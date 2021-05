Koko ajan väsyttää, mutta milloin siitä pitäisi jo huolestua? Lääkäri tuntee yleisimmät syyt nuutuneen olon takana

Väsymys voi johtua esimeriksi jostain sairaudesta tai retuperällä olevista elämäntavoista.

Tuntuuko olo kevään tultua nuupahtaneelta? Kevätväsymys ei ole ihan harvinaista. Valo lisääntyy, ja se vaikuttaa vuorokausirytmiin.

– Valoisa aika pitenee, ja nimenomaan illan tunteihin tulee lisää valoista aikaa. Silloin ollaan pidempään ulkona, se taas virkistää ja tämä lykkää nukkumaanmenoa. Aamuherätys on kuitenkin samaan aikaan. Uni jää niukaksi ja usein katkonaiseksi, eikä virkistä tarpeeksi, THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen sanoi jutussamme.

Väsynyt olo voi johtua monesta muustakin asiasta. Mistä voi tietää, että väsymys ei enää ole ihan normaalia?

– Se riippuu esimerkiksi siitä, kuinka usein väsyttää. Jos väsymystä on silloin tällöin, ja sen pystyy liittämään johonkin muuhun asiaan, vaikka huonosti nukuttuun yöhön, se on todennäköisesti ihan normaalia, yleislääkäri Toni Vänni Terveystalosta sanoo.

Mikäli taas väsymykseen liittyy jokin outo ja uusi oire, sitä ei ole syytä ohittaa.

– Jos vaikka väsymys on kestänyt pitempään, ja tulee laihtumista, kuumetta, muita outoja yleisoireita tai mielialan laskua.

Asiaa kannattaa alkaa selvittää myös silloin, jos on joka päivä töiden jälkeen ihan puhki, makaa vain sohvalla eikä jaksa enää liikkua.

Toisaalta on hyvä muistaa, että kukaan ei ole alati virkeä ja jaksava. Ihmisillä on erilaiset voimavarat. Toiset yksinkertaisesti jaksavat enemmän kuin toiset, ja jokaisen elämäntilanne on omanlaisensa.

Ei taida olla ihme, jos esimerkiksi kolmen lapsen työssä käyvä yksinhuoltajaäiti tuntee itsensä useimmin väsyneemmäksi kuin sinkkuelämää viettävä nuori.

Väsymys voi kertoa mielenterveydestä

Kova fyysinen sekä psyykkinen stressi voivat johtaa jatkuvaan väsymykseen, kun mieli ja keho eivät enää palaudu riittävästi.

Väsymys voi juontaa juurensa myös jostain sairaudesta tai terveyttä nakertavista elämäntavoista.

– Jos tekee normaalia viiden päivän työviikkoa, mutta puuhaa viikonloppuna aamusta iltana kaikkea tai urheilee jumalattomasti, se on kuin toinen työ.

Eikä ihme, jos väsyttää.

– Välillä kannattaa levätäkin, Vänni muistuttaa.

Vänni kohtaa vastaanotollaan viikoittain potilaita, joiden väsymyksen takana on jokin mielenterveysongelma. Esimeriksi masennus.

– Moni haluaa löytää väsymykseen jonkun fyysisen syyn eikä hyväksy sitä, että haaste onkin mielessä. Se voi olla iso kompastuskivi väsymyksen selvittämisessä.

Apua kannattaa aina hakea, jos väsymys ei helpota tai sen epäilee liittyvän johonkin sairauteen.

Pidä työpäivän aikana pieniä 5–10 minuutin palauttavia taukoja. Kun mieli, vaikuttaa se myös esimerkiksi unen laatuun.­

Näin lievität ja ehkäiset väsymystä

Terveelliset elämäntavat ja säännöllinen elämänrytmi ovat omiaan vähentämään väsymystä.

Mene nukkumaan niin ajoissa, että ehdit nukkua 7–9 tuntia.

Liiku säännöllisesti, mutta älä uuvuta itseäsi liialla treenillä.

Ajoita liikunta niin, että ehdit rauhoittua kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Juo riittävästi vettä. Nestevaje voi väsyttää.

Vältä illalla alkoholia, vaikka tuntuisi, että alkoholi auttaa unentuloa.

Syö säännöllisesti noin viisi kertaa päivässä. Vältä liian raskasta ja runsasrasvaista ateriaa juuri ennen nukkumaanmenoa.

Vältä liian pitkä ateriavälejä ja liian suuria annoksia. Raskas lounas voi johtaa väsymykseen iltapäivällä.

Muista antaa itsellesi aikaa palautua. Jos työssä on kova tahti ja paine, vapaa-ajalla kannattaa rentoutua eikä treenata itsensä uuvuksiin.

Jos sinulla on erittäin runsaat kuukautiset, tarkistuta rauta-arvosi.

Ylikiloja kannattaa pudottaa myös jaksamisen takia. Moni onnistuneen elämäntapamuutoksen tehnyt kertoo virkistyneensä huimasti aiemmasta.