Ennen Sara, 27, ei uskaltanut edes uida ilman vaatteita – nyt hän poseeraa uikkareissa, sillä kaikki kehot saavat näkyä rannalla ja kaikkialla muuallakin

Kehorauha on mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii hyväksyntää ja lempeyttä tasapuolisesti kaikilta.

Kesähelteet ja rantakelit hellivät, joten nyt olisi jälleen hyvä aika julistaa kehorauha. Kolme naista kertoo, miten he ovat tulleet sinuiksi vartaloidensa kanssa, vaikka se tuntui aluksi vaikealta.

Eveliina Vanhatalo, 26: ”Jos olen muille armollinen, miksen olisi sitä itselleni”

Eveliina

– Minulle keho on nykyisin vain keho. Sen tehtävä ei ole olla täydellinen, upea, seksikäs tai millään tapaa muita varten. Se vain kannattelee minua.

Eveliina Vanhatalon suhtautuminen omaan vartaloonsa ei ole aina ollut yhtä mutkaton. Jo lapsena häneen istutettiin ajattelumalli, jonka mukaan bikineitä ei sopinut pukea, jos vatsa oli liian iso. Käsivarsienkin tuli olla tarpeeksi sirot, jotta niitä ei olisi tarvinnut verhota pitkiin hihoihin kesähelteilläkin.

– Jos joku kaverini kommentoi omasta kehostaan, ettei voi mennä rannalle vatsamakkaroiden vuoksi, se ajattelutapa iskostui samalla myös kaikkiin muihin. Siitäkin huolimatta, ettei kaveri arvostellut sanallakaan muiden kehoja, Eveliina muistelee.

Vaikka Eveliina on sinut vartalonsa kanssa, kokee hän edelleen ajoittain epävarmuutta. Itsevarmuuden rakentuminen kun ei tapahdu taikaiskusta.

Epävarmuuden hetkillä Eveliina pyrkii kääntämään ajatuksensa siihen, miten hän suhtautuu muiden vartaloihin rannoilla – lempeästi ja hyväksyvästi. Hän on oivaltanut, että itsestään täytyy ajatella samoin.

– Jos olen muille armollinen, miksen olisi sitä itselleni, nainen tuumii.

Eveliina on opetellut iän myötä uusia ajatusmalleja, jotka ovat auttaneet hyväksymään kaikenlaiset kehot – sekä hänen omansa että muiden. Hänestä rantakunto ei ole mitattavissa oleva asia: Yksi ei voi olla paremmassa tai huonommassa rantakunnossa kuin toinen.

– Mielestäni jokaisella tulisi olla oikeus olla rannalla sellaisessa uima-asussa kuin haluaa sukupuolesta tai ulkonäöstä riippumatta. Ihminen on enemmän kuin hänen vartalonsa, Eveliina summaa.

Sara Valve, 27: ”Ei minun kehoani kaivattu rannalle”

Ikä on tuonut mukanaan kehorauhan myös 27-vuotiaalle Sara Valveelle. Hän koki nuorempana, ettei hänen kehonsa kelvannut rannoille. Nuoruuden koulukiusaaminen teki säröjä itsetuntoon, mikä heijastui myös kehonkuvaan.

– Olin niin epävarma, etten uskaltanut mennä uimaan ilman vaatteita. Yritin muuttua näkymättömäksi niiden avulla. Matka rannalta veteen tuntui ikuisuudelta ja toistin päässäni toivetta siitä, etteivät vastaantulijat huutaisi minulle kehostani mitään kommentteja, Sara muistelee.

Itsensä arvostaminen on vaatinut Saralta aktiivista opettelua – ensin ammattiauttajan tuella ja lopulta omin avuin.

– Jotta itsekin lopulta onnistui katsomaan itseään lempeiden linssien läpi, piti niitä ensin ikään kuin lainata toiselta.

” Jos on solminut rauhan oman kehonsa kanssa, se heijastuu myös siihen, että osaa suhtautua muidenkin kehoihin hyväksyvästi.

Itsensä hyväksymisessä Saraa on auttanut se, että hän on tutustunut kehoonsa kuin toiseen ihmiseen: Tutkinut, tarkastellut ja viettänyt sen kanssa aikaa.

