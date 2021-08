Onko treenisi aivan liian lepsua? Luultavasti on, kertoo tuore tutkimus, jonka testin ”läpäisi” vain joka viides mies

Omaa treeniä kannattaa tarkastella kriittisesti.

Erityisesti miehet ylpeilevät usein tiukalla lihaskuntoharjoittelullaan. Samoin monissa piireissä on yleistynyt varoittelu ”liian tiukoista” treenisarjoista. Uusi tutkimus kuitenkin osoittaa, että suurin osa treenaajista löysäilee salilla – todennäköisesti myös sinä.

Tutkimus alkaa: Ovatko penkkipunnerruksen treenipainot riittävät?

Tutkijat laittoivat hiljattain 160 harjoitellutta miestä testiin. Ensin heiltä kysyttiin: ”Mitä painoa yleensä käytät 10 toiston sarjoissa penkkipunnerruksessa?” Verryttelyn jälkeen herrat laitettiin tekemään maksimimäärä toistoja kyseisellä painolla. Ja mitä ilmenikään: Keskimäärin herrat tekivät 16 toistoa kyseisellä painolla! Vain viidennes miehistä hyytyi suht’ lähelle tavoitetta eli 10–12 toiston väliin.

Riittävä treenikuormitus on helppo varmistaa esimerkiksi pienellä psyykkauksella ja treenipainojen seurannalla.

Kehittyminen vaati napakkaa harjoittelua

Tyypillisillä keskipitkillä harjoitussarjoilla (8–12 toistoa) sarjojen pitää olla hyvin haastavia, jotta hermostomme pakottaa kaikki lihassolut työskentelemään kunnolla. Aivan totaaliseen uupumukseen harjoitussarjoja ei tarvitse tutkitusti vetää, mutta jos varastoon jää 6 toistoa, alkaa harjoittelun teho takuuvarmasti kärsiä.

Näin hyödynnät tietoa

Hyväksy ensimmäisenä, että tämä ilmiö koskee todennäköisesti myös sinua. Tutkimukset ovat melkoisen lahjomaton katsaus todellisuuteen, ja tässä tutkimuksessa on valmennustieteen tutkimukseksi poikkeuksellisen iso otoskoko. Olan kohauttamisen ja ”Kyllä ne muut, vaan en minä!” -toteamuksen sijaan tarkastele omaa treeniäsi kriittisesti.

Sopiva vireystilan nosto eli psyykkaaminen ennen sarjaa on hyvä keino päästä lähemmäs omia, todellisia rajojaan. Voimasanojen supiseminen ja reisien läpsiminen ovat tehokkaita tapoja psyykata itseään harjoitussarjaan.

Harjoituspainojen kirjaaminen ylös säännöllisesti on erittäin tehokasta. Se unohtuu valitettavan usein. Jos et muista, millä painoilla itseäsi viimeksi haastoit, nousujohteisuus ja pyrkimys parempaan unohtuu helposti.

Hyviä, haastavia ja kehittäviä harjoituksia!

