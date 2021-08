Osa kesäloman hienoudesta piilee siinä, ettei sen aikana tarvitse ylläpitää arkista rytmiä. – Se on palauttavaa, mutta joskus se tarkoittaa myös sitä, että tulee herkuteltua enemmän, toteaa painonhallintaan erikoistunut ylilääkäri André Heikius.

Kesän ja syksyn siirtymäkausi on vuodenvaihteen ohella vilkkainta elämäntaparemonttien aikaa. Lomalla kuuluukin nautiskella, mutta yltäkylläisyys näkyy nopeasti vyötäisille kertyneinä kesäkiloina, joista halutaan eroon heti arjen alettua.

– Lomalla on aikaa pysähtyä miettimään omaa tilannetta ja se näkyy myös elintapojen puolella. Syksy on sykäys elämäntapamuutokselle, toteaa Painoklinikka.fi:n ylilääkäri André Heikius.

” Kesäkilojen pudottaminen on erityisen tärkeää silloin, jos huomaa painonnousun heikentävän omaa mielialaa ja jaksamista.

Hälytyskellojen pitäisi pirahtaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kesävaatteet vaihtuvat työtamineisiin, joiden vyötärö on kiristynyt sitten viime käyttämän. Mitä enemmän ylipainoa on, sitä oleellisempaa on laittaa stoppi painonnousulle.

– Ylipainossa on se ikävä puoli, että mitä enemmän sitä tulee, sitä vaikeammaksi sen pois saaminen muuttuu. Siitäkin syystä jokaisen pitäisi aina välillä uskaltaa pysähtyä pohtimaan sitä, mihin suuntaan ylipaino on menossa ja mitä sille voisi tehdä, ettei painoa kertyisi liikaa.

Heikiuksen mukaan vyötärö on hyvä mittapuu myös siksi, että se kerää ympärilleen kehon kannalta kaikkein haitallisinta rasvakudosta.

– Ruuasta yltäkylläinen nykymaailma vaatii, että iso osa ihmisistä joutuu tekemään aktiivisesti töitä painonhallinnan eteen.

” Muutaman kilon pudottamisen hyödyt ovat moninaiset.

Muutos näkyy kehossa heti

Oman painonkehityksen jatkuva tarkkailu voi olla haitallista erityisesti niille, joilla on syömishäiriötaustaa tai muita ongelmia oman kehonkuvan kanssa. Oman mielenmaiseman tarkastelu sen sijaan sopii kaikille.

Ylilääkäri Heikius kertoo, että kiristyneen vyötärönauhan lisäksi oma pääkoppa osaa kertoa, milloin on aika elämäntaparemontin.

– Kesäkilojen pudottaminen on erityisen tärkeää silloin, jos huomaa painonnousun heikentävän omaa mielialaa ja jaksamista, Heikius kertoo.

Vaikka ylipaino olisi vain maltillista, Heikiuksen mukaan muutamankin kesäkilon pudottamisella on terveyttä edistävä vaikutus. Muutos näkyy kehossa heti ja vaa’alla pienellä viiveellä.

– Muutaman kilon pudottamisen hyödyt ovat moninaiset ja voivat näkyä muun muassa verensokeritasapainon, selkäkipujen ja unen laadun kohentumisena.

Lue lisää: Näinkin pieni painonpudotus tekee melkein ihmeitä – maksakin puhdistuu huomattavasti

Elämäntaparemonttien yleinen virhe

Se, millaiseen painonpudotukseen kannattaa kenenkin ryhtyä, riippuu monesta tekijästä. Heikius muistuttaa, että se, mikä sopii yhdelle, ei ehkä toimi toisella.

– Jos haluaa lähteä pudottamaan painoa omatoimisesti, täytyy pystyä jollain tasolla arvioimaan itseään ja omaa taustaansa laihduttajana, hän sanoo.

Elämäntaparemonttien yleisin harha-askel tapahtuu siinä, kun ”jojo-laihduttaja” sortuu samoihin virheisiin kerta toisensa jälkeen. Heikius haluaakin muistuttaa, ettei kertaalleen huonoiksi todettuja tapoja kannata lähteä toistamaan.

” Jos tunnistaa itsensä jojottelijaksi, kannattaa mieluummin tehdä rauhassa pysyvämpiä muutoksia, jotka tuntuvat siltä, että niiden kanssa voi elää.

