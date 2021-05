Suurin pudottaja -finalisti Veera Korhonen, 39, kertoo, miten kynnystä liikkua voi madaltaa, eikä se liity laihduttamiseen: ”Positiivinen kehä”

Liikkuminen on tuonut Veeralle lisää energiaa.

Tuli maanantaiaamu, ja valokuvaaja, bloggaaja Veera Korhonen, 39, pähkäili, millaista liikuntaa hän tänään harrastaisi. Mitään ei oikein olisi jaksanut eikä viitsinyt.

Veera päätti lähteä lyhyelle 20 minuutin kävelylenkille.

Lopulta hän hölkkäsikin kolme neljä kilometriä.

– Kun tulin kotiin, ajattelin, että nythän on hyvä lämpö päällä, ja että voisin mennä vielä salille alakertaan. Tein kolmen vartin salitreenin. Sitten mietin, että hakisinko uikkarit, koska talossani on myös uima-allas. Kävin uimassa puoli tuntia. Liikuntaa tuli siis yhteensä parisen tuntia, kun en asettanut itselleni mitään vaatimuksia, Veera kertoo.

Liikunnan aloittamiseen voi liittyä monenlaisia esteitä. Yksi niistä on yksinkertaisesti se, että saa itsensä lähtemään liikkeelle.

– Varsinkin ihan aluksi kun kunto on huono, kynnys liikkua voi olla ihan kauhea, ja liikkuminen tuntuu hirveältä. Se on epämukavaa, Veera sanoo.

Mutta tästäkin voi päästä yli. Vaikka kokeilemalla erilaisia lajeja ja höllentämällä vaatimuksiaan itseään kohtaan. Kaikkien ei tarvitse heti juosta tunnin lenkkiä.

Itselleen Veera haki viime vuonna boostia Suurin pudottaja Suomi -ohjelmasta, jossa hän pääsi finalistiksi.

– Halusin muutaman viikon bootcampin, jossa saisin keskittyä vain liikkumiseen, Veera kertoo.

Puolitoista tuntia kävelyä ja saman verran soutua päälle! Tiukat treenit saivat Veeran tajuamaan, että hän pystyy ja jaksaa paljon enemmän kuin uskoisikaan. Liikuntarutiineja oli kotiin palattua helppo jatkaa.

Veera muun muassa juoksee, pyöräilee ja treenaa salilla. Treeniviikot vaihtelevat työkalenterin mukaan.

Kausittaista treeniä

Monet Veeran nuoruuden viikonloput kuluivat bussissa pelireissuilla, sillä Veera pelasi lentopalloa liigatasolla. Opiskeluaikana jäsenten tiet alkoivat vetää eri suuntiin, ja tuttu joukkue hajosi.

Jonkin aikaa Veera kävi ryhmäliikuntatunneilla. Oli step-aerobicia, bodypumppia ja bodycompactia.

24-vuotiaana Veera sairastui. Päivästä toiseen riivaavat kivut veivät hänet muun muassa reumatutkimuksiin, ja pahimmillaan Veera söi päivittäin useita eri kipulääkkeitä.

Syytä kipuihin ei koskaan löytynyt, mutta epäilynä oli reaktiivinen niveltulehdus.

– Silloin liikunta jäi. Elämä oli vain selviytymistä, Veera sanoi.

Kun Veeran vointi alkoi helpottaa, hän jatkoi liikkumista. Se oli kausittaista, sillä Veeralla todettiin 20-vuotiaana masennus, joka on toistunut muutamankin kerran.

– Välillä kävin ahkerasti crosstraining-treeneissä, sitten punttikoulussa. Yhden talven olin mukana nykytanssin alkeet -kurssilla. Rakastin sitä!

Liikunta tuo lisää aikaa

Liikunta on arvokas hetki itselle, ja se tuo virtaa kroppaan ja mieleen.

– Liikunta antaa vuorokauteeni lisää aikaa ja energiaa. En tarvitse päiväunia, ja kun menen salille aamulla kello 7.15, loppupäivänä ehtii vaikka mitä, Veera sanoo.

Liikunta on tuonut Veeran elämään myös paljon uusia ystäviä ja sosiaalisia suhteita.

– Moni IG-seuraaja, vanha kaveri ja työkaveri on pyytänyt seuraksi pyöräilemään, lenkille, lumikenkäilemään ja niin edelleen. Itselläni taas on madaltunut kynnys kysyä muita seuraksi sporttailemaan.

