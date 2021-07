Tiesitkö, minkä kokoinen on keskiverto penis? Urologi on huomannut ”erikoisen ilmiön”

Peniksen koko voi aiheuttaa epävarmuutta. Omaan kehoon ja seksiin liittyviä häpeän tunteita voi olla vaikea jakaa jopa terveydenhuollon ammattilaiselle.

Monet miehet kokevat epävarmuutta peniksensä koosta. Usealle tuntuu myös olevan epäselvää, minkä kokoinen on normaali penis.

Asiaa selvitettiin vuonna 2015 yli 15 000 osallistujaa kattaneessa laajassa selvityksessä, jossa aineistoksi kelpuutettiin vain terveydenhuollon ammattilaisten tekemät mittaukset. Tuloksena peniksen keskimääräiseksi pituudeksi saatiin 9,16 senttimetriä velttona ja 13,12 senttimetriä erektiossa.

Tutkimuksessa mitat otettiin peniksen päältä terskan kärkeen. Oikeassa mittauksessa alkupiste saadaan mahdollisimman läheltä häpyluuta painamalla häpyalueen rasvaa sisään. Otanta oli laaja, sillä osallistujia oli useista eri maista ympäri maailman.

– On erikoinen ilmiö, että nämä keskimääräiset mitat koetaan usein pieniksi. Moni tuntuu toivovan, että itsellä olisi ”käynyt tuuri” ja olisi keskimääräistä isompi penis, toteaa urologi Lauri Flöjt Pihlajalinnasta.

Keskiarvo ei ole sama asia kuin normaalimitta. Flöjt kertoo, että penisten pituudessa vaihteluväli on suuri. Tavallisesti peniksen pituus onkin noin 1,5 senttimetriä keskiarvosta suuntaan tai toiseen. Sen ulkopuolelle jääviä mittoja voi jo sanoa tavanomaista pienemmäksi tai suuremmaksi. Voiko epätavallisesta mitasta olla jotain haittaa?

– Mitään erityistä haittaa peniksen erilaisista pituuksista ei vaikuta olevan, sillä seksin harrastamiseen vaikuttaa niin moni muukin asia. Ääri-ilmiöt ovat aina asia erikseen, mutta ne ovat harvinaisia. Silloin myös kumppanin anatomia vaikuttaa luonnollisesti siihen, voiko asiasta olla joskus haittaa, Flöjt sanoo.

Mistä tyytymättömyys johtuu?

Alkuvuonna Facebookin Miestenhuoneen kyselyssä suomalaiset miehet kertoivat omista penikseen liittyvistä epävarmuuksistaan. Noin puolet kyselyyn vastanneista antoi ymmärtää olevansa tyytymättömiä penikseensä. Hyväksyntää haetaan usein ulkopuolisilta, ja useat kertovat vertaavansa itseään muihin.

Se, miksi oman peniksen kokoon ei olla tyytyväisiä, juontaa juurensa usein viihdeteollisuudesta ja etenkin pornosta, missä keskivertomittaisia peniksiä ei juurikaan näy.

Kaikki eivät myöskään ymmärrä, että peniksen koko erektiossa ei skaalaudu suoraan sen lepokoosta.

– Saunassa oman peniksen koko voi harmittaa, jos kaverilla on isompi. Siinä on kuitenkin eroja, miten paljon penis saa mittaa paisuessaan erektiossa. Levossa eri kokoiset penikset voivatkin olla samankokoiset erektiossa, Flöjt muistuttaa.

Seksissä koko on sivuosassa

Tutkimuksessa on saatu selville, että heterosuhteissa miehet ovat usein tyytymättömämpiä kokoonsa kuin heidän kumppaninsa. Saman on vastaanotollaan havainnut myös Flöjt.

– Sanotaan, että koko ei yleensä ole seksissä tärkein tekijä vaan se kuuluisa ”miten sitä käyttää”. Anatomisesti nainen voi saada orgasmin myös kumppanin kanssa, jolla on pieni penis. Tämä on monelle miehelle helpottava tieto.

Miesten epävarmuudet seksiin ja omaan kehoon liittyen ovat olleet pitkään tabu. Flöjt harmittelee, että niistä ei välttämättä puhuta edes parisuhteessa.

– Keski-ikäiset ja vanhemmat potilaat kiertelevät ja välttelevät aihetta jopa urologin vastaanotolla. Huomaan kuitenkin, että nuoret miehet ovat nykyään avoimempia, ja kertovat ilahduttavasti puhuvansa penikseen liittyvistä epävarmuuksista ja ongelmista puolisonsa kanssa. Tässä on selvä sukupolviero.

Flöjtillä on viesti kaikille peniksen kokoaan stressaaville:

– Peniksen koko on vain ihmisen biologinen ja anatominen ominaisuus, johon ei voi itse vaikuttaa. Se mihin taas voi, on seksissä tärkeämpää. Keskity rakentamaan tervettä suhdetta oman kumppanin kanssa, ja muista, että seksiin vaikuttavat monet muut asiat kuin koko. Oma keho täytyy hyväksyä sellaisena kuin se on.