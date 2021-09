Haaveena pidempi luontoretki tai vaellus? Näin siihen kannattaa varautua, jotta yllätyksiä ei tule, eräopas neuvoo

Kaikenlainen ennakointi on retkeilyssä ja vaeltamisessa oleellista.

Retkelle - tai edes vaellukselle - ei ole mikään pakko erikseen harjoitella. Mitä paremmassa kunnossa on, sitä mukavammalta ja nautinnolliselta eteneminen kuitenkin tuntuu, sanoo Kukka Laakso.

– Vapauden tunne, ehdottomasti!

Se on hyvinvointialan yrittäjälle Kukka Laaksolle parasta luontoliikunnassa.

Metsäkävely, luonnonvesissä uiminen, melominen, hiihto, polkujuoksu... Laakso laskee luontoliikunnaksi kaiken "liikkumisen tapaisenkin", joka tapahtuu ulkona.

– Välillä myös joogaan, venyttelen tai teen liikkuvuustreenejä metsässä. Koen, että sekin on luontoliikuntaa, Laakso kertoo.

Luontoliikunta eroaa esimerkiksi ulkona tehtävästä treenistä siinä, että liikkuja on lähtenyt luontoon asti. Hän saa nauttia sekä luonnon että liikunnan hyvistä vaikutuksista.

Luontosuhde syntyy oppimalla lisää

Laaksolle luonto tuli tärkeäksi kun hän otti viitisen vuotta sitten saksanpaimenkoiran.

– Alettiin treenata metsäjälkeä. Muutenkin tuli liikuttua paljon enemmän ulkona ja luonnossa. Silloin huomasin, että se onkin tosi koukuttavaa ja ihanaa, Laakso kertoo.

Laakso päätyi opiskelemaan luonto- ja eräoppaaksi. Eräopaskoulussa luonnosta voi oppia paljon, muun muassa eri eläin-, lintu- ja kasvilajien tunnistamista.

– Vasta koulun myötä olen alkanut tutustua luontoon. Ja kun siihen tutustuu, syntyy se kuuluisa luontosuhde. Ja kun on luontosuhde, alkaa arvostamaan luontoa ihan eri tavalla. Aiemmin luonto vaan oli, mutta nyt kun tunnen sitä, niin tietysti monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu tuntuvat paljon tärkeimmältä.

” Luonto on koko ajan ympärillä ikään kuin itsestäänselvyytenä. Mutta sitähän se ei ole!

Laakson mukaan on vaikea arvostaa jotain, jota ei loppujen lopuksi edes tunne.

– Luonto on koko ajan ympärillä ikään kuin itsestäänselvyytenä. Mutta sitähän se ei ole! Se on ollut ehkä tärkein oivallukseni. Ei siis suinkaan se, että mitä varusteita ja välineitä tarvitsee ostaa voidakseen mennä luontoon.

Laakso pitää luonnon antamasta ”ilmavuuden” tunteesta.

– Tietysti se on aika ympäripyöreästi sanottu, mutta ehkä se ilma ja tilavuus kuitenkin.

”Huomaan olevani tasapainoisempi”

Laaksolle mieleenpainuvimpia elämyksiä ovat luonnossa herätyt aamut.

– Herään tosi aikaisin, ja aamukahvi siinä heräilevän luonnon keskellä on parasta. Paikalla ja ajankohdalla ei ole väliä, eikä silläkään vaikka olisi nukkunut huonosti. Silti, kliseisesti, ehkä juuri se asioiden yksinkertaisuus houkuttelee. Tavallisista asioista tulee arvokkaita, kun ne eivät ole niin helposti saatavilla.

Arjessa tulee harvemmin ponnisteltua. Moni asia on tehty ihmiselle helpoksi.

” Herään tosi aikaisin, ja aamukahvi siinä heräilevän luonnon keskellä on parasta.

– Ruoan saa kuljetuksena kotiovelle ja taskussa kulkee puhelimen muodossa kokonainen viihdepaketti. Kyllähän se helppo arki vähän lamauttaakin. Onhan se tietysti keskiluokkaisen etuoikeutettua, että voi valita että "haluan lähteä sateiseen metsään vähän ponnistelemaan aamukahvini eteen".

Luonnon hyvinvointivaikutuksia on tutkittu runsaasti. Luonnossa liikkumisen tiedetään muun muassa laskevan stressitasoja.

– Kun siihen yhdistää vielä itselle mieleisen tavan liikkua, koen, että luontoliikunta on tosi lyömätön tapa parantaa omaa hyvinvointia ja terveyttä.

Laakso käy lähimetsässä päivittäin.

– Huomaan olevani tasapainoisempi ja ylipäätään rauhallisempi kuin ennen. Toki se voi johtua myös keski-iästä!

” Jos on tarkoitus tehdä pidempi vaellus painavan rinkan kanssa, kannattaa ensisijaisesti treenata lajia itseään eli kävelyä painavan rinkan kanssa.

Ennakointi paikallaan

Luonnossa liikkuminen on lisännyt suosiotaan koronapandemian aikana.

Mitä kannattaa huomioida ennen luontoon lähtemistä?

– Varusteet asianmukaisesti totta kai, mutta myös sää ja olosuhteet kannattaa ennakoida siinä määrin, mitä voi. Ne voivat aina muuttua. Toisin sanoen varautuminen vähän kaikkeen on tärkeää.

