Aivotutkija ja psykologi kertovat, miten stressaantuneen kannattaa lomailla – tämä on paras tapa aloittaa kesäloma

Anna aivoille lomalla taukoa suorittamisesta.

Osaatko lomailla joutilaana ilman huonoa omaatuntoa?

Hyvä loma on jokaiselle yksilöllinen, mutta monelle etenkin raskaan korona-ajan vastapainoksi voisi olla hyväksi lomailu toimettomana.

Aivotutkija Katri Saarikivi sanoi aiemmassa jutussamme, että sekä liiallinen työtahti että koronan aiheuttama jatkuva epävarmuus voivat kumpikin lisästä stressiä, mikä näkyy aivoissa ja ajattelussa.

– Jos mahdollista, niin kesälomalla voisi olla täysin laiska ja tekemättä mitään. Suunnittele päivät vaikka niin, että ohjelmassa on enintään yksi tai kaksi asiaa, hän ehdotti.

Saarikivi huomautti, että persoonasta riippuen joku voi stressaantua paljon siitäkin, ettei ole mitään suunnitelmaa.

– Mutta jos kuulut niihin ihmisiin, jotka saavat jatkuvasta tekemisestä stressiä, älä tunge kalenteria niin täyteen lomamenoja, että siitä tulee sydämentykytyksiä. Silloin loma ei tee tehtäväänsä.

Pysähdy, jos huomaat merkkejä liian kovasta kuormituksesta.

Tunnista selvä merkki liiasta stressistä

Selkeä oire liiasta stressistä ja palautumisen tarpeesta on, jos pää tuntuu olevan ylikierroksilla – et muista asioita, ja keskittyminen on vaikeaa.

– Jos töissä on niin kova tahti, että tuntuu ettet muista mitään, se on selvä merkki liiasta stressistä, joka alkaa jo vaikuttaa aivotoimintaan.

Merkki kannattaa ottaa vakavasti, sillä kovaa työtahtia ei jaksa loputtomiin. Jos stressi jatkuu pitkään, se alkaa tehdä tuhojaan aivoissa.

– Tilan tunnistaa ajattelun oireista: on keskittymiskyvyttömyyttä ja muistiongelmia sekä ärtyneisyyttä ja impulsiivisuutta.

Fyysiset paikat toimivat muistiavaimina, jotka voivat palauttaa työasioita mieleen pyörimään. Uudessa ympäristössä aivot saavat uudenlaisia virikkeitä.

Tämä on aivojen kannalta paras tapa aloittaa loma

Työterveyspsykologi Annamari Heikkilä Terveystalosta kertoi, että monella loman alkaessa kova työtahti voi ikään kuin jäädä päälle. Vaikka lomaa on odottanut, työasioista ei olekaan helppo irrottautua, ja olo voi tuntua epämääräisen rauhattomalta.

– Tällainen ylikierroksilla oleminen on hyvin tyypillistä.

Hyvä keino tilanteen ”nollaamiseen” on maiseman vaihtaminen. Ihmisten välillä on paljonkin eroja siinä, minkälainen on mieluisin loman aloitus, mutta aivojen kannalta paras tapa on paikan vaihtaminen.

– Aivoissa on hyvin vahva paikkakoodi eli paikkaan orientoituminen. Siksi erittäin monelle maisemanvaihdos toimii todella hyvänä irrottautumisen keinona, Heikkilä sanoi.

Psykologi korosti, ettei maiseman vaihtamisen hyödyt saa ilman varsinaista matkalle lähtöä vaikka omassa kotikaupungissa.

– Voi lähteä kesämökille, vierailla naapurikaupungissa tai olla omassa kotikaupungissa turistina. Tärkeää on rutiinien rikkominen; se, että tekee asioita eri tavalla kuin arjessa.

