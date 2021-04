Neljän lapsen äiti ja somevaikuttaja Sini Koivunen haluaa rikkoa äitiyteen liittyviä epärealistisia ulkonäköpaineita.

Ensimmäisen kerran Sini Koivusen vartaloa arvosteltiin, kun esikoisen syntymästä oli kulunut vain kuukausi.

Tuore äiti oli menossa esittelemään vastasyntynyttä vauvaansa silloisille työkavereilleen. Ilo vaihtui nopeasti hämmennykseen: Entinen työkaveri totesi Koivusen olevan niin lihava, ettei meinannut tunnistaa tätä.

– Silloin ymmärsin ensi kerran, että on jotkut tietyt raamit, miltä äidin pitäisi näyttää, Sini Koivunen pohtii.

– Olin järkyttynyt, sillä en ollut edes osannut ajatella ulkonäköäni ennen sitä. Tajusin, että kun vauva ei ollut enää sisälläni, minua ei enää ihasteltaisi. Sen sijaan kommentoitiin, että hyi kamala, kursi äkkiä itsesi kokoon.

8-, 6-, 4- ja 2-vuotiaiden lasten äiti Sini Koivunen on kyllästynyt äiteihin kohdistettuihin epärealistisiin ulkonäköpaineisiin.­

Nyt 34-vuotiaan Koivusen esikoinen on jo kahdeksanvuotias. Sen jälkeen lapsia on tullut kolme lisää, kuopus kaksi vuotta sitten. Ulkonäöstään Koivunen on saanut edelleen kuulla kommentteja tasaisin väliajoin.

Siksi aktiivisesti Instagramissa äitiydestä puhuva Koivunen päätti viikko sitten julkaista kuvan vatsastaan neljän lapsen jälkeen yli 12 000 seuraajalleen.

Instagram-julkaisu keräsi nopeasti tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Kommentoijat kehuivat Koivusen kuvaa vuolaasti ja jakoivat omia kokemuksiaan äitiyden ulkonäköpaineista.

Sini Koivusen kuva vatsastaan neljän lapsen jälkeen keräsi ihailua Instagramissa. Hänestä itsestään kuvassa ei ole mitään ”rohkeaa”.­

Koivunen kertoo yllättyneensä julkaisun keräämästä suosiosta ja erityisesti siitä, kuinka ihmiset pitivät hänen julkaisemaansa kuvaa rohkeana.

– Oli hauska huomata, että joillekin tämä oli tosi rohkeaa, sillä en itse osannut ajatella sitä niin, hän pohtii.

Äitien ulkonäön kommentointiin Koivunen kertoo tosin olleensa ärsyyntynyt jo pitkään. Samaa mieltä ovat olleet monet hänen ystävänsä.

” Se on niin absurdia. Ensin kaikki ihailevat kasvavaa vatsaa, kun siellä on se vauva sisällä. Sen jälkeen sun pitää päästä niistä raskauskiloista eroon heti.

– Laihduttamista pitäisi miettiä siitä asti, kun saat sen vauvan ulos sun vartalosta. Että ihan sama vauvasta, kunhan äiti näyttää hyvältä.

Raskauden jälkeen äidin ulkonäkö on vapaata riistaa arvostelulle. Ilkeät kommentit leivotaan usein neuvon tai vinkin sisään.

– Jos on kahvipöydässä sitten kerran ottanut sen toisen keksin, niin kommentoidaan, että ”ei kannata, kun etkö sä halunnut niistä raskauskiloista eroon”. Olen saanut myös hirveästi vinkkejä liittyen laihdutukseen ja dieetteihin, vaikken ole edes pyytänyt niitä.

Mitä enemmän raskauksia on takana, sitä vaikeammaksi niistä palautuminen tulee, Koivunen kertoo huomanneensa. Neljän lapsen äiti huomauttaa, että yleisestä käsityksestä poiketen hyvin harva mahtuu vanhoihin vaatteisiinsa heti synnytyksen jälkeen.

– On paljon meitä, jotka eivät palaudu. Jää sitä vatsalihasten erkaumaa, joka ei katoa, vaikka kuinka kuntouttaisi, Koivunen toteaa lisäten, että myös jokainen raskaus on erilainen.

Silti raskaudenjälkeisistä kiloista haetaan helposti syitä kaikkiin äitiyden ongelmiin.

– Voidaan sanoa, että sun vauva ei nuku, kun et ole karistanut niitä raskauskiloja. Eihän niillä asioilla ole enää mitään tekemistä toistensa kanssa, Koivunen puuskahtaa.

Nykyään Koivunen tuntee olevansa sinut vartalonsa kanssa. Hän tekee aktiivista työtä, liikkuu ja kuntouttaa vatsalihastensa erkaumaa, muttei koe tarvetta laihduttamiseen.

” Olen tehnyt paljon töitä sen eteen, että pidän kropastani näin. Enhän ole enää se sama ihminen – olen kantanut toisen ihmisen sisälläni neljä kertaa. Ei se haittaa, että se näkyy.

– Toki mullakin on huonoja päiviä. Mutta suurimman osan ajasta puhun itselleni nätisti.

Myös ajatus hillitysti pukeutuvasta ”hyvästä äidistä” istuu edelleen tiukassa. IS kertoi hiljattain nuorista äideistä, jotka ovat joutuneet arvostelun kohteeksi myös ”liian huolitellun” ulkonäkönsä ja vaatetuksensa perusteella.