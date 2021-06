Kommentti: Pidin rannalla shortseja, sillä en päässyt kesä­kuntoon – miksi täydellisen bikini­vartalon vaatimuksena on yhä tietty rasva­prosentti?

Kesäkunto ei ole todellinen asia, sillä jokainen ansaitsee kokea olonsa hyväksi omassa kehossaan painosta, kehonkoostumuksesta tai vuodenajasta riippumatta, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Jokainen vartalo on sellaisenaan sopiva uimarannalle.

En voi olla ainoa, jonka sosiaalisen median eri kanavat ovat viime viikkoina täyttyneet päivityksistä, joissa kehotetaan ihmisiä hankkiutumaan kesäkuntoon.

Itse asiassa tiedän varmuudella, etten ole ainoa. Samankaltaisiin päivityksiin lienee törmännyt myös laulaja Evelina, joka julkaisi aiheesta kipakan kirjoituksen omalla Instagram-tilillään.

Lue lisää: Laulaja Evelina julkaisi kuvan kesäkunnostaan – Instagramissa villi vastaanotto

”Ei ole mitään ”kuntoa” jossa pitäis olla tietty vuodenaika tai vaatekokoa jolla ainoastaan saa lunastaa itelleen paikan rannalla”, laulaja kirjoitti päivityksessään.

En voisi olla Evelinan kanssa enempää samaa mieltä.

Ensimmäiset aihetta sivuavat päivitykset tunkeutuivat omaan somekuplaani jo kuukausia takaperin, kun eräs hyvinvointivaikuttajaksi itseään tituleeraava henkilö julkaisi kuvan oman painonpudotusprojektinsa tuloksista. Samalla, kun jo valmiiksi hyvässä kunnossa oleva nuori nainen kertoi pudottaneensa useamman kilon elopainostaan, uteli hän seuraajiltaan, haluaisivatko hekin kenties kesäkuntoon.

Hävettää melkein myöntää, mutta havahduin itse pohtimaan asiaa laajemmin vasta kyseisen päivityksen nähtyäni. En voinut olla miettimättä, mikä oikeastaan on kesäkunto? Onko ihmisen mahduttava tietyn rasvaprosentin rajoihin, jotta hän voisi pukea ylleen bikinit ja vielä kaiken lisäksi tuntea olonsa itsevarmaksi? Vai pitääkö vaakalukeman kenties vajota alle tietyn kymmenluvun, jotta saa edes luvan mennä rannalle?

Ei helvetissä.

Tilanteesta tekee entistä surullisemman se, että kesäkuntoa pidetään vuosi toisensa jälkeen tavoittelemisen arvoisena asiana, jonka vuoksi ollaan valmiita viemään keho äärirajoille yhä uudelleen ja uudelleen. Mitä lähemmäs kesää ja rantakelejä mennään, sitä useampi ”hyvinvointivaikuttaja” kauppaa sosiaalisessa mediassa kiivaasti omia nettivalmennuksiaan, joiden avulla saavuttaa varmasti täydellisen bikinivartalon ja parhaassa tapauksessa alle kuukaudessa.

Pikadieetteihin pohjautuvien nettivalmennusten problematiikka on aihe, joka ansaitsee täysin oman kirjoituksensa. Tässä yhteydessä en voi kuitenkaan olla kysymättä, kenen vastuulla on, jos raju kesäkuntovalmennus laukaisee esimerkiksi syömishäiriön, aiheuttaa hormonitoiminnan häiriöitä tai yksinkertaisesti sekoittaa kehon täysin? En usko olevani mielipiteeni kanssa yksin sanoessani, että se on turhan suuri hinta maksettavaksi alhaisemmasta rasvaprosentista.

Vielä surullisemman tilanteesta tekee se, että nämä samaiset tahot ovat usein niitä, jotka valittavat kehopositiivisuuden menneen liian pitkälle. Mutta miten kehopositiivisuus on voinut mennä liian pitkälle, jos vuosi toisensa jälkeen lukuisat ihmiset, ikään ja sukupuoleen katsomatta kokevat kesän lähestyessä ahdistusta peiliin katsoessaan?

Myönnän painineeni näiden asioiden kanssa itsekin. Useampana keväänä olen heittänyt ilmoille ajatuksen ”kesäkuntoon pääsemisestä”. Olen vappuna kieltäytynyt munkeista, sillä kohta pitäisi pukea bikinit ylle. Kun lopulta olen omasta mielestäni epäonnistunut tavoitteessani, olen pitänyt rannalla shortseja uimapuvun sijaan, ettei totuus vaan paljastuisi muille.

Älä käsitä väärin. Jos haluat ennen kesää tiputtaa muutaman kilon tunteaksesi olosi hyväksi, on sinulla täysi oikeus tehdä niin. Sinun ei kuitenkaan tulisi tehdä sitä siksi, että joku muu sanoo niin tai koska et koe olevasi nyky-yhteiskunnan silmissä tarpeeksi hyvä juuri tuollaisena. Se on toki inhimillistä, mutta tarpeetonta.

Sillä Evelinaa lainatakseni, kesäkroppa ei ole oikea asia. Se ei ole sitä koskaan ollutkaan. Siispä toivon, etten tule näkemään omassa sosiaalisessa mediassa enää yhtäkään päivitystä, jossa rohkaistaan hankkiutumaan kesäkuntoon ennen kuin on liian myöhäistä.

Miksi? Siksi, että jokainen ansaitsee kokea olonsa hyväksi omassa kehossaan painosta, kehonkoostumuksesta tai vuodenajasta riippumatta.

Ja mitä tulee täydelliseen bikinivartaloon, sen saavuttaminen on hyvin yksinkertaista: menet rannalle, puet bikinit päälle ja nautit kesästä täysin rinnoin.