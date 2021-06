Fitness-urheilija Bettina Gräsbeck kertoo, mitä kisakroppa todellisuudessa vaatii: "En missään tapauksessa suosittele vain huvin vuoksi"

Kesää ei kannata Gräsbeckin mukaan pilata mahdollisista kiloista stressaamalla.

Vielä ne viimeiset viisi kiloa pois! Sitten olen tyytyväinen.

Tämä ajatus ei ole mikään harvinaisuus, tietää valmentaja, fitness-urheilija Bettina Gräsbeck.

– On paljon naisia, jotka ovat jo hyvässä kunnossa, mutta ajattelevat silti, että he voisivat olla vielä vähän timmimpiä, Gräsbeck sanoo.

Ymmärrystä ei välttämättä kuitenkaan ole siitä, mitä huippuunsa treenattu kroppa vaatii.

– Jos vaikka niitä viimeisiä rasvantireitä haluaa saada pois, tekemiseen pitää panostaa ajallisesti ja laadullisesti. Toki autan, jos joku sitä haluaa, mutta teen selväksi, mitä se tarkoittaa.

Vaaditaan sitoutumista ja säännöllisiä elämäntapoja. Muutoksia omaan arkeen. Kuten vaikka sitä, että kaikki ruoat laittaa itse, ja että tekee treenit joka viikko suunnitellusti.

Ihan ensin itseltä on kuitenkin tarpeen kysyä, mitä aidosti haluaa. Mitä lisäarvoa treenattu kroppa tuo itselle? Varsinkin jos oma paino on jo normaalin raameissa.

– Ei voi olla niin, että kokee kelpaavansa vain hoikkana, Gräsbeck sanoo.

Älä treenaa muita varten vaan itseäsi varten, muistuttaa valmentaja Bettina Gräsbeck.

Omasta terveydestä huolehtiminen toki kannattaa. Esimerkiksi ylipainon pudottaminen tuo mukanaan monta terveyshyötyä. Rasvamaksa paranee, sokeritasapaino ja rasva-arvot korjaantuvat, kohonnut verenpaine laskee ja niin edelleen.

Säännöllinen voimaharjoittelu puolestaan vaikuttaa suotuisasti sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, vahvistaa luustoa ja parantaa toimintakykyä.

Laihduttaminen normaalipainossa ei ole järkevää.

Jos rasvaprosentti notkahtaa liian pieneksi, edessä voi päinvastoin olla kasa ongelmia. Elimistö ei silloin toimi kuten on tarkoitettu, ja esimeriksi hormonitoiminta voi mennä sekaisin. Puhumattakaan siitä, miten elämä kapeutuu, jos kaikki pyörii päivästä toiseen ainoastaan oman kropan ympärillä.

Vältä vertailua kisakroppiin

Moni vertaa omaa kehoaan fitness-urheilijoiden trimmattuihin vartaloihin.

– Siinä ei ole mitään järkeä. En missään tapauksessa suosittele fitness-kropan tavoittelua ihmisille ihan vain huvin vuoksi, Gräsbeck sanoo.

Ensinnäkin siksi, että edes fitness-urheilija ei ole kilpailujen mukaisessa, tiukassa kunnossa kuin kisapäivänsä ajan. Sitä päivää varten hän on saattanut tehdä töitä vuosikausia.

Otetaanpa esimerkiksi 35-vuotias Gräsbeck itse. Hän on treenannut yli kymmenen vuotta, ja on parhaillaan valmistumassa syksyllä pidettäviin kisoihin.

Valmistautumiseen kuuluu niin sanottu kisadieetti, jonka aikana lihakset pyritään saamaan näkyville rasvan alta. Ankara työmäärä ei näy ulospäin.

– Jos joku haluaisi tulla kuvaamaan mun päivää, se ei varmastikaan olisi kovin viihdyttävää katsottavaa. Koko arkeni on rakennettu töiden ja kisatavoitteen ympärille, ruokailut ovat säännöllisiä, treenit aikataulutettuja, ja muu sosiaalinen elämä on oman jaksamisen mukaan suunniteltua. Nukkumiseen ja palautumiseen panostan ensisijaisesti.

