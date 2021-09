Kävely on mahtava superlaji, ja näin se kannattaa aloittaa – 4 viikon ohjelma, jolla kunto nousee ja mieli virkistyy

Kun aloitat lenkkeilyn, kannattaa muistaa kolme tärkeää asiaa – saat kävelyn eri hyödyistä irti mahdollisimman paljon.

Kävely on mahtava superlaji, jota aivan kaikkien kannattaisi mahduttaa liikuntapalettiinsa. Se on lempeä ja nivelystävällinen laji, jota on erittäin matala kynnys lähteä harrastamaan.

Säännöllinen, sopivasti rasittava kävelylenkki kohottaa kuntoa, tukee painonhallintaa ja myös ehkäisee erilaisia sairauksia, kuten 2-tyypin diabetesta, kohonnutta verenpainetta ja masennusta.

■ Katso yllä olevalta videolta 3 vinkkiä, kuinka aloitat lenkkeilyn onnistuneesti!

Matalasykkeinen liikunta on pohja peruskunnolle ja yleiselle jaksamiselle, joten kävelyä kannattaa ehdottomasti harrastaa. Nämä kolme tärkeää asiaa muistamalla pääset lenkkeilyn makuun ja saat kävelyn eri hyödyistä irti mahdollisimman paljon.

1. Säännöllisyys

Kävelylenkit kohottavat mainiosti kuntoa, tukevat palautumista ja pitävät peruskunnosta oikein hyvää huolta. Lenkkeilyn tulee kuitenkin olla säännöllistä, jotta tuloksia tulisi.

Säännöllisyyden ylläpitämisessä auttaa kalenteri: merkkaa lenkkipäivät kalenteriin, aivan kuten kaikki muutkin tärkeät menot. Silloin lenkitkin ovat kalenterin viikkorytmissä olemassa. Jos arkesi on täyttä, laita jo edellisenä päivänä lenkkivaatteet valmiiksi lenkkipäivän sääennusteen mukaisesti. Näin lenkille on helppo lähteä, kun kaikki tarvittava on jo katsottu valmiiksi.

Säännöllisyyteen kannustaa myös selkeät tavoitteet. Lenkkeilyssä kannattaa käyttää konkreettisia, motivoivia ja itselle sopivia tavoitteita. Sen sijaan, että ajattelisi ympäripyöreästi “voisi lisätä vähän lenkkeilyä”, aseta konkreettisempi ja realistinen tavoite kuten “tällä viikolla käyn kahdesti lenkillä” ja merkkaa ne lenkkipäivät kalenteriin valmiiksi.

2. Nousujohteisuus

Kehittävän lenkkeilyn punainen lanka on nousujohteisuus, eli lenkkien tehokkuus tulisi nousta hiljalleen jotta kehitystä tulisi.

Aloittelevan lenkkeilijän ei tule tehdä superlenkkejä heti aluksi, vaan aloittaa pehmeästi ja pidentää lenkkejä hiljalleen. Lenkkien määrää voi myös lisätä kun kehitystä tulee.

Samanlaisia lenkkejä ei kannata tehdä liian kauaa, sillä keho tottuu nopeasti samanlaiseen treeniin ja kehitys tyssää. Vaihtelua kävelyyn saat, kun lenkin aikana vuorottelet rauhallisen ja reippaan tahdin välillä, jolloin syke pääsee nousemaan välillä enemmän.

Vinkki: Lisää tehokkuutta ja vaihtelua saat, kun nappaat lenkille mukaan kävelysauvat. Näin saat enemmän myös yläkehoa liikkeelle.

3. Maltti ja huoltava liike

Kävelyharrastuksesta saa toimivan, kun muistaa pitää lenkkimäärässä sopivan maltin.

Alkuinnostuksen siivittämänä moni saattaa täyttää viikkonsa liian monilla lenkeillä. Jos lenkkeilyn aloittaa liian kovalla tahdilla, onnistumisen kokemuksia on vaikea saavuttaa menon ollessa liian raskas. Liian kovatehoinen ja tiheä treenitahti laskee motivaatiota, lisää loukkaantumisriskiä ja vaikeuttaa palautumista.

Kävelyharrastuksen voi aloittaa 2–3 lenkillä viikossa ja kehityksen myötä lisätä määrää.

Lenkeillä käymisen lisäksi kannattaa heti päättää, että harjoitteluun tulee mukaan myös kehonhuolto. Pienikin määrä kehonhuoltoa riittää, kunhan sitä tulee säännöllisesti. Näin ehkäiset pahimpia jumeja, vältät vammoja ja pidät askeleen rullaavana. Salilla tai kotona tehtävä voimaharjoittelu on myös plussaa.

Yllä olevalta videolta näet helppoja kehonhuoltoliikkeitä, jotka sopivat erinomaisesti kävelijälle.

Neljän viikon kävelyohjelma

Tämän neljän viikon nousujohteisen kävelyohjelman avulla aloitat lenkkeilyn toimivasti. Ohjelman kalenteriin on merkitty lenkkien lisäksi valmiiksi lepo- ja kehonhuoltopäivät, jotta palautumisellekin on varmasti tilaa.

Aloita kävelylenkit rauhallisella tahdilla, jotta keho lämpenee. Lenkin keskivaiheilla voit nostaa tahtia reippaammaksi, ja taas viimeiset minuutit kävellä rauhallisella tahdilla. Kehonhuoltopäivinä voit tehdä esimerkiksi venyttelyä, putkirullausta tai kevyttä joogaa. Huolla erityisesti jalkojen lihaksia.

Noudata kalenteria ja huomaat, kuinka kunto nousee ja mieli virkistyy reippailun myötä.

Raikkaita reippailuhetkiä!

Verkkovalmentaja, personal trainer ja ravintovalmentaja Maikki Marjaniemi (oik.) sekä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila auttavat ihmisiä onnistumaan tavoitteissaan, löytämään liikunnan ilon sekä oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

Maikki ja Sohvi antavat Ilta-Sanomien verkkosivujen palstalla kerran viikossa käytännönläheisiä vinkkejä terveellisempään ja virkeämpään arkeen sekä tehokkaaseen treeniin.

