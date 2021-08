Veera, 27, kertoo, millaisia sairaanhoitajan työ ja päivät todella ovat – ”Viljelemme mustaa huumoria”

Hoitajat ja lääkärit ovat ihmisiä siinä missä muutkin, Veera sanoo.

Veera kertoo elämästään ja sairaanhoitajan työstään mielellään sosiaalisessa mediassa. Videoista on riittänyt iloa ja samaistumispintaa muillekin.

Te hoitajatkin vain istutte kahvilla ja juoruatte.

Tuo minulle uudet sukat, vauhtia!

En ota lääkkeitä.

Ai SINÄKÖ sen kanyylin laitat?

Muun muassa tällaisiin lausahduksiin kaksi vuotta sairaanhoitajan työskennellyt Veera, 27, on törmännyt.

Täysin painokelvotontakin tekstiä hän on kuullut, mutta onneksi harvemmin, sillä Veera on juuri omalla alallaan.

– Minulla on suuri tieteellinen mielenkiinto sairauksia ja niiden hoitamista kohtaan. Työni on myös oman mielenkiintoni tyrehdyttämistä, Veera kertoo.

Kutsumusammatiksi hän ei sairaanhoitajan työtä luonnehtisi.

– Hoitajilla on ammattikorkeakoulututkinto ja vaativa työnkuva, sisätautiosastolla työskentelevä Veera sanoo.

Hoitajat vastaavat esimerkiksi lääkkeiden antamisesta potilaille. Koko ajan pitää osata ajatella isosti, jotta kaikki sujuu. Veeran mukaan yhden päivän aikana pitää tyypillisesti hoitaa noin 15–20 ihmisen asiat.

Mikäli potilaskertomus esimerkiksi viivästyy, hoitokin voi viivästyä.

– Se ei ole hoitajien vika, mutta me olemme niitä, jotka pahoittelevat tilannetta. Harmitus ja paha olo puretaan silloin meihin.

Nuorena hoitajana Veera on toisinaan saanut osakseen hieman vähättelevää kohtelua, ja hänen osaamistaan on aliarvioitu. Hän on oppinut ottamaan potilaiden ja heidän omaistensa vaihtelevat tuntemukset vastaan.

– Yritän aina asettua potilaan asemaan. Päivän päätteeksi minä olen kuitenkin useimmiten se, joka kävelee sairaalasta ulos omin tervein jaloin.

Potilaat voivat puolestaan joutua viettämään pitkiäkin aikoja hoidossa.

– Jos jokin asia jännittää ja pelottaa, siitä kannattaa jutella. Minä olen läsnä, Veera sanoo.

”Työssäni hyvää on juuri se, että voin auttaa. Kun oma työn jälki näkyy ja potilas toipuu”, Veera sanoo.

Musta huumori keventää

Työkavereiden tuki auttaa jaksamaan.

– Viljelemme mustaa huumoria, ja yritämme keventää sillä tavalla raskaimmat asiat, Veera sanoo.

Välillä hoitajat puhuvat tauoillaan muun elämän asioista tai vaikka siitä, kenen synttärit ovat tulossa seuraavaksi.

Veeraa koskettaa aina, kun etenkin pitkään hoidossa ollut potilas menehtyy tai parantuu.

– Työssäni hyvää on juuri se, että voin auttaa. Kun oma työn jälki näkyy ja potilas toipuu.

Kun vuodepotilas kuntoutuu käveleväksi.

Yksityiskohtaisiin kuvauksiin Veera ei voi mennä, sillä vaitiolovelvollisuus on tiukka.

”Toivoisin lisää työkavereita”

Työ tuntuu erityisen tärkeältä silloin, kun Veera antaa lääkehoitoa.

– Annan esimerkiksi sytostaatteja ja hoidan lääkkeiden jakoa. Protokollaa pitää seurata tarkasti, virheitä ei saa tulla.

Veeran isoin toive on se, että hoitajia olisi enemmän.