Koko projektille Gräsbeck raivaa tilaa kalenteriin - “se ei ole mikään vasemmalla kädellä hutaistu juttu”.

Vielä nyt valmistautuminen on energistä, mutta puolentoista kuukauden kuluttua energiavaje alkaa painaa.

– Tiedän mitä on edessä puolentoista kuukauden kuluttua. Treenit muuttuvat raskaammiksi, ja energiavajeen vuoksi touhukkuus muuttuu energiaa säästäväksi hitaudeksi. Kalenteriin ei mahdu mitään sosiaalisia menoja, koska en jaksa. Mutta se kuuluu tämän lajin luonteeseen.

Kaikki on valmistautumista yhteen päivään. Tavoitteeseen, jonka Gräsbeck on halunnut itse asettaa itselleen.

– Kisakausi on kisakausi, mutta odotan myös paluuta normaaliin. Siihen, että ruokailu on vapaampaa, treeneissä on taas kunnolla energiaa ja tilaa sosiaaliselle elämälle juhlineen on enemmän.

Perusterveelliset elämäntavat ovat valtaosa Gräsbeckin elämää. Kesälläkin.

Älä pilaa kesää kiloista stressaamalla

Kesälomat ovat pyörähtäneet käytiin mökkimatkoineen, lettukesteineen ja grilliherkkuineen.

Entäs jos mielessä pyörivät vain mahdolliset kilot?

– Kannattaa miettiä, onko nyt se hetki, että kannattaa murehtia kesäkiloja. Jos pelkää niitä, ei kohta nauti mistään. Positiivinen suhtautuminen itseen on tärkeä osa terveyttä, Gräsbeck sanoo.

Painon murehtimisen sijaan lomalla kannattaa keskittyä liikkumiseen, tuoreiden kasvisten, marjojen ja hedelmien maisteluun sekä pitää kiinni säännöllisestä syömisrytmistä.

– Jos tiedät, että illalla on juhlat, ja haluat vähän tasapainottaa, käy vaikka päivällä liikkumassa ja syö kevyemmin, mutta runsaasti. Tee vaikka joku ihana salaatti, johon laitat kanaa, kevytfetaa ja tuoretta ananasta. Kun syöt tasaisesti, ehkäiset ylensyöntiä.

Mikäli haluaa syödä mummolassa letun hillolla, herkkua ei tarvitse jollain tavalla ansaita tai kompensoida - eikä varsinkaan yrittää sinnitellä koko päivän syömättä, jotta voisi mättää illalla vaikka viisi lettua.

Liikkumisen ei tarvitse tarkoittaa kaloreiden polttamista.

– Jos olet koko päivän vaikka rannalla, uit ja kävelet ja syöt jäätelön, sen ei pitäisi olla edes mikään juttu.

Itselleen kannattaa sen sijaan antaa pisteitä rannalla kertyneestä liikunnasta. Kaikenlaisen liikkumisen lisääminen on plussaa. Aktiivisuus auttaa myös liikuntaharrastuksiin palaamista kesän jälkeen.

Gräsbeck muistuttaa, että grillatakin voi kevyemmin. Grillissä voi kypsentää esimerkiksi kevyitä kalkkunanakkeja, kasviksia tai vaikka kasvispihvejä, ja tehdä niistä hampurilaisen. Jos makkara houkuttaa, sen kaveriksi voi kietaista vaikka salaatin.

– Muistakaa siis nauttia kesästä ja juoda myös vettä!

Yhtä kaikki, kesän jälkeen kertyneet kilot tippuvat yleensä itsekseen syksyn tultua.

– Kesä on juhlan aikaa, mitä sitten, jos se näkyy vaa’ssa. Pari kolme kiloa on ihan normaalia. Jos kiloja tulee 10-15, lisäys on iso ja silloin kannattaa tarkastella elintapoja isommassa mittakaavassa.

