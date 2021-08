Kuinka moni tulee pelkässä yhdynnässä? Asiantuntija vastaa 5 väitteeseen naisen orgasmista

Kiihottuminen ja orgasmi on usein monen tekijän summa.

Naisen seksuaalisuus oli vielä 1900-luvun alussa suuri mysteeri. Siihen liittyvien harhaluulojen, kuten sen, että naiset haluavat vain romanttista läheisyyttä seksin sijaan, tarkoitus on ollut usein sosiaalisten normien kontrollointi.

Vasta viime vuosikymmeninä naisten seksuaalisuutta, etenkin naisen orgasmia, on alettu ymmärtää laajemmin. Esimerkiksi klitoriksen anatomia oli tuntematon 90-luvun lopulle saakka, jolloin tutkijoille selvisi, että klitoris on huomattavasti aiemmin luultua suurempi elin, joka sijaitsee suurimmaksi osaksi kehon sisäpuolella.

Ihmekös tuo, että naisen orgasmiin liittyy edelleen monenlaisia uskomuksia ja käsityksiä, joiden totuusperä ei ole kaikille selvä.

Erityistason seksuaaliterapeutti Päivi Heinonen Terveystalosta kertoo, mitkä nykyisistä naisen orgasmiin liittyvistä uskomuksista ovat totta – ja mitkä taas täyttä puppua.

1. Naisen orgasmi on voimakkaampi kuin miehen.

TARUA. Orgasmien voimakkuuden vertaaminen on lähes mahdotonta, sillä se vaihtelee paljon samallakin ihmisellä eri kerroilla. Lisäksi orgasmin vaikutus voi kestää pitkäänkin hyvän olon tunteena koko kehossa.

Orgasmin tuottaa tahdosta riippumattoman hermoston aikaansaama kohdun, emättimen ja peräaukon lihasten supistelu, mikä tuo nautinnon tunnetta. Orgasmin kokemiseen ja sen voimakkuuteen vaikuttavat siksi lihasten kunto, verenkierto sekä hermotus.

Lisäksi orgasmista saatua nautintoa lisäävät aivojen tuottamat hyvän olon hormonit kuten oksitosiini ja prolaktaani.

2. Vain harva saa orgasmin yhdynnässä.

TOTTA. Finnsex 2015 -tutkimuksen mukaan vähemmistö eli 46 % naisista ilmoittaa saavansa orgasmin pelkästä yhdynnästä. Orgasmeja saadaan selvästi helpommin sekä klitorista että emätintä stimuloidessa tai pelkästään klitorista stimuloitaessa joko käsin, suulla tai vibraattorilla.

Yli 50-vuotiaista naisista 5 prosenttia ja alle 35-vuotiaista 15 prosenttia ei ole koskaan kokenut orgasmia yhdynnässä. Kuitenkin useimmat heistä pystyvät nauttimaan seksistä, eikä orgasmin saaminen ole välttämättä päämäärä.

3. Nainen voi saada putkeen yli 10 orgasmia.

TOTTA. On totta, että noin 10 prosenttia naisista voi saada useita orgasmeja peräkkäin riittävän stimulaation jatkuessa.

4. Naisen orgasmin saaminen kestää kauemmin kuin miehellä.

TOTTA JA TARUA. Kuten orgasmin voimakkuuteenkin, myös sen saamiseen vaadittavaan aikaan vaikuttavat monet asiat: mieliala ja stressi, keskittymiskyky, hormonit, esileikin eli stimulaation pituus, kommunikaatio ja tähän päälle vielä mahdolliset sairaudet sekä niistä johtuvien lääkitysten vaikutus.

Lisäksi jos kumppanin laukeaminen tapahtuu nopeasti, voi naisen laukeamisen ”hitaudesta” jäädä vääristynyt käsitys. Tämä riippuu siis paljon siitä, mihin verrataan. Jokainen seksikokemus samankin ihmisen tai ihmisten kesken on aina uniikki.

5. Lantionpohjan lihasten treenaaminen parantaa orgasmeja.

TOTTA. Lantionpohjan lihasten treenaaminen kyllä kannattaa, koska se parantaa verenkiertoa ja lisää tuntoherkkyyttä intiimialueella. Orgasmin aikana lantionpohja supistelee, ja mitä paremmassa kunnossa lihakset tällä alueella ovat, sitä voimakkaampana orgasmin voi tuntea. Lantionpohjan lihaksia tahdonalaisesti supistaessa seksin tai itsetyydytyksen aikana voi myös lisätä omaa sekä kumppanin nautintoa.

Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että liika lantionpohjan lihasten treeni saattaa aiheuttaa ylijännittyneisyyttä, mikä voi haitata seksuaalisen mielihyvän kokemista ja aiheuttaa jopa kipua seksin aikana. Lantionpohjan lihakset voivat olla ylijännittyneet myös lantionalueen erilaisista kiputiloista johtuen. Tällöin lantionpohjan lihasten rentouttamiseen keskittyminen on erityisen tärkeää. Orgasmin saaminen on yksi parhaista keinoista rentouttaa lantionpohjaa.