– Toivoisin vuoroon lisää työkavereita, että olisi työvoimaa jakamassa kiirettä. Eettinen paine hoitaa potilaat hyvin on kova.

Hoitajien empatiakyky on kiireen keskellä toisinaan koetuksella, mutta sitä ei Veeran mukaan haluta välittää potilaille.

Omasta jaksamisestaan Veera huolehtii pitämällä huolen kunnon yöunista sekä säännöllisestä syömisestä.

– Syön aina saman aamu- ja iltapalan, olin sitten töissä tai kotona.

Se luo yhdenlaiset raamit päivään. Kahvittelulle ei juuri ole aikaa, ja töissä ruoka saattaa jäädä jäähtymään, kun potilas painaa soittokelloa kutsuakseen hoitajan luokseen. Silloin on mentävä.

Töissä tai vapaalla, Veera syö joka aamu aamupalaksi kaurapuuroa ja joka ilta iltapalaksi luomujogurttia myslillä. Se auttaa jaksamaan ja luo pysyvyyttä vaihtelevaan vuorotyöhön.

Aamuvuorot ovat Veeralle vuoroista hankalimpia.

– Minulle ei ole luontaista herätä niin aikaisin, heti viiden jälkeen. Aamuvuoroissa on usein myös kovin kiire.

Yövuorot ovat Veerasta miellyttävimpiä. Öisin on rauhaisampaa, ja yövuoroja tekemällä omaan työvuorolistaan voi saada joustavuutta.

Tähtäimessä lääketieteellinen

Vapaa-ajallaan Veera lähinnä lukee – lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin.

– Minulla on vahva tunne siitä, että minulla on annettavaa lääkärinä, Veera sanoo.

Pitkään kuitenkin kesti, ennen kuin Veera uskalsi lähteä tavoittelemaan haavettaan ja valmistautumaan pääsykokeisiin.

– Vähättelin itseäni ja ajattelin, ettei minusta ole siihen.

Veeran mielikuvissa lääkäreiksi pääsivät vain lahjakkaat ja poikkeuksellisen fiksut ihmiset. Tai ne, joiden vanhemmat ovat lääkäreitä. Ikään kuin osaaminen tulisi syntymälahjana.

-- Nykyään olen oivaltanut, että lääkäriksi pääsee kyllä kuka vaan, kun on valmis tekemään oikeanlaisia asioita sen eteen, Veera sanoo.

Kun Veera valmistui hoitajaksi, hän koki elämänmuutoskriisin.

– Ajattelin, että tässäkö opiskeluni nyt olivat. En myöskään päässyt töihin haluamaani paikkaan. Silloin sisuunnuin.

Puoliso rohkaisi. Hän sanoi, että jos Veera tosissaan haluaa olla lääkäri, lääkäri hänestä myös tulee.

Veera pyrki tiedekuntaan ensimmäisen kerran tosissaan tänä vuonna. Hän jäi 800:lle varasijalle.

– En ottanut sitä raskaasti. Näin oli tarkoitus mennä. Saanpahan jäädä vielä vuodeksi työhöni. Työkaverini ovat ihan huiput, enkä haluaisi olla missään muualla tällä hetkellä.

Seuraava pääsykoe on ensi vuoden toukokuussa. Veera aikoo valmistautua kokeeseen lyhentämällä viikoittaista työaikaansa ja osallistumalla valmennuskurssille.

Se on parempi myös siksi, että kotona on ekaluokkalainen. Opiskelu keskellä lapsiperhearkea ei tunnu Veerasta työläältä, päinvastoin.

– Koen kyvykkyyden tunteita ja osaamisen riemua, kun saan jonkun vaikean asian ratkottua tai ymmärrettyä. Aivot aivan lämpenevät, kun lasken fysiikkaa!

Veera kannustaa kaikkia uudesta urasta haaveilevia tavoittelemaan unelmiaan rohkeasti.

– Kaikki on mahdollista. Ihan tavalliset ihmiset ovat tekemässä vaativia töitä. Hoitajat ja lääkärit ovat ihmisiä siinä missä muutkin.