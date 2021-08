Tutkijan mukaan unirytmi mukautuu melko nopeasti. Sitä voi kuitenkin yrittää korjata erilaisin keinoin.

Pyörit sängyssä toista tuntia ja nouset jatkuvasti katsomaan kelloa. Herätykseen on aikaa enää reilut viisi tuntia. Uni ei tule, vaikka kuinka yrität rentoutua. Aamulla herätyskellon soidessa olo on kuin zombilla.

Töihin tai kouluun herääminen voi tuntua vaikealta, jos kesälomalla on tottunut valvomaan myöhään. Unirytmi on sekaisin.

Nyky-yhteiskuntamme asettaa melko tiukat raamit siihen, mihin aikaan pitää olla virkeänä ja valmiina työhön, Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin vanhempi tutkija Hanna Ollila sanoo. Hän tekee töitä erilaisten unihäiriöiden, kuten narkolepsian parissa.

Unirytmi saattaa siirtyä loman aikana eteenpäin useammalla tunnilla. Tilanne on Ollilan mukaan verrattavissa tavalliseen viikonloppuun.

– Lomalla voi olla paljon aktiviteettia, mikä saattaa siirtää nukkumaanmenoa myöhemmäksi ja lisätä unen tarvetta. Silloin tulee myös nukuttua pidempään.

Helsingin yliopiston vanhempi tutkija Hanna Ollila.

Tutkimusten mukaan yhteensä noin 30 prosenttia ihmisistä on joko aamu- tai iltavirkkuja. Termeillä viitataan ihmisen sisäiseen vuorokausirytmiin.

Lue lisää: Iltavirkku, sinua sorsitaan! Löysimme 10 vedenpitävää todistetta

Se, että on iltavirkku, ei kuitenkaan välttämättä kuitenkaan liity suoraan unirytmin muutokseen, Ollila huomauttaa. Lomailtoina on mahdollista olla esimerkiksi ulkona kavereiden kanssa pidempään, mikä lykkää nukkumaanmenoaikaa.

– Työvuoden aikana puhutaan sosiaalisesta jet lagista. Tila vastaa aika hyvin parin tunnin aikaerorasitusta mutta johtuu sosiaalisista syistä.

Univajekokeiden perusteella on arvioitu, että noin kolmasosa kärsii unettomuudesta tai nukkuu liian vähän joko kroonisesti tai jossain vaiheessa elämäänsä. Vaikutus mitataan Ollilan mukaan vuosittain tuhansissa dollareissa per työntekijä.

– Nykyään levon merkitys ymmärretään paremmin urheilun ja kognitiivisen työn kannalta.

Unirytmi mukautuu melko nopeasti. Nyrkkisääntönä voidaan Ollilan mukaan pitää sitä, että unirytmiä voi siirtää noin tunnin päivässä.

– Uuteen rytmiin sopeutuu joka tapauksessa todennäköisesti noin viikossa, vaikka menisi vain kylmiltään töihin.

Miten unirytmiä sitten voi korjata tai ajoittaista unettomuutta helpottaa? Tähän Hanna Ollila antaa kuusi vinkkiä.

1. Aloita uuteen rytmiin siirtyminen jo ennen töiden alkua

”Jos unirytmi on päässyt siirtymään kahdella tai kolmellakin tunnilla, helpointa on muuttaa heräämisaikaa. On hankalaa mennä nukkumaan ennen kuin väsyttää, sillä ihminen on yleensä virkeimmillään juuri ennen omaa nukkumaanmenoaikaansa.

Unirytmiä voi pyrkiä muuttamaan pikkuhiljaa jo ennen töihin palaamista. Herätyskellon voi laittaa parina aamuna soimaan vaikka tuntia aikaisemmin kuin mihin aikaan on loman aikana tottunut heräämään.”

Älylaitteista tulevat ärsykkeet voivat vaikeuttaa nukahtamista.

2. Pidä kiinni arkirutiineista

”Rytmit tukevat toisiaan. Ruokailurytmin ja iltarutiinien korjaaminen helpottavat uuden unirytmin saavuttamista. Esimerkiksi pienillä lapsilla on aina samat iltarutiinit, mikä helpottaa nukahtamista. Sama toimii aikuisilla. Myös heräämisaika kannattaa pitää säännöllisenä.”

Lue lisää: Mihin aikaan voi vielä juoda kahvia ilman, että yöunet menevät? Helppo laskutoimitus sen kertoo

3. Hiljennä älylaitteet

”Unen tuloa voi yrittää helpottaa vähentämällä älylaitteista tulevien ärsykkeiden määrää. Sänky on hyvä rauhoittaa vain nukkumista varten.”

4. Kytke päälle sinisen valon suodatin

”Iltaisin kannattaa tehdä jotain mukavaa ja rentouttavaa. Jos se on esimerkiksi elokuvan katsomista, kannattaa laittaa päälle sinisen valon suodatin. Sellainen ominaisuus on suurimmassa osassa älylaitteita. Sininen valo voi häiritä unirytmiä ja siirtää sitä myöhäisemmäksi.”

5. Pidä itsesi aktiivisena

”Seuraavan yön unipaine lisääntyy, kun tekee jotain aktiivista päivän aikana.”

6. Jos muut keinot eivät auta, hae apua

”Melkein kaikki kärsivät joskus unettomuudesta. Ei tarvitse huolestua, jos satunnaisesti nukkuu huonosti tai liian vähän. Jos unettomuus kuitenkin aiheuttaa ongelmia, kannattaa hakea apua. Unirytmin palauttamiseen ja unihäiriöiden hoitoon on erilaisia keinoja.”