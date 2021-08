Pinja Eskola, 26, on cp-vammainen seksipositiivinen aktivisti, joka puhuu avoimesti somessa – ”On saatettu olettaa, että eihän minulla voi olla seksielämää, koska olen vammainen”

Vammaisuuteen liittyvät harhaluulot näkyvät Pinja Eskolan kokemuksen mukaan terveydenhuollossa saakka.

– Yksi suurimmista haasteista on se, että vammaisten seksuaalisuudesta puhutaan ”vammaisten seksuaalisuutena”. Sellaista ei ole, sanoo Pinja Eskola, 26-vuotias seksi- ja kehopositiivisuusaktivisti.

–Jokainen ilmaisee omaa seksuaalisuuttaan eri tavoin, oli toimintarajoitetta tai ei.

Eskola tietää mistä puhuu. Hänellä on cp-vamma ja hän on parhaillaan kouluttautumassa seksuaalineuvojaksi. Eskola käsittelee laajasti eri aiheita seksuaalisuudesta, vammaisuudesta sekä mielenterveydestä myös Kynäniekan salaiset mietteet -blogissaan ja Instagram-tilillään.

Eskolan blogissa käsitellään mielenterveyteen, seksuaalisuuteen ja vammaisuuteen liittyviä aiheita niin yleisellä kuin henkilökohtaisellakin tasolla.

– Haluan olla monipuolistamassa keskustelua seksuaalisuudesta, sillä median antama kuva on todella suppea. Vaikka viime vuosina myös valtamediassa on puhuttu enemmän nautinnosta, seksin käsittely on usein silti hyvin suoritus- ja yhdyntäkeskeistä.

– Kaikilla pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet kokea nautintoa omalla tavallaan, Eskola kertoo syistään aktivismityönsä taustalla.

” On luultu, että minulla ei ole haluja, tai että harrastamani seksi olisi jotenkin erikoista vain sen takia, että minulla on vamma.

Matka tabuja rikkovaksi aktivistiksi ei ole ollut helppo. Seksuaalisuus oli Eskolalle teini-ikäisenä ja nuorena aikuisena kipeä aihe vuosien ajan.

– Vaikka minulla oli intiimejä ihmissuhteita ja seurustelusuhteita, en juurikaan nauttinut seksistä. Olin nuori, enkä osannut sanoittaa tarpeitani. Näin seksin pitkälti suorituksena: se oli ihan kivaa, mutta ei siitä hirveästi mitään irti saanut, Eskola kertoo.

Käänne alkoi tapahtua hiljalleen noin viisi vuotta sitten uuden ystäväpiirin myötä, jossa seksistä ja seksuaalisuudesta puhuttiin avoimesti. Hieman myöhemmin Eskola tapasi ihmisen, joka sai hänet pohtimaan ja sanoittamaan omaa nautintoaan. Se oli käänteentekevää.

Eskolalle avautui täysin uusi maailma. Vuonna 2019 hän perusti bloginsa, jossa hän kirjoitti aluksi lähinnä vammaisuuteen ja mielenterveyteen liittyvistä aiheista. Seksuaalisuuteen liittyvät teemat olivat silloin vain yksi muiden joukossa.

Ajan kuluessa aihe sai Eskolan blogissa yhä enemmän palstatilaa, ja nykyään blogissa on runsaat 60 seksuaalisuus-aihesanan alta löytyvää päivitystä. Seksuaalisuutta käsitellään blogissa laajalti, ja se on poikinut myös paljon keskusteluja.

– Kun aloin puhua asioista ja ottamaan niistä selvää, monet rupesivat kääntymään puoleeni ongelmiansa ja mietteidensä kanssa, Eskola kertoo

” Vammainen tietää paremmin, kuinka auttaa toista vammaista.

Eskola koki, ettei hänellä ollut riittäviä valmiuksia kohdata ihmisten kipupisteitä. Halu auttaa ihmisiä oli yksi syy, miksi Eskola aloitti tammikuussa Sexpo-säätiön vuoden kestävän koulutuksen seksuaalineuvojaksi.

