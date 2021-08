Pipsa, 29, antoi painonsa nousta ja solmi vihdoin rauhan kehonsa kanssa – ”Pahin pelkoni oli ollut se, että lihoisin”

Anna itsellesi aikaa. Kehorauhan löytäminen voi olla pitkä ja kivinenkin tie, enkä tiedä, pääseekö siinä ns. perille koskaan. On täysin normaalia, että kehosuhde muuttuu elämän aikana.

Varsinkin teille muille lihaville viestini on: Olet arvokas juuri tuollaisena etkä ole kenellekään velkaa tietynlaista kehoa. Tiedän, että on raskasta elää tässä yhteiskunnassa lihavana, mutta uskon, että muutos parempaan päin on menossa.