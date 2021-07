”Luhistuneita haaveita saa surra”, sanoo terapeutti ja kertoo, miten kipeistäkin pettymyksistä voi päästä yli

Pettymyksestä ylipääsemisessä auttaa se, että antaa itselleen luvan kaikkiin tunteisiin.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Päättyikö parisuhde yllättäen? Menivätkö lomasuunnitelmat koronan vuoksi uusiksi?

On luonnollista, että olo on pettynyt, ehkä surullinen ja vihainenkin. Se on ihan ok, sanoo ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Johanna Kivinen.

– Kukaan ei säästy pettymyksiltä, niitä kuulukin tulla kun jotain tärkeää on menetetty tai se on jäänyt saamatta, Kivinen sanoo.

Tärkeintä on se, että pettymystä ei yritä painaa pois.

– Aina ei tarvitse olla vahva. Saa olla myös paha mieli, ja saa olla surullinen.

Vaikka tuntuisikin siltä, että oma kokemus vaikuttaa muiden silmissä vähäpätöiseltä, se saa tuntua itsestä juuri sellaiselta kuin se tuntuu.

Kaikkiin tunteisiin on lupa. Kumpuavat ne sitten mistä tahansa asiasta.

Saa surra

Pettymyksestä ylipääsemisen ensiaskel on se, että oppii tunnistamaan ja nimeämään sen. Antaa luvan kaikkiin tunteisiin.

– Luhistuneita haaveita saa surra. Oleellista on todeta, että näin kävi ja lähteä tarkastelemaan tapahtunutta.

Kuten sitä, millaisia ajatuksia ja tunteita tapahtunut herättää.

Kun aikaa on kulunut, omasta kokemuksesta voi ammentaa eväitä ja oppeja tulevaan.

– Jos et vaikka saanut haluamaasi opiskelupaikkaa, ei ole syytä ajatella, että olet huono tai tyhmä tai että kaikki on pilalla. Se vain ruokkii pahaa mieltä. Voisitko sen sijaan miettiä, miksi et paikkaa saanut? Oliko vuosi haastava tai voisitko valmistautua seuraavalla kerralla paremmin? Suhtautumistapoihin, näkökulmiin ja ajatuksiin voi vaikuttaa ja kiinnittää huomiota.

Lapsuudella vaikutusta

Lapsuudenkodilla voi olla vaikutusta siihen, miten pettymystä ja sen herättämiä tunteita käsittelee. Jos negatiivisiksi miellettyjä tunteita ei ole saanut näyttää, tunteita voi pyrkiä häivyttämään myös aikuisensa.

Se ei kuitenkaan kannata. Jos ikävät tuntemukset yrittää kieltää, ne voivat vain vahvistua ja jäädä kuormittamaan mieltä.

– Tunteita ei myöskään tulisi jakaa negatiivisiin ja positiivisiin tunteisiin. On vain tunteita, ja kaikki tunteet ovat tärkeitä, ne kuuluvat elämään. Negatiiviseksi tunteeksi nimeäminen saa jotkut tunteet kuulostamaan sille, että niitä pitäisi välttää, Kivinen sanoo.

– Esimeriksi ”isot pojat eivät itke” on tosi huono lause! Pitäisi kohdata se, mikä itkettää. On ok, että välillä harmittaa.

Näin pääset yli pettymyksestä

Kivinen antaa nämä neuvot pettymyksen käsittelyyn:

Myönnä tapahtunut ja anna tuntemuksille lupa. Saa harmittaa, saa olla paha olo. Lohduta itseäsi tavalla, joka toimii juuri sinulle. Helli, hoivaa ja puhu itsellesi kauniisti, kuin parhaalle ystävällesi. Tee kivoja asioita. Myös myötätuntoharjoituksista voi olla apua. Puhu asiasta läheisillesi tai ystävillesi. Pettymykset saa tuoda esiin. Yritä suunnata katsetta tulevaan ja johonkin uuteen, positiiviseen asiaan. Pohdi, mitä voisit kokemuksestasi oppia. Palaa aiempiin vaikealta tuntuneisiin tapahtumiin - miten niistä selvisit? Jos tuntuu, että et pääse tapahtuneesta yli, älä jää yksin vaan hae apua.

– On hyvä muistaa, että suurilla ja vaikeillakin tunteilla on tapana tulla ja mennä. Vaikka elämässä olisikin vaikea vaihe, se yleensä helpottuu jossain vaiheessa.

Kun Kivinen oli 10-vuotias, hän joutui koulumatkallaan vakavaan onnettomuuteen.

– Joku sanoi silloin, että arki on paras pelastus. Tämä on auttanut minua.

Huomion suuntaamaan pieniin arkisiin asioihin ja toimintaan siivittää eteenpäin.