– Seksuaalisuus ja sen moninaisuus kiinnostavat minua valtavasti, ja tahdon ymmärtää sitä paremmin sekä olla lisäämässä tietoisuutta teemasta. Yksi erikoistumisalani tulee olemaan vammaisuus, sillä tiedän, kuinka kipeä aihe voi olla toimintarajoitteita omaaville.

Eskola toteaa, että vaikka vammaisia seksologeja on jo Suomessa, heitä ei voi koskaan olla liikaa.

– Vammainen tietää paremmin, kuinka auttaa toista vammaista. Vaikka vamma olisikin ihan eri, siinä välillä on syvempi ymmärrys: silloin seksologi hahmottaa paremmin haasteita, joiden kanssa vammainen asiakas voi yleisestikin arjessaan painia.

Eskola asuu Tampereella kahden kissansa kanssa. Hän harrastaa kirjoittamista, liveroolipelaamista ja kuntosalilla käymistä.

Henkilökohtaiset kokemukset, kouluttautuminen ja aktivismi antavat Eskolalle runsaasti näköalaa vammaisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviin ongelmiin myös yhteiskunnallisella tasolla.

– Yksi isoimmista ongelmista on se, että edelleen kaikki vammaiset yritetään niputtaa yhteen, ja meitä käsitellään sellaisena könttinä, Eskola aloittaa.

Hän painottaa, että kaikki ovat yksilöitä, ja yksilöllisyys näkyy myös seksuaalisuden saralla.

– Esimerkiksi avun tarve riippuu paljon henkilöstä, tilanteesta ja siitä, mitä hän sillä hetkellä haluaa, Eskola sanoo.

Lähes kaikkien ongelmien juuret ovat tiedon puutteessa.

– Vammojen vaikutuksia seksuaalisuuteen on tutkittu todella vähän, koska aihetta ei pidetä tärkeänä. Vähäinen tutkimustieto taas johtaa vähäisiin ratkaisumalleihin.

” Lukion terveystiedon kirjassa taisi olla maininta, että vammaisillakin on seksuaalisuus. Mutta eihän tuo lause auta mitään.

Eskola harmittelee, että vielä tänäkään päivänä vammaisille kohdennettua tietoa seksuaalisuudesta ei ole kovin helposti saatavilla: sitä löytää vain, jos on itse halukas etsimään. Neuvontaakin tarjotaan vain harvoin.

– Kun olin teini-ikäinen, median seksuaalisuuskuvasto oli todella yksipuolista ja toimivien valtavirtakehojen kautta näytettävää. Myös koulussa seksuaalikasvatus oli todella kapeaa. Lukion terveystiedon kirjassa taisi olla maininta, että vammaisillakin on seksuaalisuus. Mutta eihän tuo lause auta mitään. Vammainen tarvitsee ympäristöltään enemmän tukea, Eskola vaatii.

Kehitystä kuitenkin tapahtuu. Lähivuosina aihetta on käsitelty aktiivisemmin mediassa, ja Eskola on pannut merkille, että myös seksistä ja seksuaalisuudesta kertovaan tietokirjallisuuteen on tuotu vammaisnäkökulmaa.

– On hienoa, että aihe voi olla osa yleistä tietokirjaa, eikä vain omana opuksenaan. On tärkeää, että muutkin kuin vammaiset saavat oikeaa tietoa, Eskola huomauttaa.

Eskolasta on tärkeää lisätä tietoisuutta seksuaalisuuden ja suhdemallien moninaisuudesta. Hän on itse polyamorinen ja biseksuaali.

Muiden ihmisten harha- ja ennakkoluulot ovat tulleet vuosien mittaan Eskolalle tutuksi.

