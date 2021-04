Janne, 35, ja Susanna, 32, löysivät Jodelista vertaistukea vaikeaan elämän­tilanteeseen – pian sovittiin jo treffit: ”Somessa on kymmeniä­tuhansia ihmisiä, joilla on samanlainen olo”

Janne ja Susanna kertovat, että heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen oli selvää, ettei yhteydenpito lopu siihen.

Kaikki alkoi anonyymin viestintäsovelluksen Jodelin klikkaamisesta auki.

Sieltä löytyi ihmissuhdeongelmia koskeva keskusteluketju, jonne joku oli Jannen, 35, mielestä kirjoittanut harvinaisen fiksun kommentin. Janne kirjoitti keskusteluun oman näkemyksensä asiasta ja tägäsi siihen tuon anonyymin, järkevältä vaikuttavan keskustelijan.

Pian ketjun oli vallannut kahden samanmielisen vuoropuhelu: toinen heistä oli Janne ja toinen – vielä siinä vaiheessa tuntematon – Susanna, 32.

Jodelin kautta jutustelu siirtyi muihin viestintäsovelluksiin.

– Sitten aika nopeasti lähdettiin ihan rehellisesti bisselle, Janne sanoo.

Vaikka molemmilla on nykyisin ympärillään paljon hyviä kavereita, aina näin ei ole ollut. Janne ja Susanna eivät allekirjoita väitettä siitä, että ystävien löytäminen aikuisena olisi merkittävästi vaikeampaa kuin nuorena.­

Kun Janne ja Susanna ystävystyivät, elettiin marraskuuta 2019. Nyt kaverukset ovat ehtineet jo aloittaa yhteisen harrastuksenkin – mutta siitä lisää tuonnempana.

Susanna kertoo, että hänelle kavereiden etsiminen netistä on aina tuntunut varsin luontevalta. Vuosien varrella uusia ystäviä on löytynyt muun muassa Irc-Galleriasta ja Facebookista, ja nyt myös Jodelista.

Janne puolestaan kertoo löytäneensä musiikkiharrastuksensa takia Muusikoiden.netistä soittajia livekeikoille ja studioäänityksiin, ja sieltä on tarttunut mukaan myös yksi hyvä ystävä.

– Olen ollut siinä tilanteessa, että kun paikkakunta vaihtui ja edelliselle paikkakunnalle jäi koko ystäväpiiri eikä uudelta paikkakunnalta tuntenut ketään, piti itse lähteä aktiivisesti etsimään uusia kavereita, Susanna kertoo.

” Älä häpeä sitä, että kaipaat seuraa. Se sama tarve on kaikilla ihmisillä.

Tämä ei ollut ihan yksinkertaista, sillä aktiivisuuden lisäksi tarvittiin myös hieman itsereflektiota sen suhteen, millaisia ystävyyssuhteita elämäänsä ylipäätään tahtoisi.

– Aloin miettiä, mistä itse pidän ja lähdin sitä kautta hakemaan ihmisiä, jotka tykkäävät samoista asioista.

Pääasiassa Jodel-sovelluksessa voi nähdä vain ne keskustelut, jotka käydään lähellä käyttäjän omaa sijaintia. Kuvassa keskustelua Porin Jodelissa.­

”Emme olisi tutustuneet toisiimme oikeassa elämässä”

Jodelista Janne ja Susanna eivät kumpikaan varsinaisesti olleet lähteneet etsimään ystävää, vaan tutustuivat toisiinsa vähän sattumalta. Molemmat sanovat pyörivänsä niin erilaisissa piireissä, etteivät ikimaailmassa olisi tutustuneet toisiinsa ”oikeassa elämässä”.

Janne kertoo, että alkoi jutella Susannan kanssa siksi, että elämässä oli ollut hankalia asioita.

– Olin kyllä puhunut niistä oman valmiin tuttavapiirin kanssa, mutta tuntui, että jotkut näkökulmat ja asiat olivat jääneet vähän telineisiin.

Jodelissa hän sattui huomaamaan keskusteluketjun, jonne Susanna oli kirjoittanut ajatuksiaan Janneakin askarruttaneesta asiasta.

– Oli toki kurjaa mutta samalla myös helpottavaa huomata, että meillä oli hirveän samankaltaisia kokemuksia taustalla hankalasta elämäntilanteesta, Susanna sanoo.