Entä jos mielii hieman pidemmälle retkelle tai vaellukselle?

Yksi oleellisen tärkeä asia on se, että mukaan tulevat varusteet on tullut testattua etukäteen.

” Varautuminen vähän kaikkeen on tärkeää.

– Ettei lähde pakasta revityllä teltalla tai millään muullakaan retkelle harjoittelemaan, vaan osaisi käyttää varusteita.

Kuten myös keittimiä ja muita juttuja, joita on mukana.

Oma kuntokin on tärkeä.

– Ettei heti lähde haukkaamaan liian isoa palaa tai reittiä, jos ei sitten jaksakaan mennä sitä. Hyvä peruskunto riittää. Esimerkiksi ylämäet tai tunturit voivat paikasta riippuen yllättää, jolloin kuntoa kyllä kysytään. Mutta silloinkin voi sitten edetä rauhallisemmin.

” Esimerkiksi ylämäet tai tunturit voivat paikasta riippuen yllättää, jolloin kuntoa kyllä kysytään.

Retkeily ja vaeltaminen sopivat Laakson mukaan pääsääntöisesti ihan jokaiselle.

– Jos vaan malttaa harjoitella ja soveltaa eikä ole sellaisia vammoja, jotka vaatisivat esimerkiksi esteettömän reitin. Mutta jos omin jaloin pääsee, uskon, että keinot löytyvät.

Laaksolla itsellään vammoja, jotka vaativat huomiointia. Nivelet eivät enää kestä kuormitusta, kantamista ja kävelyä yhtä aikaa.

”Vaeltaminen on sellaista puurtamista!” Laakso sanoo.

Treenaa retkelle tai vaellukselle näin

– Treenaaminen ei ole mikään pakko, mutta mitä paremmassa kunnossa on, sitä nautinnollisempaa on myös vaeltaminen. Yleensä reissu on ihmisten lomaa ja vapaa-aikaa, ja vapaa-ajalla haluaa nauttia eikä puuskuttaa. Siksi voi olla hyvä harjoitella. Hyvä peruskunto kuitenkin riittää, Laakso sanoo.

Jos on tarkoitus tehdä pidempi vaellus painavan rinkan kanssa, kannattaa ensisijaisesti treenata lajia itseään eli kävelyä painavan rinkan kanssa. Vaikka vähän tylsäähän se voi olla, kun ei ole maisemia palkitsemassa.

Kulje metsässä sekä hankalassa maastossa, ei vain poluilla (saati asfaltilla). Myös ylä-, ja alamäkiä.

Testaa samalla varusteet, jotka aiot ottaa vaellukselle. Siinä oivallat, miten kuuma rinkkaa kantaessa tulee. Löydät myös oikeat vaatteet ja tiedät, mikä hiertää. Myös kengät tulevat testattua ja sisäänajettua.

Lisää kuormitusta vähitellen. Eli jos tiedät, että rinkka tulee painamaan 20 kiloa, aloita reppukävelyt vaikkapa 10 kiloa painavalla rinkalla. Viikossa voi tehdä esimerkiksi 2-3 reppukävelyä. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi 10 km lenkki metsässä on huomattavasti hitaampaa kuin asfaltilla.

– Hyvä peruskunto on tärkein eli kaikki toimii: voi kävellä, pyöräillä, uida, hölkätä.

Koko kropan lihaskuntoharjoittelu kannattaa myös muistaa. Esimerkiksi kahvakuula on oivallinen väline.

Miten toimia, jos eksyy?

– Ennakointi on tärkeintä! Kartta ja kompassi on hyvä olla mukana, Laakso sanoo.

Karttaa ja kompassia on myös osattava käyttää. Vain harjoittelemalla oppii.

Pidä myös huolta siitä, että puhelimesi akku on täyteen ladattu, ja että puhelimessasi on 112-sovellus. Kerro etukäteen jollekin, minne olet menossa ja kuinka pitkäksi aikaa.

Mahdolliseen eksymistilanteeseen Laakso on oppinut hyvän niksin: ”oman piirin pienentämisen”. Se voi myös auttaa rauhoittamaan mieltä.

” Kerro etukäteen jollekin, minne olet menossa ja kuinka pitkäksi aikaa.

– Kyllähän sitä suunnilleen tietää, missä on. Eli jos on eksynyt, voi alkaa paikallistamaan itseään aluetta pienentämällä ja miettimällä, että mitä omasta olinpaikastaan oikeastaan tietää. Tietää olevansa Euroopassa, Suomessa, jossain tietyssä läänissä. Tietää, missä kaupungissa tai kunnassa on. Ajatuksen tasolla se isoin paniikki ehkä kevenee, kun muistaa, ettei nyt olekaan hukkunut esimerkiksi avaruuteen, vaan puhutaan kenties muutamasta kilometristä harhaan.

Ennakointi on kuitenkin tärkeintä. Kuten se, että valitsee reitin omien taitojen, voimien ja sään mukaan, käy ennalta läpi pelastautumissuunnan ja pysähtyy paikantamaan itsensä ja/tai ryhmänsä heti, jos on vähänkin epävarma sijainnista.

Muun muassa nämä neuvot löytyvät Luonto.fi-sivuilta, muistilistasta eksyjälle.