– On luultu, että minulla ei ole haluja, tai että harrastamani seksi olisi jotenkin erikoista vain sen takia, että minulla on vamma. Terveydenhuollossa on saatettu olettaa, että eihän minulla voi olla seksielämää, koska olen vammainen. Tästä on käyty monet keskustelut.

Vammaisuus ja seksi on edelleen yhteiskunnallinen tabu. Ajatus siitä, ettei seksuaalisuus kuuluisi vammaisille, elää yhä tiukassa.

” Terveydenhuollossa on saatettu olettaa, että eihän minulla voi olla seksielämää, koska olen vammainen.

Eskola toteaa, että vammaisten jättäminen vaille seksuaalikasvatusta voi johtaa siihen, ettei vammainen myöhemmin osaa asettaa omia rajojaan tai kunnioittaa kumppaninsa rajoja.

– Tämä voi aiheuttaa hyväksikäyttötapauksia, ja valitettavasti vammainen on tässä usein alakynnessä, Eskola toteaa.

Vuosien varrella Eskola kertoo kohdanneensa harhaluuloja myös vammaisten ihmissuhteisiin liittyen. On esimerkiksi oletettu, että vammaisella voisi olla vain toinen vammainen kumppanina.

– Olen kuullut joskus, että ”kyllä sä vielä kivan tuolikaverin löydät”.

Toisaalta hän on törmännyt myös ”sankaritaivasteluun”, jos on kulkenut jossain julkisesti vammattoman kumppanin kanssa. Kumppania on pidetty erityisen hyvänä ihmisenä, kun tämä on ”ottanut toisen hoitaakseen”.

– Joskus kuulee sanottavan, että vammaisen pitäisi löytää kumppani, joka avustaa tätä. Sitä varten ovat kuitenkin palkatut assarit.

” Olen kuullut joskus, että ”kyllä sä vielä kivan tuolikaverin löydät”.

Arjessa kumppani saa toki olla apuna – sillä tavoin kuin ketä tahansa kanssaihmistä autetaan. Jos lojutaan yhdessä sohvalla, Eskolaa ei haittaa pyytää kumppania tuomaan lasin vettä.

– Ystävyys- ja seurustelusuhteiden ei kuitenkaan pitäisi olla kiinni avuntarpeessa. Siinä suhde kuihtuisi.

Vaikka Eskola puhuu mielellään julkisesti vammaisuudesta, seksuaalisuudesta ja mielenterveydestä, aktivismissa on myös omat huonot puolensa.

– Se, että käsittelen esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvää aihetta blogissani, ei välttämättä tarkoita, että puhun aina omasta elämästäni, hän huomauttaa.

Eskola painottaa, että avoimuudesta huolimatta yksityisyyttä loukkaavat utelevat kysymykset eivät ole ok. Hänellä ei ole velvollisuutta kertoa enempää kuin haluaa.

Harmillisimpia ovat tapaukset, joissa Eskola on saanut Instagramin tai Facebookin kautta viestejä tuntemattomilta ihmisiltä, jotka kommentoivat hänen kehoaan ikävästi tai törkeästi seksualisoiden.

– Vaikka julkaisen myös sensuelleja kuvia, ne liittyvät kertomaani sisältöön eivätkä ole tarkoitettu kenenkään runkkumateriaaliksi. Ei vaikuttajiakaan voi lähestyä miten tahansa, Eskola muistuttaa.

”Yksikin kiitos sisällöstäni auttaa jaksamaan asiattomuuksia ja jatkamaan”, Eskola kertoo.

Onneksi viestejä on myös toisenlaisia.

– Sellainen palaute, missä kerrotaan, että tekstini tai esiintymiseni on saanut jonkun ajattelemaan uudella tavalla, on valtavan hienoa.

Hänelle on tullut myös kiitosviestejä ihmisiltä, jotka ovat vihdoin kokeneet, että eivät ole tilanteensa kanssa yksin. Hänen tekemänsä työ antaa muille voimaa.

– Sen takia jatkan.