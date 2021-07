Helppo ja istuen tehtävä liike vahvistaa polvia tehokkaasti – ”Ihan killeri”, tanssi- ja pilatesopettaja kertoo

Kehonhallinnan asiantuntija, tanssipedagogi Fatima Witick vinkkaa, miten polvia voi vahvistaa.

Tanssipedagogi, jooga- ja pilatesopettaja Fatima Witick kohtaa paljon ihmisiä, joiden polvet toimivat huonosti. He ovat etenkin yli 40-50 -vuotiaita.

– Naisten pitäisi erityisesti treenata lihasvoimaa esi- tai vaihdevuosien alettua. Jaloilla sitä liikutaan, ja jos jalat ovat heikot, et pääse esimerkiksi vessanpöntöltä ylös vanhana, Witick muistuttaa.

Lihasvoimaharjoittelu edistää myöhempääkin kuntoa

Lihasvoimaharjoittelun olisi hyvä olla jokaisen kynnelle kykenevän repertuaarissa aina vanhuusikään asti. Ikääntyessä lihasvoiman merkitys kasvaa: jos lihaksissa ei ole riittävästi ruutia, alkavat tavalliset arjen perustoiminnot, kuten sängystä nousu, rappusten kipuaminen ja tavaroiden nostelu muuttua hankalaksi.

Vaihdevuosien jälkeen naiset menettävät keskimäärin 1–2 prosenttia luumassastaan joka vuosi. Lihasvoimaharjoittelu auttaa ehkäisemään tätä menetystä.

Fatima Witick on opettanut yli 36 vuotta. Hän jakaa aktiivisesti kehonhuolto- ja kehonhallintavinkkejään Instagramissa. Yksi Witickin tuoreimmista vinkkipostauksista on liike, joka on omiaan vahvistamaan juuri polvia.

– Tässä on tärkeä vinkki polville: vahvista etureisiä. Tämä harjoitus on ihan killeri. Se ei näytä siltä, mutta uskokaa, se on, Witick kirjoittaa.

Tee liike näin

Istu. Liike on sitä tehokkaampi mitä matalammalla istut. Matalampi penkki on haastavampi, korkeampi tuoli helpompi.

Nojaa eteen. Ole ryhdikkäästi etukenossa. Vedä vatsa sisään ja ylös.

Suorista sitten jalka napakasti ja laita nilkka koukkuun.

– Työnnä kantapäätä ulos, koko jalka hitusen sisäkiertoon ja pumppaa jalkaa niin monta kertaa kuin kykenet. Toista toinen jalka ja toista päivittäin, Witick ohjeistaa.

Witick näyttää liikkeen yllä olevalla, Instagramissa julkaistulla videolla.

Hän suosittelee liikettä kaikille, erityisesti polvivaivaisille ja ikääntyville, ja varsinkin yli 50-vuotiaille.

– On tärkeää nojata etukenoon, ja vatsaa on vedettävä ylöspäin. Silloin liike on tehokas jalkaterästä coreen asti.

Vielä haastavampaa on tehdä liike lattialla, kuten tässä:

Jos istut lattialla, aseta kädet jalkojen ulkopuolelle ja nojaa eteen pyöreänä.

– Tämä on tehokas, Witick lupaa.

