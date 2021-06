Kuinka paljon se mitä suuhunsa laittaa lopulta vaikuttaa ihoon? Ihotautilääkärillä on vastaus

Moni pyrkii aknesta eroon tarkkaan rajatulla ruokavaliolla. Ihotautilääkärin mukaan ruoka-aineiden täysi karsiminen on kuitenkin turhaa.

Maito pois, viljat minimiin ja sokeri julistetaan pannaan. Jospa inhottava akne ja epäpuhtaudet saisivat sillä häädön.

Kuulostaako tutulta toiveajattelulta?

Kun iho kukkii, moni alkaa karsia ruokavaliotaan. Mutta onko tälle todellista tarvetta?

– Ruokavaliolla on todettu olevan jotain vaikutusta, mutta sen merkitys on melko pieni verrattuna geeniperimän säätelemään hormonituotantoon, sanoo Ihotautilääkäri Carl Kyrklund Ihosairaalasta.

Kyrklund korostaa, että moni vastaanotolle tulevista aknepotilaista syö terveellisesti ja on esimerkiksi kasvissyöjiä. Silti akne ei hellitä.

Akne on ihon talia tuottavien rauhasten tulehdus, joka johtuu hormonaalisista syistä. Hormonit saavat rauhaset tuottamaan liikaa talia, joka aknebakteerin vaikutuksesta aiheuttaa talirauhasissa tulehduksen – kansankielellä näppylöitä.

Miten ruokavalio sitten voi vaikuttaa ihon vointiin?

Koska ruokavaliolla voi kuitenkin olla vähäisiä vaikutuksia ihon epäpuhtauksiin, kannattaa aknesta kärsivän tarkistaa pari asiaa ruokavaliossaan.

Ensinnäkin kannattaa Kyrklundin mukaan kiinnittää huomiota siihen, syökö jatkuvasti suurissa määrin niin sanottuja nopeita hiilihydraatteja, kuten sokeria ja vaaleaa vehnäleipää tai -pastaa.

– Nopeat hiilihydraatit nostavat verensokeria nopeasti, jolloin keho erittää suuren määrän insuliinia. Insuliini taas vaikuttaa hormonituotantoon ja sitä kautta kiihdyttää talintuotantoa iholla, hän selventää.

Toinen pahamaineinen ruoka-aine on maito. Maine ei ole täysin tuulesta temmattu, sillä Kyrklundin mukaan maitotuotteetkin voivat suurissa määrin käytettynä pahentaa aknea. Kyrklund on huomannut, että ongelma on yleinen lähinnä urheilijoilla, jotka käyttävät suurissa määrin lisäravinteita, joissa on maitoproteiinia.

– Maidon vaikutus akneen johtuu sen sisältämästä maitoproteiinista. Siinä on lihaskasvua ja hormonitoimintaa kiihdyttäviä ainesosia, jotka saattavat lisätä myös talin erittymistä, hän selventää.

Suklaan on ajateltu pitkään olevan yksi syyllinen näppyihin, mutta Kyrklund huomauttaa, että sen vaikutuksesta ei ole nykyisin olemassa selkeää tutkimusnäyttöä.

Totaalikieltäytyminen ei kannata

Kyrklund huomauttaa, että herkästi kukkivalle iholle paras on monipuolinen perusruokavalio, joka sisältää kohtuullisissa määrin kaikkia ravintoaineita. Mitään ei siis kannata karsia täysin pois.

Ruokavalio voi vaikuttaa lähinnä silloin, jos se koostuu pitkälti sokeriherkuista tai maitoproteiinia sisältävistä lisäravinteista. Kyrklundin mukaan silloin paras lääke on normalisoida ruokavalio ja syödä suositusten mukaisesti.

– Hyvä nyrkkisääntö on, että jos jokin ruoka sisältää paljon nopeita hiilihydraatteja, kuten sokeria ja vaaleaa vehnää, tai maitoa, niitä voi syödä pienissä määrin osana ateriaa, ei koostaa niistä koko ateriaa, Kyrklund vinkkaa.

Aknen kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä kärvistelemään tai rajoittaa turhaan syömisiään. Jos monipuolisesta perusruokavaliosta ja hyvästä ihonhoidosta huolimatta ihon epäpuhtaudet eivät hellitä, kannattaa hakea apua lääkäriltä.