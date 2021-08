Ensimmäisistä oireista endometrioosidiagnoosin saamiseen voi mennä jopa kymmenen vuotta. Nopea hoito voisi vähentää vaikeita ja kivuliaita oireita.

Endometrioosin tavallisin oire on vatsakipu, joka alkaa jo muutama päivä ennen kuukautisia.

Endometrioosi on parantumaton voimakkaita kipuja aiheuttava tauti, jota sairastaa Suomessa arviolta joka kymmenes hedelmällisessä iässä oleva nainen. Endometrioosin eli kohdun limakalvon sirottumataudin aiheuttamat kivut heikentävät sairastuneen elämänlaatua merkittävästi.

Sairaus rauhoittuu usein vaihdevuosien myötä, mutta Oulun yliopiston tuore tutkimus kertoo, että endometrioosi heikentää sitä sairastavien naisten työkykyä vielä hedelmällisen iän loppupäässäkin.

Endometrioosilla on kauaskantoisia vaikutuksia naisten terveyteen ja hyvinvointiin, sanoo tutkimuksen päätutkija Henna Rossi.

– On aina ajateltu, että endometrioosi helpottaa, kun hormonitasot alkavat laskea ja vaihdevuodet alkavat. Todellisuudessa endometrioosilla on kauaskantoisia vaikutuksia naisten terveyteen ja hyvinvointiin, kertoo tutkimuksessa päätutkijana toiminut Henna Rossi, joka työskentelee myös synnytys- ja naistentautien sekä urogynekologian erikoislääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Tutkimuksessa seurattiin Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden naisten sairauspoissaoloja ja työttömyyspäivien määriä kahden vuoden ajan heidän ollessaan 46–48-vuotiaita. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin tutkittavien varhaista eläköitymistä 52 ikävuoteen saakka.

– On olemassa jo paljon tutkimustietoa 20–30-vuotiaista endometrioosipotilaista, ja on tiedossa, että tauti heikentää heidän työkykyään merkittävästi. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten endometrioosi vaikuttaa naisten työkykyyn myöhemmin elämässä, Rossi kertoo.

” Tauti heikentää 20–30-vuotiaiden endometrioosipotilaiden työkykyä merkittävästi.

Tuloksista käy ilmi, että endometrioosia sairastavien 46-vuotiaiden naisten arvio omasta työkyvystään on heikompi kuin muilla saman ikäkohortin naisilla, ja lisäksi heille kertyi kahden vuoden seurantajakson aikana keskimäärin 10 sairaspoissaolopäivää enemmän kuin muille.

– Sen sijaan endometrioosilla ei näyttänyt olevan vaikutusta työttömyyteen tai lisääntyneeseen riskiin joutua sairauden vuoksi varhaiseläkkeelle. On positiivinen viesti, että endometrioosipotilaat kuitenkin pysyvät kiinni työelämässä, Rossi sanoo.

Syitä endometrioosin puhkeamiselle ei vielä tunneta.

Endometrioosin aiheuttama kipu on niin voimakasta, että se heikentää työtehoa ja vaatii jäämään kotiin.

– Uskon, että vielä hyvin moni nainen häpeilee tuoda tätä ilmi työpaikalla. He voivat ajatella, että kipeiden kuukautisten vuoksi ei saisi jäädä kotiin, Rossi arvelee.

” Hyvin moni nainen häpeilee tuoda tätä ilmi työpaikalla. He voivat ajatella, että kipeiden kuukautisten vuoksi ei saisi jäädä kotiin.

Koska endometrioosin aiheuttama kipu esiintyy kuukautiskierron mukaan, se oireilee eniten hedelmällisessä iässä olevilla naisilla ja aluksi kipeiden kuukautisten muodossa. Ajan myötä kipu voi kuitenkin kroonistua, mikä selittää sairauden pitkäaikaista vaikutusta työkykyyn.

– Aiemmassa tutkimuksessamme on todettu, että endometrioosipotilaiden kipukynnys ja kivun sieto ovat muita matalampia vielä hedelmällisen iän lopulla, ja he kokevat kivun häiritsevämpänä, eli heidän kipuaistimuksensa on muuttunut, Rossi huomauttaa.

Endometrioosidiagnoosin saaminen kestää Rossin mukaan keskimäärin seitsemästä kymmeneen vuotta. Se on monessakin mielessä aivan liian kauan.

– Ensinnäkin potilaat joutuvat kärsimään kivuista pitkään ilman asianmukaista hoitoa, ja mitä pidempään kivuista joutuu kärsimään, sitä todennäköisemmin kipu kroonistuu. Toiseksi, joka kuukausi, kun kohdun limakalvoa pääsee väärään paikkaan, tauti etenee, Rossi selittää.

” Mitä pidempään kivuista joutuu kärsimään, sitä todennäköisemmin kipu kroonistuu. Joka kuukausi, kun kohdun limakalvoa pääsee väärään paikkaan, tauti etenee.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos endometrioosista on kärsinyt jo kymmenen vuotta ennen diagnoosia ja hoitoon pääsyä, tauti on luultavasti ehtinyt muuttua hyvinkin hankalaksi. Kroonistuneen ja voimakkaan kivun lisäksi endometrioosi aiheuttaa muun muassa lapsettomuutta.

– Jos hormonihoito osattaisiin aloittaa heti kun oireet alkavat, voitaisiin ennaltaehkäistä niitä ikävimpiä oireita, taudin etenemistä ja pitkän aikavälin haittoja, joita tauti pahimmillaan naisille aiheuttaa, Rossi huomauttaa.

Ensimmäiset endometrioosista kielivät oireet alkavat yleensä muutaman vuoden sisällä kuukautisten alkamisesta. Keskeisin oire on kivuliaat kuukautiset, joiden ajatellaan usein edelleen olevan normaali osa naisten elämää.

” Olkoon kivuliaiden kuukautisten taustalla endometrioosi tai ei, nuoret pitäisi saada mahdollisimman pian ja matalalla kynnyksellä hoidon piiriin.

– Olkoon kivuliaiden kuukautisten taustalla endometrioosi tai ei, nuoret pitäisi saada mahdollisimman pian ja matalalla kynnyksellä hoidon piiriin. Esimerkiksi jos murrosikäinen tyttö joutuu lähtemään kuukautiskipujen vuoksi kotiin kesken koulupäivän, hälytyskellojen pitäisi alkaa soida, ja hänelle tulisi taata asianmukainen informaatio ja hoito tähän vaivaan, Rossi sanoo.

Lisääntynyt tietämys ja aiheesta tehtävä tutkimus helpottavat onneksi oireiden tunnistamista, mikä toivottavasti nopeuttaa tulevaisuudessa hoitoon pääsyä ja oikean diagnoosin saamista.

– Jos sairautta ei lähdetä hoitamaan jo varhaisessa vaiheessa, sillä voi olla todella kurjia ja kauaskantoisia seuraamuksia jopa vaihdevuosi-ikään saakka, Rossi summaa.