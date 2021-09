Johanna kokeili uudenlaista aamurutiinia ja yllättyi sen vaikutuksista: ”Jo heti alussa huomasin eron”

Kun päivät ovat täynnä hälyä ja kiirettä, säännöllinen aamurutiini voi tuoda elämään tasapainoa.

Aiemmin Johanna Laitila ei ymmärtänyt niitä ihmisiä, jotka heräsivät aamuvarhaisella – tai vielä vähemmän heitä, jotka lähtivät aamuviideltä lenkille ennen työpäivää.

– Aamut olivat kiireisiä. Aamupala, lapset kouluun, koirien ulkoilutusta ja hirveällä kiireellä töihin, Johanna kertoo.

Johanna työskentelee henkilöstöjohtamisen ja coachingin parissa. Työ on antoisaa, mutta vaatii paljon.

– Jatkuva kiire ja tietotulva tuntui siltä, että kaikkea on liikaa.

Se, mikä oli aidosti tärkeintä ja olennaista, ei aina ollut selvää.

– Halusin löytää päivästä hetken, jolloin voisi hiljentyä, keskittyä ja panostaa itseeni. Uskon, että pystyn antamaan perheelle ja työlle enemmän, kun voin itse hyvin. Totesin, että jotakin tulee muuttaa. On tehtävä vähemmän, mutta viisaammin.

Johanna päätti kokeilla uudenlaisia, ”energisempiä aamurutiineja” yhdessä ystävänsä kanssa. Ystävät asuvat eri paikkakunnilla, ja he tsemppasivat toinen toisiaan muun muassa aamuisilla kannustusviesteillä.

Ei sovi kaikille

Johannan kuvailema uusi rutiini voi kuulostaa erikoiselta ja herättää jopa vastareaktion: miksi ihmeessä herätä kello 5.30, jos se ei ole täysin välttämätöntä? Kaikille Johannan rutiini ei siis sovi, eikä tarvitsekaan sopia.

Johanna on itse saanut siitä voimaa ja kertoo siitä siksi.

– Jo heti alussa huomasin eron. Sen, miten hyvä aamu vaikuttaa koko päivän kulkuun. Mieli on aamulla kirkas ja keskittyminen helpompaa. Tällä taas oli vaikutusta työn ja vapaa-ajan tasapainon löytymiseen ja parempiin tuloksiin. Se, miten aloittaa päivän, vaikuttaa päivän lopputulokseen. Kun on jo aamulla saanut paljon aikaan, siitä tulee onnistumisen ja aikaansaamisen tunne.

Tällainen on Johannan aamu:

Kello 5.30 – 6.00: Mielekästä liikuntaa, kuten juoksulenkki tai jooga.

Kello 6.00 – 6.30: Aika mielen hyvinvoinnin vaalimiseen. Hiljaisuudesta ja rauhasta nauttimista, mindfulnesshetki, kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittamista tai päivän suunnittelua: Missä minua tänään kaikkein eniten tarvitaan? Mitä aion saada tänään aikaan? Keitä tapaan tänään?

Kello 6.30 – 7.00: Oma kehittyminen. Lukemista, opiskelua, kirjan kuuntelua, taitojen kehittämistä tai tavoitteiden asettamista. Mitä tahansa sillä hetkellä luontevalta tuntuvaa.

Aamupalan Johanna syö yhdessä lasten kanssa seitsemän jälkeen, kun he heräävät kouluun.

– Pidän yhteisiä ruokailuja perheen kanssa muutenkin tärkeinä, jotta ehdimme nähdä toisiamme.

Uuden rutiinin saaminen osaksi arkea voi Johannan mukaan hyvinkin viedä kahdesta kolmeen kuukautta.

”Alussa vaikeaa, lopussa mahtavaa”

Puoli kuudelta herääminen oli aluksi haastavaa.

– Minun oli vaikeaa perustella itselleni, miksi teen tätä. En aloittanut heti juoksulenkillä, kävely sopi paremmin, sillä kroppa tuntui olevan vielä unessa. Jooga sen sijaan tuntui aamulla hyvin luontevalta alusta saakka.

Jooga on sopinut myös niihin aamuihin, kun sää ei suosi.

– Olin ajatellut kokeilla rutiinia kaksi viikkoa, mutta jatkoin ja jatkoin ja jatkoin, kunnes siitä tuli pysyvä. Tämä kesti melkein kolme kuukautta.

Kolmen kuukauden kohdalla rutiinit olivat muuttuneet automaattisiksi eikä niitä tarvinnut enää ajatella.

– Kuten kaikki muutokset, tämäkin oli alussa vaikeaa ja lopussa mahtavaa. Uusi rutiini palkitsi aika nopeasti. Kun perheeseen kuuluu miehen lisäksi kolme koululaista ja kaksi koiraa, rauhallisia hetkiä vain itselle ei illalla juuri ole.

Aamuisin Johanna voi nauttia rauhasta ja keskittyä ihan omaan itseensä.

– Koin aika pian hyvinvoinnin, elämän tasapainon, oman kyvykkyyden tunteen ja työn tulosten parantuneen. Myös perheeltä on tullut positiivista palautetta. Totta kai tavoitteena on olla myös parempi äiti ja puoliso.

Hailuoto on yksi Johannan lempipaikoista.

Pienistä asioista ajan myötä isoja

Mikä olisi se pienin teko, jonka voisit tehdä oman hyvinvointisi eteen? Tätä Johanna kannustaa miettimään.

