”Saan usein kuulla, etten ole miehen näköinen”, nelikymppinen Perttu kertoo

Perttu, Taru ja Ann-Nina ovat joutuneet kuulemaan ulkonäöstään. He kertovat suhteestaan omaan kehoonsa ja kehorauhasta, johon jokaisella on oikeus.

Taru, Perttu ja Ann-Nina kertovat, miten he ovat opetelleet kunnioittamaan kehoaan, vaikka historiaan on mahtunut paljon ulkonäköpaineita.

Ennätyksellisen lämmin kesä on takana päin. Rannat, uintipaikat ja kadut täyttyivät vähäpukeisista ihmisistä, kun helteet pakottivat keventämään vaatekerrastoa.

Kaikille helteiden pakottama vähäpukeisuus ei ole ehkä ollut helppoa.

Kerroimme aikaisemmin kolmen naisen matkasta kohti oman kehon hyväksymistä ja rakastamista, vaikka sen varrelle on mahtunut paljon kipupisteitä. Naiset muistuttivat, että kehorauha on mahdollista solmia, mutta se vaatii hyväksyntää ja lempeyttä sekä itseltä että muilta.

Lue myös: Ennen Sara, 27, ei uskaltanut edes uida ilman vaatteita – nyt hän poseeraa uikkareissa, sillä kaikki kehot saavat näkyä rannalla ja kaikkialla muuallakin

Kehorauha on aihe, joka koskettaa vuoden jokaisena päivänä.

Siksi Taru, Perttu ja Ann-Nina kertovat, miten he ovat opetelleet kunnioittamaan kehoaan, vaikka historiaan on mahtunut paljon ulkonäköpaineita ja satuttavia sanoja.

Taru, 36: ”Itseään ei tarvitse rakastaa sataprosenttisesti”

– Olen ollut puolet elämästäni lihava. Ennen se tuotti paljonkin paineita, mutta sittemmin olen ymmärtänyt, että minulla on oikeus olla tässä yhteiskunnassa tämän kokoisena kuin olen.

” Olen ymmärtänyt, että minulla on oikeus olla tässä yhteiskunnassa tämän kokoisena kuin olen.

Taru kertoo, että omaan kehoon suhtautuminen on ollut hetkittäin haasteellista. Aiempaa neutraalimpi kehosuhde ja yhteiskunnan vinoutuneiden kauneuskäsitysten ymmärtäminen ovat vaatineet paljon aikaa: omat ajatusmallit piti ohjata uusille raiteille.

Nykyisin taru pitää kehostaan huomattavasti enemmän kuin ennen.

Sosiaalisella medialla on ollut suuri vaikutus, sillä Taru on valinnut seurata siellä ihmisiä jotka ovat samaa kokoluokkaa hänen kanssaan. Samoin hän peräänkuuluttaa somessa myös itse niin sanottua läskiaktivismia – sisältöä, joka nostaa puheeksi lihavien kehojen syrjinnän ja häpeäleimaamisen.

Siltikin epävarmuus omasta vartalosta herää edelleen aika ajoin. Nainen kutsuu niitä hetkiä huonoiksi kehopäiviksi. Erona entiseen on se, ettei Taru jää enää vellomaan epävarmuuteen, vaan hyväksyy tunteensa ja antaa niiden mennä menojaan.

– Kukaan ei ole täysin itsevarma. Sellainen ajatus on pelkkä illuusio. Olen tajunnut, ettei itseään tarvitse rakastaa sataprosenttisesti. Riittää, että hyväksyy sen ajoittaisen epävarmuuden tunteen, hän pohtii.

” Kukaan ei ole täysin itsevarma. Sellainen ajatus on pelkkä illuusio.

Taru kyllästyi siihen, miten hän ennen tietoisesti rajoitti elämäänsä vain kehonsa vuoksi. Rajoitukset ja paineet eivät kuitenkaan tulleet vain itsestä: ne johtuivat pitkälti yhteiskunnan negatiivisesta asenteesta lihavuutta kohtaan.

Tämän oivaltaminen johdatteli pahimman vaiheen yli, jolloin olo omassa kehossa helpottui.

– Haluan vain olla miten olen. Minullakin pitää olla siihen oikeus, Taru summaa.

Perttu, 43: ”Jouduin kiusatuksi skolioosini vuoksi”

Perttu harrastaa valokuvaamista, ja hän tietää kokemuksesta, kuinka epärealistisia ja käsiteltyjä mallikuvat usein ovat. Siksi hän kehottaa kaikkia suhtautumaan some- ja mainoskuvastoon kriittisesti.

Kuten toisin saatetaan kuvitella, ulkonäköpaineet eivät lyttää ainoastaan naisia. Yhteiskunnassa vallitsee edelleen kapea ja epärealistinen käsitys ihanteellisesta ja tavoitellusta miesvartalosta: se muotti on valettu pitkälle, lihaksikkaalle ja karskille kaverille.

