kikkaa kokeillut on sitä mieltä, ettei sillä ole niinkään väliä, mitä juo – kunhan lasin sisältö muistuttaa sitä, mitä on tottunut juomaan.

5. Keskity seurueessa johonkuhun, joka juo hitaasti. Pysy tämän henkilön tahdissa.

6. Valitse jotain muuta kuin lempijuomiasi. Jos juot sitä mistä pidät eniten, on vaikeampi vastustaa kiusausta juoda nopeasti.

7. Hylkää väkevät kokonaan. Tämä on hyvin tavallinen strategia niillä, jotka onnistuvat hallitsemaan juomistaan. Päätä mieluusti jo etukäteen, mitä juot väkevien sijaan.

Lähde: Anders Hammarberg & Karin Romberg: Kohtuudella – Opas maltilliseen alkoholinkäyttöön, Gummerus, 2021.