Tummassa suklaassa on terveyshyötyjä – tällainen tuote kannattaa valita pikkumakeaksi: ”Ehdottomasti on turhaan kielletyn herkun maine”

Tumma suklaa on terveellistä kohtuullisesti käytettynä, sanoo ravitsemusterapeutti.

Suklaan terveysvaikutuksista on vuosien varrella kertynyt ristiriitaisia tutkimustuloksia, mikä luultavasti johtuu tutkittujen suklaiden eroista.

Suklaan ystävillä on aihetta hymyyn: säännöllisesti suklaata nauttivien on useissa tutkimuksissa havaittu sairastuvan sydän- ja verisuonitauteihin hieman muita harvemmin, ja tuore tutkimus vahvistaa näyttöä entisestään.

Terveyshyötyjen saaminen riippuu kuitenkin siitä, millainen suklaa on kyseessä.

Suklaan kaakaopitoisuus on paras mittari suklaan terveydelle.

– Suklaan terveyshyödyt tulevat kaakaosta. Mitä enemmän sitä on, sitä enemmän tuotteessa on myös flavonoideja ja muita suklaan sisältämiä ravintoaineita kuten rautaa, magnesiumia ja kaliumia. Lisäksi tummassa suklaassa on mukavasti kuitua, sanoo laillistettu ravitsemusterapeutti Kati Laine.

Kaakaopitoisuus on tärkein mittari, jos kaupassa haluaa valita terveydelle suotuisimman suklaan.

– Pieni kaakaomäärä kertoo, että tuotteen valmistuksessa kaakaota on korvattu jollakin toisella aineella kuten sokerilla, erytritolilla tai kuituvalmisteilla. Etenkin sokerin määrän on luonnollisesti hyvä olla mahdollisimman pieni.

70 prosentin kaakaopitoisuus suklaassa alkaa jo olla oikein hyvä.

Tummassa suklaassa on muun muassa flavonoideja. Niihin liitetyt terveysvaikutukset perustuvat todennäköisesti flavonoidien kykyyn vähentää vapaiden happiradikaalien haitallisia vaikutuksia kehossa.

Onko suklaalla vähän turhaankin niin kutsutun ”kielletyn herkun” maine?

– Ehdottomasti on turhaan kielletyn herkun maine. Tumma suklaa on terveellinen tuote kohtuullisesti käytettynä. Huono maine tulee varmaan siitä, että esimeriksi maitosuklaata menee helposti 200 gramman levy, jolloin siitä tulee paljon energiaa ja kovaa rasvaa sekä sokeria.

Valkosuklaassa taas ei ole lainkaan hyödyllistä kaakaojauhetta, joten siitä ei saa suklaan terveyshyötyjä.

” Tumma suklaa on hyvä valinta esimerkiksi päiväkahvin pikkumakeaksi, ja se saattaa auttaa vähentämään makeanhimoa.

Mikä on ”sopiva määrä”?

Mielin määrin ei tummintakaan suklaata kannata hotkia.

– Tummaa suklaata harvempi pystyy kerrallaan isoja määriä syömään, joten käyttö pysynee usein ihan luonnostaan kohtuudessa. Useissa tummalla suklaalla tehdyissä tutkimuksissa käyttömäärä on ollut noin 50 grammaa per päivä, joten se lienee monille sopiva määrä.

Pienemmästäkin määrästä tulee jo merkittävä määrä flavonoideja ja muita ravintoaineita.

– Jos energiankulutus on pientä, ei tummaakaan suklaata voi syödä ylen määrin, sillä siinä on runsaasti energiaa kuten muissakin suklaalaaduissa. Tumma suklaa on kuitenkin hyvä valinta esimerkiksi päiväkahvin pikkumakeaksi, ja se saattaa auttaa vähentämään makeanhimoa.

Toisaalta jos energiankulutus on suurta, ei yli 50 gramman päiväannoksestakaan liene haittaakaan.