Se on Veerasta ihana ja tärkeä juttu.

Liikunta on kohottanut mielialaakin, muun muassa onnistumisen tunteiden myötä.

– Tulee hyvä mieli, kun osaa ja uskaltaa jotain uutta. Treenit tuovat myös kivaa sisältöä arkeen. Luottamus omaa jaksamista kohtaan on lisääntynyt. Olen myös todella huonoilla hetkillä todennut, että sen sijaan että itkisi sohvalla, voi ihan hyvin mennä ja itkeä lenkillä tai salilla.

Yleensä treenin jälkeen mieli on parempi edes siitä, että "jes, tulipa taas lähdettyä", vaikka joku surun aihe ei olisikaan unohtunut.

– Sitä en suostu sanomaan, että kun menee lenkille, masennus helpottaa.

Liikunta voi kuitenkin tukea mielenterveyskuntoutujaa.

– Nyt kun pahin masennus on taas vaihteeksi takana päin, ja on ollut jaksamista keskittyä liikkumiseen, tukee se mielenterveyttäni juurikin onnistumisen tunteilla, liikunnan tarjoilemilla endorfiineilla ja esimerkiksi sillä, että elämästä on tullut sosiaalisempaa.

Liikuntatreffit kaverien kanssa tuovat paljon hyvää mieltä ja karkottavat hetkeksi esimerkiksi yksinäisyyden tunnetta.

– Sellainen positiivinen kehä. Ja totta kai energisempi olo auttaa myös jaksamaan paremmin ihan mielenkin puolesta.

Virkistystä treeneihin voi hakea vaikka värikkäistä urheiluliiveistä.

Entistä parempi kehonkuva

Ulkonäköään Veera ei juurikaan liikunnassa ajattele. Eikä liikunnan tarvitse hänen mielestään ylipäätään liittyä ulkoiseen olemukseen tai painonpudotukseen.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että olen aika kivannäköinen kissa, vaikka tiedostan, että painoni ei ole ihanteiden mukainen. Kehonkuvani on parantunut entisestään viimeisen vuoden aikana. Kokoni ei ole paljoa muuttunut, mutta tarakka on noussut ja jalat näyttävät treenitrikoissa entistäkin paremmilta. Keho on jäntevämpi.

Painonpudotus ei ole ollut dramaattinen, mutta Veera on tehnyt elämäntapamuutoksen. Esimerkiksi se, että hän syö aamupalan ja on aamulla seitsemältä salilla, on uusi juttu.

Muutamat edelliset vuodet menivät lähinnä liikkumatta tai treenaamalla kerran viikossa, nyt Veera liikkuu 3–6 kertaa/4–6 tuntia viikossa. Alkoholin käyttö on vähentynyt entisestään.

– En ole muutamaan vuoteen muutenkaan juonut usein, mutta nykyään jää väliin entistä useammin, koska haluan seuraavana päivänä treenaamaan. Syön nykyään aamiaisen, joka ollut aina aiemmin jotenkin tosi vaikeaa.

Veerasta on kuoriutumassa entistä paljon aamuvirkumpi ihminen.

– Olen aina ollut se tyyppi, joka voi nukkua vaikka iltapäivään, ja olen pitänyt itseäni ihan paskana aamuihmisenä. Nyt saatan lähteä salille tai lenkille heti aamusta vaikka vapaapäivänä. Se on melkoinen elämäntapamuutos minulle, että olen ihan tyytyväisenä treenaamassa aamulla seitsemältä!

Jotta uudet tavat saa juurtumaan, niiden muodostamista kannattaa helpottaa.

– Laitan illalla vessan lattialle valmiiksi treenivaatteet, pesen puurokattilan ja keitän kananmunat, Veera kertoo.

Valmistelut auttavat spurttaamaan aamulla liikkeelle.

– Opettelua tämä on silti vieläkin. Viime syksynä innostuin treenaamaan liikaa, ja leposykkeet alkoivat huidella ylhäällä. PT sanoi silloin, että nyt Veera seuraavan viikon vain kävelet. Hän osaa laittaa minut mittasuhteisiin.

Valmentaja jaksaa myös muistuttaa, että itseään ei kannata verrata muihin. Liikunnassakaan. Sen sijaan kannattaa peilata itseään vaikka puolen vuoden takaiseen versioon. Olisiko silloin jaksanut yhtä paljon kuin nyt?