– Jos tunnistaa itsensä jojottelijaksi, pyrkisin välttämään sitä, että koettaa päästä kiloista eroon nopealla tahdilla. Tällaisten henkilöiden kannattaa mieluummin tehdä rauhassa pysyvämpiä muutoksia, jotka tuntuvat siltä, että niiden kanssa voi elää.

Lue lisää: Laihduttaminen ei ole helppoa, mutta on yksi asia, joka yhdistää siinä pysyvästi onnistuneita

Sitten on myös niitä, jotka pystyvät karistamaan kesäkilot tiukemmilla, projektinomaisilla muutoksilla.

– Sellaiset ihmiset voivat kokeilla tiukempaa ja nopeampaa tapaa pudottaa painoa jättämällä vaikka muutamaksi viikoksi herkut ja iltapalaleivät pois. Kun taustalla ei ole jojottelua, onnistumisen edellytykset ovat paremmat, Heikius neuvoo.

André Heikius tunnetaan hyvinvointipiireissä rennosta, mutta terveyttä edistävästä otteestaan.

Näin karistat kesäkilot

1. Harkitse pikadieettiä tarkkaan

Älä yritä kompensoida kesäkiloja liian tiukalla tai vaikealla dieetillä. On parempi palata entiseen tai toivottuun painoon asteittain ja järkevillä muutoksilla kuin ärsyttää itseään paniikkidieeteillä.

2. Syö säännöllisesti, myös kiireisen arjen keskellä

Pyri hyvään ja sinulle sopivaan ateriarytmiin. Vältä liian pitkiä ateriavälejä, ellet nimenomaan ole huomannut, että tietyt paastovälit tukevat painonpudotustasi. Syö riittävästi aamulla ja/tai lounasaikaan, jotta iltapäivän mieliteot eivät työpäivän jälkeen pääse yllättämään.

3. Kevennä vähän

Kovin kaloripitoiset herkut, kuten jäätelö, keksit ja makeiset ovat hyviä kohteita vähentää tai vaihtaa kevyempiin. Jos senkin jälkeen koet tarvetta karsia annoksista, vähennä hiilihydraatteja, kuten pastaa, riisiä tai perunaa. Älä karsi kasviksista tai proteiineista.

4. Tarkkaile alkoholinkulutustasi

Kesän jälkeen voi jäädä tissutteluvaihde päälle. Muista, että alkoholi sisältää hurjasti tyhjiä kaloreita, jotka lihottavat. Lisäksi alkoholi väsyttää ja lisää nälkää.

5. Nauti liikunnasta

Muista, että hauska hyötyliikunta on painonpudottajalle usein ihan yhtä hyvää kuin määrätietoisempi kuntoliikunta. Hikirääkkiä et tarvitse, ellet nauti siitä. Tee vaikka niin sanottuja mikrolenkkejä, jos sinun on vaikea päästä alkuun, eli kierrä kortteli kaksi kertaa – usein haluatkin sitten jatkaa!

6. Kokeile jotain uutta

Aloita uusi harrastus tai tee ihan mitä vain, joka saa sinut ulos ovesta! Uudet ajatukset ja näkymät tuovat iloa ja auttavat suuntaamaan ajatukset pois sohvalta ja jääkaapilta.

7. Älä palkitse itseäsi herkuilla

Hemmottelun ja palkinnon tunnetta voi tuoda myös lämpimät kylvyt, hyvän ystävän seura, kukat tai uusin Netflix-leffa.

8. Nauti lämpimistä loppukesän illoista

Liiku luonnossa, se pitää mielen virkeänä. Panosta myös riittävään nukkumiseen – pyri heräämään virkeänä mentyäsi ajoissa nukkumaan.

9. Hanki tarvittaessa apua

Muista, että painonpudotukseen on saatavissa apua myös terveydenhuollon ammattilaisilta. Uudet lihavuuslääkkeet antavat tukea ja tehoa painonpudotukseen, kun pelkät elintapamuutokset eivät tuo riittävää tulosta.

10. Suo itsellesi kehorauha

Vaikka kamppailet liikakilojen kanssa, on tärkeää muistaa, että olet aina arvokas juuri sellaisena kuin olet. Pyri armollisuuteen, älä itsesyytöksiin.