Oleellisin ero miesten ja naisten kokemien ulkonäköpaineiden välillä on se, miten niistä on lupa puhua.

Perttu nimittäin tiedostaa, että yhteiskunnassamme vallitsee edelleen käsitys siitä, etteivät miehet saisi puhua tunteistaan, saati ulkonäöstään. Sen ajatellaan nakertavan miehistä egoa.

Puhumattomuudesta huolimatta miesten ulkonäköpaineet ovat todellisia ja olemassa.

Perttu tietää omasta kokemuksesta, millainen yhteiskunnan luoma ihannemiehen malli on, sillä hänen oma kehonsa ei ole koskaan taipunut siihen. Mies kuvailee itseään hoikaksi, ja hänen selkärankansa on vino hankalan selkärangan skolioosin vuoksi. Tämä on kirvoittanut ikäviä kommentteja varsinkin nuorempana.

– Olen saanut kuulla paljon haukkumista ja huutelua skolioosistani. Nuorempana jouduin kiusatuksi ulkonäköni vuoksi, Perttu kertoo.

” Olen saanut kuulla paljon haukkumista ja huutelua skolioosistani.

Nykyisin Perttu kuulee tökeröä kommentointia ulkonäöstään harvemmin, mutta ei se ole täysin laantunutkaan. Satuttavat sanat tulevat useimmiten aikuisten suusta esimerkiksi baareissa.

– Saan usein kuulla, etten ole miehen näköinen, koska olen laiha. Epäillään heti syömishäiriötä, vaikkei laihuudelleni ole löydetty mitään kunnollista syytä.

Perttu alkoi käydä kuntosalilla ennen kaikkea oman terveytensä vuoksi, sillä skolioosi on aiheuttanut paljon kipuja. Hän myöntää, että myös näkyvät treenitulokset ja kehut vahvistuneesta vartalosta ovat nostattaneet itsetuntoa.

Ulkonäön kommentointi on aina vaarallista: kommentoija ei voi koskaan tietää, onko taustalla vaikkapa jokin sairaus.

Perttu on harrastanut pitkään valokuvaamista ja ohjannut lukuisia kertoja kameran toisella puolella poseeraavia malleja.

– Olen itsekin alkanut yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla ohjaan kuvattavia kommentoimatta heidän ulkonäköään. En halua aiheuttaa heille lisää ulkonäköpaineita, hän kertoo.

Ann-Nina, 32: ”Minua on vartaloni vuoksi kehotettu katsomaan, mitä puen päälleni”

Ann-Nina on iän myötä tajunnut, että hyväksyntä lähtee lopulta itsestä, vaikka ympäristöllä on suuri vaikutus koettuihin ulkonäköpaineisiin.

Ann-Nina on nykyisin oppinut olemaan sujut oman vartalonsa kanssa. Tie kehon hyväksyntään ja kunnioittamiseen on ollut kuitenkin haastava, sillä muut ihmiset ovat painostaneet häntä laihduttamaan. Ann-Nina kokee, että ulkonäköpaineet eivät ole kummunneet omasta päästä tai esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, vaan ennen kaikkea lähipiiristä.

– Läheiset ja jopa vieraat ihmiset ovat aina kommentoineet, että pyllyä pitäisi pienentää. Minua on vartaloni vuoksi myös kehotettu katsomaan, mitä puen päälleni, hän kertoo.

” Läheiset ja jopa vieraat ihmiset ovat aina kommentoineet, että pyllyä pitäisi pienentää.

Eräs satuttava kommentti on jäänyt erityisesti mieleen. Lääkäri tokaisi Ann-Ninalle vastaanotolla, että tämä olisi ”ihan nätti, jos olisi kymmenen kiloa hoikempi”.

Kaikesta huolimatta Ann-Nina ei enää murehdi kehoaan, ja hän kertoo olevansa liki sata prosenttia sinut itsensä kanssa.

– Koska arvostan nyt itseäni ja omaa kehoani, odotan sitä samaa myös muilta. Turvallinen ja hyväksyvä seura on auttanut todella paljon rakentamaan itsetuntoa.

Ikävä kommentointikin on jäänyt jo taakse. Ann-Nina on ilokseen huomannut, että ihmiset osaavat kunnioittaa toisiaan aiempaa enemmän julkisilla paikoilla. Negatiiviset asenteet eivät ole kuitenkaan täysin kadonneet: kommentointi on vain muuttanut muotoaan ja lipunut sosiaaliseen mediaan.

– Ihmiset ovat tulleet sokeiksi omalle anonyymiydelleen. Somessa tulee helposti tunne, että voi tehdä mitä vain ilman seurauksia, Ann-Nina pohtii.