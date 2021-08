Kommentti: Netflixiä pystyy katsomaan ilman mässyä, eikä tee edes tiukkaa – suosittelen kokeilemaan

Ehkä pätkäpaastosta voisi tulla jopa elämäntapa. Ainakin 12:12-paastoaminen on helppoa, ja aika kivasti paastoaikaa pystyy venyttämäänkin, kirjoittaa toimittaja Pirjo Latva-Mantila.

Kun on iltavirkku ja taipuvainen iltanaposteluun, homma menee niin, että puolen yön aikaan päätetään katsoa vielä yksi jakso sitä sarjaa Netfilixistä ja tehdä parit voileivät. Jäätelöäkin menee, jos on oikein jännää. Ja pähkinöitä ja irtokarkkeja, joskus sipsejäkin, jos niitä sattuu löytymään kaapista. Usein ei löydy, sillä ne on jo syöty.

Iltaherkuttelun syy voi toki olla sekin, että päivällä tuli syötyä vähän kehnosti. Mutta ennemminkin siitä on tullut tapa, josta olisi jo ajat sitten pitänyt päästä eroon. Yritetty on, tyyliin ”lopetan herkuttelun tämän suklaalevyn jälkeen”, tai ”alan syödä irtokarkkeja vain kerran viikossa”. Ei siitä mitään koskaan ole tullut, niin heikko on ihminen.

Pätkäpaasto onkin mainio keksintö. Siinä ikään kuin vaihdetaan pomoa: kello päättää, en minä.

Kun kello on 19.00, Pirjo lopettaa mässyttelyn, eikä avaa suutaan kiinteälle ruualle ennen seuraavaa aamua. Vielä parempi, jos onnistuu vetelemään sikeitä kello 10:een, sillä silloin syömättömyystunteja voi vaivihkaa kertyä jopa 16.

Aina se ei onnistu, varsinkaan, jos ampaisee lenkille vasta kello 19:n jälkeen, kuten tapana on. Se tarkoittaa, että jääkaapin kutsu on vastustamaton kymppiuutisten aikaan. Kokemus on opettanut, että parempi on syödä kuin nähdä nälkää, nukkua huonosti ja saada päänsärky. Sitä paitsi aamulla voi taas joustaa toiseen suuntaan.

Ei ole tapana rasittaa henkilövaakaa. Se näyttää aina väärää lukemaa. Ei siis löydy faktaa siitä, onko pätkäpaastoilulla keventävää vaikutusta vai ei, elintoiminnot vielä pelittävät.

Ehkä pätkäpaastosta voisi tulla jopa elämäntapa. Ainakin 12:12-paastoaminen on helppoa, ja aika kivasti paastoaikaa pystyy venyttämäänkin.

Se ainakin on tullut selväksi, että Netflixiä pystyy katsomaan ilman mässyä, eikä tee edes tiukkaa. Suosittelen kokeilemaan.