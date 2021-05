Seksitautien testaus ja hoito on julkisessa terveydenhuollossa ilmaista.

Testeihin on syytä mennä 1–2 viikon kuluttua suojaamattomasta seksistä.

Hiv-testiin voi mennä aikaisintaan, kun suojaamattomasta seksistä on kulunut 4–6 viikkoa. Negatiivinen tulos on varma kolmen kuukauden kuluttua.

Testit pitää ottaa sieltä, missä tartunta on mahdollinen. Jos on ollut esim. suojaamatonta suuseksiä, testi otetaan myös nielusta. Mikäli on harrastanut suojaamatonta anaaliseksiä, testi otetaan peräaukosta.