– Vaikka keskustelu aktivoitui vaikeuksien kautta, huomasimme, että heti kun olimme puhuneet aiheen halki, meillä on aika paljon samanlaisia ajatuksia elämästä ja arvoista myös yleisesti.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen oli itsestään selvää, ettei yhteydenpito lopu siihen.

Kaiken takana on hyvä keskusteluyhteys

Oikeudenmukaisuuden puolustaminen, hyvä keskusteluyhteys ja rohkeus puhua mistä tahansa aiheesta, johon itsellä on jotain annettavaa, ovat piirteitä, jotka Jannea ja Susannaa erityisesti yhdistävät.

– Yksi isoimmista jutuista on se, että kummatkin ovat niin perkeleen rehellisiä ja suoraviivaisia ainakin toisilleen, Susanna sanoo ja nauraa.

Hyvä keskusteluyhteys johti siihen, että nyt Susanna, Janne ja Jannen pitkäaikainen ystävä Hannes tekevät yhdessä Antennilaakso-nimistä radio-ohjelmaa Helsingin Lähiradiolle.

”Vaikka minulla on myös tosi tärkeitä lapsuuden ystäviä, olen vasta päälle kolmekymppisenä alkanut löytää juuri sellaisia omanlaisia ihmisiä ympärilleni”, Janne sanoo. Kuvassa myös Hannes (vas.) ja Susanna.­

Kaverit olivat ehdottaneet sujuvasanaisille Jannelle ja Hannekselle, että heidän pitäisi alkaa tehdä podcastia. Podcast ei miehiä innostanut, mutta Janne keksi ottaa yhteyttä Helsingin Lähiradioon, josta hieman yllättäen näytettiinkin vihreää valoa uudelle, vaikeitakin aiheita käsittelevälle keskusteluohjelmalle.

Janne ja Hannes arvelivat, että ohjelmaan tarvitaan myös kolmas tekijä, ja mieleen tuli heti Susanna – muita vaihtoehtoja ei edes punnittu.

– Kahvit tulivat nenästä, kun Janne laittoi viestiä, että kiinnostaisiko lähteä mukaan, ohjelmapaikka olisi jo tiedossa. Eihän siinä auttanut muu kuin suostua, sillä niin ainutkertaiselta tuo tarjous kuulosti, Susanna muistelee.

Ensimmäinen lähetys kuultiin helmikuun alussa, ja nyt ohjelmaa lähetetään kaksi kertaa kuussa.

Yksinäisyyttä ei tarvitse hävetä

Omaa ”heimoaan” etsiskeleville Susanna ja Janne antavat muutaman neuvon. Molemmat toteavat, ettei mahdollista yksinäisyyden tunnetta kannata ainakaan hävetä.

– Nyt, kun kaikki tekeminen on rajoitusten takia mahdotonta, mene someen, avaa suusi ja yritä tiedostaa, että siellä on kymmeniätuhansia ihmisiä, joilla on samanlainen olo, että he ovat tosi yksin. Älä häpeä sitä, että kaipaat seuraa. Se sama tarve on kaikilla ihmisillä, Janne sanoo.

Netistä kavereita voi etsiä esimerkiksi Jodelin Kaveriseuraa tai Kaveriavailla -kanavilta, Kaverihaku.netistä ja Facebookin Uusia ystäviä -ryhmästä.

Jannen mukaan on tärkeää opetella tunnistamaan ne oikeat ja hyvät tyypit eikä uskoa kaikkea, mitä netissä kerrotaan.

– Tärkeää on myös itsensä ja oman elämänsä rakastaminen sellaisenaan, sillä vain silloin on mahdollista löytää elämäänsä ne oikeanlaiset ihmiset, Susanna jatkaa.

Kumpikaan ei allekirjoita väitettä siitä, että ystävien löytäminen aikuisena olisi merkittävästi vaikeampaa kuin nuorena.

– Tässä iässä pysyvyyttä on paljon enemmän, kun ei ole inttiä tai ihmiset eivät muuta koulun ja töiden perässä eri paikkakunnille jatkuvasti, Janne sanoo.

– Ainakin itsestäni tuntuu siltä, että vaikka minulla on myös tosi tärkeitä lapsuuden ystäviä, niin olen vasta päälle kolmekymppisenä alkanut löytää juuri sellaisia omanlaisia ihmisiä ympärilleni, joita myöskin ehdottomasti tarvitsen. Eivätkä nämä keskenään todella erilaiset ihmistyypit vähennä ollenkaan toistensa arvoa minun silmissäni.