Sara on oivaltanut ajan myötä erityisesti kaksi asiaa: Jos on solminut rauhan oman kehonsa kanssa, se heijastuu myös siihen, että osaa suhtautua muidenkin kehoihin hyväksyvästi. Toinen oivallus on se, että keho on ainutlaatuinen ja sillä on oikeus näkyä rannalla – tai missä tahansa.

– Mielestäni sana rantakunto joutaisi jo roskiin. Sillä ei todellisuudessa ole mitään tekemistä sen kanssa, miltä keho näyttää, Sara painottaa.

Annika Backman, 23: ”Jos mie kerran voin hyvin, niin miksen olisi hyvä tällaisena?”

– Mie ajattelin, että pitäisi ensin tehdä jotakin, jotta ansaitsisin mennä rannalle muiden katsottavaksi. Ajattelin, että jos en ole pitkä, miun pitäisi olla timmimpi ja hoikempi.

Siitä ei ole kauan, kun lyhytkasvuinen Annika Backman pyöritti vielä päässään kyseistä ajatusketjua. Hän toivoi koko nuoruutensa, että olisi yhtä pitkä kuin muut ikäisensä ja ajatteli, että pituus olisi avain onnellisuuteen. Lyhyys teki hänestä usein huomion keskipisteen, mikä tuntui raskaalta taakalta.

Pituuden lisäksi myös vartalon ulkonäkö aiheutti epävarmuutta.

– Ennen häpeilin rannalla ollessani etenkin jalkojani, jotka eivät ole sileät ja joissa on paljon leikkausarpia. Peittelin niitä pyyhkeellä ja välttelin suuria ihmisjoukkoja. En halunnut tulla nähdyksi, Annika kertoo.

Tällä hetkellä Annika on sanojensa mukaan supertyytyväinen itseensä. Vanhat ajatusmallit murtuivat, kun hän osallistui Ihastu kehoosi -Instagram-tilin järjestämään kehopositiivisuuskampanjaan. Se oli kuin tutkimusretki omaan minäkuvaan.

Annika tajusi, ettei halua uhrata omaa mielenterveyttään ja kärsiä vain siksi, että joku muu saattaisi pitää hänen vartaloaan vääränlaisena.

– Aloin ajatella, että jos mie kerran voin hyvin, niin miksen olisi hyvä tällaisena. Tajusin, että yhtä lailla normaalimittaisetkin ovat tyytymättömiä kehoihinsa. Se on korvien välissä.

Aikuisilta Annika ei saa kasvotusten juurikaan ikäviä kommentteja, mutta lasten suusta niitä kuulee toisinaan.

– Lapset saattavat ihmetellä ääneen esimerkiksi, että ”miksi tuo lapsi on niin lihava” tai ”onko se vauva vai aikuinen”. Ne tilanteet tuntuvat edelleen vähän ikäviltä, Annika myöntää.

Annika ymmärtää, että lyhytkasvuisuus herättää huomiota. Siksi hän saattaa sosiaalisessa mediassa saada tökeröjä kysymyksiä hyvin nuorilta seuraajilta.

Uteliaisuudessa ei ole hänestä mitään pahaa, mutta toiveena on, että esimerkiksi ikävien somekommenttien sijaan lapsia ja nuoria opetettaisiin kysymään ystävälliseen sävyyn ja kasvotusten, jos jokin hänen ulkomuodossaan mietityttää. Annika uskoo, että hyväksyntä erilaisia kehoja kohtaan lisääntyisi, jos sitä harjoiteltaisiin jo lapsuudesta lähtien.

– Tärkein sanoma, mitä itse haluaisin levittää on se, että mie oon hyvä näin ja sie oot hyvä noin, hän kiteyttää.

Jos suuntaat rannalle, muista nämä

Aurinkorasvan ja pyyhkeen lisäksi rannalle mennessä mukaan on syytä ottaa myös jotakin muuta – nimittäin suvaitsevainen asenne itseä ja muita kohtaan.

Jotta kaikenlaiset kehot voitaisiin hyväksyä, vaatii se totuttujen ajatusmallien muuttamista jokaiselta osapuolelta. Krista Kohosen vuosi sitten perustama Ihastu kehoosi -tili julkaisi Instagramissa muistilistan, jota noudattamalla voit itsekin olla mukana edistämässä kehorauhan toteutumista.