Fiilis kehittymisestä riittää

Juuri ennen kuin korona sulki liikuntapaikat, Veera ehti kokeilla muun muassa aikuisten telinevoimistelua ja potkunyrkkeilyä.

Pandemian hiipuessa Veera toivoo pääsevänsä uusien lajikokeilujen pariin.

– Juuri nyt minua kiinnostaa etenkin salitouhu. Teen kaksi tai kolme treeniä viikossa itsenäisesti ja yhden treenin pt:n kanssa. Ilmojen parantuessa aloitin maastopyöräilykauden. Kun lumet sulivat, oli ihanaa mennä tekemään porrastreeniä.

Twerkkauskin innostaa, ja melominen. Samoin kiipeily ja tankotanssi. Niitä Veera on kerran kokeillutkin, mutta epäillyt, mahtavatko hänen ylävartalonsa voimat ovat lajeihin aivan riittävät.

Perusvoimaa Veera kehittää nyt salitreeneissä.

Hapenottokyvyn parantaminenkin kiinnostaa, koska se näkyy jaksamisessa – ja koska ”läkähtymisen tunne liikunnassa on ihan kammottava”.

Mitään tiukkoja tavoitteita Veeralla ei kuitenkaan ole.

– Minulla ei ole tarvetta saavuttaa esimerkiksi mitään tiettyjä kilo- tai kilometrimääriä. Fiilis siitä, että kehityn, riittää. Ehkä joskus juoksen vaikka kymmenen kilometriä, mutta ei se mitenkään välttämätöntä ole.

Juoksu kauhistutti alkuun Veeraa. Nyt hän saa matolla loistavia fiiliksiä.

Vinkkejä liikunnallisempaan elämään

Veera kannustaa kaikkia hakemaan liikunnasta iloa ja etsimällä sellaisia tapoja liikkua, jotka tuntuvat itsestä mielekkäiltä ja hyviltä.

– Minulle motivaattori oli aluksi yksinkertaisesti se, että halusin parempaan kuntoon, ja halusin jaksaa paremmin. Alun ”paskat en jaksa” -fiilikset oli vain rämmittävä luottaen, että hetken päästä helpottaa. Ja kun pääsi alkuun, niin se hyvä fiilis ja onnistumisen tunteet ovat toimineet motivaattorina ja moottorina.

Veeran liikuntavinkkejä:

Anna itsellesi alussa lupa, että vähäinenkin määrä liikuntaa riittää.

Jos jännittää, ota mukaan kaveri.

Mikäli sinulla on varaa, hanki hyvä valmentaja. Se voi madaltaa kynnystä.

Käy rohkeasti kokeilemassa eri lajeja. Kaikkien ei tarvitse juosta tai käydä salilla. Tanssiminen kotona on myös liikuntaa.

Liiku siten, että se tuntuu hyvältä – ei vain siksi, että haluat kireämmän takapuolen.

Voit harrastaa liikuntaa olit minkä näköinen tai kokoinen tahansa.

Monia voi pelottaa ja hävettää liikunnan aloittaminen. Veeraakin pelotti esimerkiksi juoksu.

– Se oli aloituksen pelkoa ja häpeää sellaista lajia kohtaan, joka oli tuntunut itselle mahdottomalta. Hävetti se oma todella hidas vauhti, ja olin aina ajatellut, et en hitto juokse kyllä metriäkään. Että se on kaameaa, ja en pysty ja jaksa. Päässä kävi se monelle tuttu ajatus, että mitähän ohikulkijat ajattelee.

” Ajattele vaikka uimahallin saunaa. Se on voimaannuttava paikka. Lauteilla istuu kaikenlaisia vartaloita.

Veera pääsi asiasta kuitenkin yli jo parilla lenkillä ja muistuttamalla itseään siitä, että muiden mielipiteillä ei ole väliä. Jokainen tallaaja taitaa keskittyä itseensä sen sijaan, että tuijottelisi toisia.

– Ajattele vaikka uimahallin saunaa. Se on voimaannuttava paikka. Lauteilla istuu kaikenlaisia vartaloita. Samalla tavalla vaikka pururadalla on kaikenlaisia tyyppejä. Jokaiselle on oma tahtinsa, joka on juuri se oikea.