– Minunkaan muutokseni ei tapahtunut hetkessä, vaan vaati uuden oppimista ja omien tiedostamattomienkin ajattelumallien tiedostamista. Kun tiedostaa paremmin asioita, jotka vaikuttavat omaan elämään, on helpompi tehdä parempia valintoja. Tämä taas johtaa parempiin tuloksiin.

Rutiinien on kuitenkin oltava päivittäisiä. Johanna uskoo, että silloin ne toteutuvat lopulta ikään kuin itsestään. Samaan tapaan kuin päivittäinen hampaidenpesu.

– Pienet, merkityksettömiltäkin tuntuvat muutokset johtavat pidemmällä aikavälillä merkittäviin muutoksiin. Jokaisen elämä on juuri sitä, mitä se normaali arkipäivä on. Jokainen valitsee itse, millainen se on ja millaisen siitä tekee.

Ihminen voi olla parhaimmillaan juuri aamulla.

– Levänneenä on virtaa myös liikkumiseen. Kun aloittaa päivän esimerkiksi joogan tai juoksulenkin muodossa, vaikuttaa se stressihormoni kortisolin alenemiseen, mielihyvähormoni dopamiinin kohoamiseen sekä aineenvaihdunnan vilkastumiseen. Näillä kaikilla on vaikutuksia myös mieleen ja hyvään oloon.

Levänneenä myös mieli on virkeä, luova ja avoin uudelle.

– Aamun lyhytkin mindfulnesshetki näkyy parempana keskittymisenä. Kannattaa miettiä myös itselleen joku mieleinen asia, jonka näkee, kun sulkee silmät. Minulle se on perhe tai näkymä lempipaikastani Hailuodon Marjaniemen hiekkarannalta.

Mindfulnesshetken jälkeen Johanna käy aamuisin läpi, missä häntä juuri sinä päivänä kaikkein eniten tarvitaan.

– Onneksi ensimmäisenä äitinä ja vasta sitten muualla.

Johanna pohtii myös, mitä hän haluaa saada sinä päivänä aikaan.

– Lisäksi pidän kiitollisuuspäiväkirjaa. Se tekee näkyväksi myös ne elämän tärkeimmät asiat. Väitän, että kiitollisuuden pohtiminen päivittäin myös lisää kiitollisuutta entisestään.

Itsensä kehittämisellekin aamu on parasta aikaa. Tarkoittaa se sitten vaikka lukemista, opiskelua tai podcastin kuuntelua.

– Pääasia, että se jollakin tavalla vie sinua eteenpäin ja kasvattaa osaamista sekä kyvykkyyden tunnetta omasta itsestä.

Osaamista voi edistää myös työmatkan aikana.

– Moni on ihmetellyt, miten ehdin lukea ja opiskella kaiken muun ohessa, mutta koska teen sitä omaksi iloksi päivittäin vähän kerrallaan, se ei tunnu niin isolta asialta.

Kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta jokainen voi miettiä, millainen olisi juuri itselle hyvä päivä.

– Kannustan miettimään aamuja ja rutiineja omaan elämään ja elämäntilanteeseen sopiviksi. Jos työmatkaan ei esimerkiksi kulu aikaa, voi herätä vaikka myöhemmin. Missään nimessä en tuputa omaa tapaani, vaan kannustan miettimään asiaa.

Moni sanoo, että iltaisin ei ole aikaa harrastaa.

– Usein unohdamme aamut ja sen, mitä kaikkea silloin voikaan ehtiä. Lähes jokainen, jonka tunnen, noudattaa aamuisin samoja rutiineja.

Rauhoita myös illat

Aamurutiinin lisäksi iltarutiinitkin ovat paikallaan.

– Jotta jaksaa herätä aikaisin aamulla, täytyy osata mennä nukkumaan ajoissa. Ennen nukkumaanmenoa ei tuntiin enää sinisessä valossa ja somessa, sillä ne vaikuttavat melatoniinin määrään elimistössä ja sitä kautta nukahtamiseen ja uneen. Riittävän aikaisin on hyvä olla unessa, jotta aikaisiin aamuihin on energiaa.

Johanna nukkuu vähintään seitsemän ja puolen tunnin yöunet. Tavoite on kahdeksan tuntia.

– Seuraan palautumista myös älysormuksesta. Jos en nuku tarpeeksi, en myöskään herää kello 5.30. Tässäkin pitää olla armollinen itselleen. Uni ja palautuminen on hyvinvoinnin kannalta se tärkein, ja sen oltava ensin kunnossa.

Johanna syö viimeistään iltayhdeksältä iltapalan ja tekee iltatoimet.

Näin voit helpottaa aamuasi:

Laita liikuntaan tarkoitetut vaatteet - kuten lenkkivaatteet - valmiiksi sängyn viereen.

Jätä muistikirja ja kynä pöydälle päivän suunnittelua ja mindfulness-hetkiä varten.

Kata aamiaisastiat valmiiksi.

Vilkaise seuraavan päivän kalenterit, jotta osaat ennakoida aamua ja tulevaa päivää.

Lehtien lukemisesta aamuisin Johanna on joutunut luopumaan. Nyt hän lukee lehdet älylaitteelta vasta iltaisin. Someakaan Johanna ei enää aamuisin avaa.

– Aamun hetkessä on jotakin taikaa. Silloin löytää itsensä ja sen, kuka oikeasti on ja mikä on tärkeää. Saattaa myös ymmärtää ettei tarvitse kaikkea sitä, millä moni meistä täyttää elämänsä.

– Jo Aristoteles on todennut, että kannattaa herätä ennen aamunkoittoa, sillä se ruokkii terveyttä, vaurautta ja viisautta. Uskallan olla samaa mieltä.