Vaikka olisi täysin pätevä työssään, saattaa jatkuvasti ajatella olevansa huono – tästä huijarisyndroomassa on kyse

Uusi kirja antaa eväitä huijariajattelun helpottamiseen.

”Huijasitko itsellesi opiskelupaikan? Saitko unelmiesi työn osaamatta yhtään mitään? Oletko täysin kyvytön tekemään sitä mitä teet? Saatat toki olla, mutta todennäköisesti kuitenkaan et.”

Näin vapauttavasti alkaa uutuuskirja Huijareiden vallankumous (Vastapaino), jonka ovat tehneet Sanni Lehtinen, Amanda Pasanen & Silja Uusikangas.

Niin kutsuttu huijarisyndrooma ei ole aivan harvinainen ilmiö.

Huijarisyndroomassa on kyse ajatusvääristymästä; ihminen kokee osaamisestaan huolimatta olevansa epäpätevä. Hän on vakuuttunut olevansa huijari, joka on vain saanut muut uskomaan, että olisi kyvykkäämpi kuin oikeasti onkaan.

Huijarisyndroomaa poteva saattaa ajatella, että hänen onnistumisensa ovat puhdasta sattumaa, ja että tämä todellisuus paljastuu vielä mullekin.

Kaikki järkevä asiasisältö katosi mielestä. Pystyin keskittymään vain siihen ajatukseen, että minun ei kuuluisi olla täällä, ja kohta osaamattomuuteni ja huijariuteni paljastuisi myös kaikille muille. Kaikki oma osaaminen hautautui vahvan ahdistuksen alle, ja tavallaan pelko osaamattomuudesta alkoi toteuttaa itseään.

Näin kuvailee yksi kirjan kirjoittajista, 26-vuotias Amanda Pasanen. Pasanen kertoo ajatelleensa useiden vuosien ajan huijanneensa tiensä politiikkaan. Hän oli sisäistänyt ajatuksen, että ”poliittiseen päätöksentekoon ja yhteiskunnan vallan paikoille eivät kuulu hänen kaltaisensa nuoret ja herkät naiset”.

Huijarisyndrooma kumpuaa riittämättömyyden ja huonommuuden tunteista. Pahimmillaan se voi johtaa loppuunpalamiseen.

Uuden kirjan tekijät uskovat, että huijari-ilmiö on ennen kaikkea ”eriarvoistavan ja suorituskeskeisen yhteiskunnan oire”. Kyse ei siis ole vain yksilöpsykologiasta vaan myös yhteiskunnallisista rakenteista ja kulttuurista.

Nuorena naisena politiikassa sellaisena aikana, kun siellä ei ollut muita nuoria naisia, oli usein tunne, että en kuulu tänne. Ajattelin pärjääväni, kunhan teen aina vähän enemmän töitä ja olen vähän ahkerampi kuin kaikki muut. Se ei kuitenkaan auttanut riittämättömyyden tunteeseen, eikä kukaan siitä huolimatta kuunnellut. En tullut kuulluksi oman asiantuntemukseni kautta. Ajattelin, että se johtui siitä, että en vain osannut puhua tai kirjoittaa ja että olin jotenkin sosiaalisesti lahjaton.

Näin kertoo teoksessa kirjailija, Rosa Meriläinen, 44.

Sosiaalinen media voi vahvistaa huijarikokemuksia. Kannattaakin seurata sellaisia tilejä, joiden sisällöstä tulee itselle hyvä olo.

Helpotusta huijarielämään

Omaa oloa voi helpottaa, jos tunnistaa, millaisia yhteiskunnallisia tekijöitä huijariajatusten taustalla saattaa olla.

Kirjan tekijät antavat esimeriksi tällaisia neuvoja huijarisyndrooman helpottamiseen:

Tiedosta rakenteiden vaikutus kasvatukseen. Jos tunnistat ongelmia rakenteissa, joissa itse kasvoit tai joissa nyt elät, haasta ajatteluasi. Onko huijaritunteiden taustalla rajoittavia rooleja tai toimintatapoja? Pysähdy miettimään, mistä ne johtuvat ja tuntuvatko ne omilta. Jos huijariajatukset nostavat päätään erityisesti uusissa elämäntilanteissa, ne saattavat olla tapa käsitellä stressiä. Silloin huijaritunteiden lieventämiseen voi auttaa, jos stressiä yrittää tietoisesti purkaa muilla keinoilla. Harjoittele palautteen vastaanottamista. Vaikka kehujen ja kiitosten tai kehitysehdotusten vastaanottaminen olisi vaikeaa, siinä voi tulla paremmaksi. Kaikki asiallinen palaute kannattaa ottaa vastaan sanomalla kiitos. Omia saavutuksia tai onnistumisia ei kannata kieltää tai vähätellä. Mikä on pahinta mitä voi tapahtua? Ajatusketju voi auttaa tavoittelemaan elämässä itselle tärkeitä asioita huijaritunteista huolimatta. Hae apua ammattilaiselta Jos huijariajatukset ahdistavat jatkuvasti niin, että olotila vaikuttaa toimintakykyysi ja päätöksentekoosi, sitä ei tarvitse käsitellä yksin. Avun hakeminen ammattilaiselta voi auttaa.

Kirjassa kannustetaan kyseenalaistamaan myös sukupuoleen, sosiaaliseen luokkaan ja ihonväriin liittyviä kaventavia ja vähätteleviä käsityksiä.

– Sillä on väliä, miten puhut itsellesi ja miten muut puhuvat ympärilläsi. Puutu niin omalla kohdallasi kuin muiden puheessa itsensä vähättelyyn ja erilaisiin vastuuvapauslausekkeisiin, kuten ”enhän minä mitään asiasta tiedä, mutta…” tai ”tämä on varmasti tyhmä kysymys, mutta…”. Puutu myös siihen, jos joku vähättelee muita sukupuoleen liittyvien ominaisuuksien perusteella. Tytöttely, pojittelu tai neidiksi haukkuminen eivät ole ok, tekijät kirjoittavat.

Irti tehokkuuden vaatimuksista

2000-luvulla huijarisyndroomalle ja muille riittämättömyyden kokemuksille altistavat kirjan tekijöiden mukaan erityisesti ”loputtomat vertailun mahdollisuudet, sisäistetty kilpailun ja tehokkuuden vaatimus sekä yksilön roolin korostuminen”.

Vertailu muihin vie onnellisuuden todella helposti. Esimerkiksi koodaamisessa on ihan sama mitä teen, netistä löytyy aina joku, joka osaa paljon paremmin. Mitä enemmän katson, mitä kaikkea muut osaavat, sitä pahempia huijarikokemuksia minulla on, sanoo kirjassa koodari Janne Antila, 28.

– Kiihkeätahtinen, suorituskeskeinen ja yksilöä ihannoiva kulttuuri vie meidät huijariajatusten kulta-ajalle, jos emme muuta suuntaa, tekijät toteavat.

Ovatko sinun minäkuvasi perustana suoritukset tai tittelit? Silloin voi kirjan tekijöiden mukaan olla hyvä palata peruskysymysten äärelle. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Millainen elämä on arvojesi mukaista?