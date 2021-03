Pienet merkit voivat kieliä siitä, ettei suhde ruokaan ja omaan kehoon ole kunnossa – moni pitää näitä ihan normaaleina, mutta sitä ne eivät ole

Häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä on hyvin kauaskantoiset vaikutukset terveyteen ja erityisesti psyykkiseen kuormittuneisuuteen.

Mittaatko tai kuvaatko kehoasi jatkuvasti ja ahdistut kohtuuttomasti, jos painoa tai senttejä näyttää tulleen vähänkin lisää? Suunnitteletko syömisiäsi pitkälle etukäteen, lasketko koko ajan kaloreita tai koetko voimakasta syyllisyyttä herkuttelusta?

Muun muassa tällaiset ajatukset ja käyttäytymismallit saattavat kertoa syömishäiriöstä tai häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä.

Painoihanteista tohtoriksi väitellyt ravitsemusterapeutti Ulla Kärkkäinen.­

Syömisen, painon ja kehonkuvan haasteisiin erikoistunut ravitsemusterapeutti, filosofian tohtori Ulla Kärkkäinen kuitenkin sanoo, ettei asia ole täysin yksioikoinen: tismalleen samanlainen käyttäytyminen yhdellä ihmisellä saattaa kertoa syömishäiriöstä, kun taas toisella siihen ei liity minkäänlaista ongelmaa.

– Oleellista siinä on se, kuinka paljon se aiheuttaisi ahdistusta, jos sitä ei tekisi, hän sanoo.

Syömishäiriöliitto on luetellut joitain syömiskäyttäytymisen merkkejä, jotka ovat ”epänormaaleja”. Syömishäiriöliiton mukaan epänormaalia on esimerkiksi:

Jättää tahallaan itsensä aterioilla nälkäiseksi

Hypätä toistuvasti aterioita yli

Täyttää vatsansa energiaa sisältämättömillä juomilla

Syödä vain kasviksia ja hedelmiä tai muita vähäenergisiä ruokia

Käyttää ylettömästi keinotekoisia makeutusaineita, mausteita tai suolaa

Jättää terveyssyihin vedoten ruoka-aineita pois ruokavaliostaan, vaikka todellisuudessa poisjättämisen syynä on halu laihduttaa

Syödä yksinomaan kevyttuotteita

Laskea kaloreita tai punnita ruokia jatkuvasti

Päättää elimistönsä puolesta, milloin on nälkäinen tai kylläinen

Noudattaa todella tiukkaa ruokavaliota

Tuntea syyllisyyttä poiketessaan tiukoista ruokasäännöistään

Suunnitella tarkasti etukäteen ruokailujaan ja pidättäytyä jäykästi suunnitelmissaan

Syödä aina yksin

Vatsan täyttäminen aina pelkästään vähäenergisellä ruualla voi olla merkki häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä.­

Kärkkäinen sanoo, että jos ruoka valtaa mielen, eli mielessä on jatkuvasti paljon ruokaan liittyviä ajatuksia, kuten mitä seuraavaksi pitäisi syödä tai paljonko kaloreita on tähän mennessä päivää syönyt, voi olla syytä huolestua. Myös se, että ruokaileminen alkaa rajoittaa muuta elämää, voi olla merkki syömishäiriöstä.

– Jos ei vaikka voi mennä jonnekin, koska siellä on jotain tietynlaista ruokaa, se on tosi iso hälytysmerkki.

Monet syömishäiriöitä sairastavat harrastavat myös paljon ja pakonomaisesti liikuntaa.

Syömishäiriöiden monet kasvot

Syömishäiriöistä puhuttaessa monen mieleen nousevat ensimmäisenä langanlaihat anorektikot, vaikka todellisuudessa syömishäiriö ei näy ulkonäössä. Minkä kokoinen ihminen tahansa voi olla syömishäiriöinen.

Anoreksian lisäksi syömishäiriöitä ovat ahmimishäiriö eli bulimia ja ahmintahäiriö, jossa ihminen syö valtavia määriä joko kerralla tai jatkuvasti paljon pitkin päivää. Lisäksi on niin sanottuja epätyypillisiä syömishäiriöitä, kuten ortoreksia, eli pakonomainen tarve syödä terveellisesti.

” Olen kuvaillut häiriintyneen syömiskäyttäytymisen olevan kuin harmaa pilvi tai matalapaine, joka on mukana koko ajan

Epätyypilliseksi syömishäiriöksi lasketaan myös muun muassa ARFID, jossa ihminen ei pysty iänmukaisesti ylläpitämään riittävää ravitsemustilaa. Hän on saattanut olla lapsesta asti hyvin valikoiva syöjä ja suhtautuu epäluuloisesti ja pelokkaasti moniin ruokiin. Välttely saattaa liittyä esimerkiksi ruokien rakenteeseen tai ulkonäköön. ARFID:sta kärsivällä ei tyypillisesti ole vääristynyttä kehonkuvaa eikä hän pelkää lihomista, mikä erottaa sairauden anoreksiasta.

Tilastot siitä, miten moni ihminen kärsii syömishäiriöstä, vaihtelevat suuresti. On esimerkiksi arvioitu, että eurooppalaisista naisista noin 1–4 prosenttia kärsii jossain vaiheessa elämäänsä anoreksiasta, 1–2 prosenttia bulimiasta ja 1–4 prosenttia ahmintahäiriöstä.

Kärkkäinen sanoo, että diagnostiset kriteerit täyttävät syömishäiriöt ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu: hyvin harva täyttää tietyn syömishäiriön kaikki tunnusmerkit.

– Vaikka kliiniset syömishäiriöt on väestössä vähäisiä, tulisi ne osata tunnistaa paremmin. Syömishäiriö lisää merkittävästi kuolleisuuden riskiä. Yksi iso syy pieniin väestön ilmaantuvuuslukuihin on se, ettei hakeuduta hoitoon, syömishäiriöitä ei tunnisteta tai sitten ne jäävät oheissairauksien varjoon, mikä on tosi yleistä.

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen voi jatkua koko elämän

Varsinaisia selkeitä ja kriteerit täyttäviä syömishäiriöitä paljon yleisempää on häiriintynyt syömiskäyttäytyminen, jonka joitain merkkejä jutun alussa lueteltiin.

– Sitä on ihan valtavasti, Kärkkäinen sanoo.

Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ei katso ikää eikä sukupuolta: sitä voi olla kenellä tahansa. Joillain tyytymättömyys omaan kehoon alkaa jo päiväkoti-ikäisenä, ja syömiskäyttäytyminen voi olla häiriintynyttä jopa koko elämän ajan.

Tällöin saattaa esimerkiksi jatkuvasti yrittää laihduttaa tai on muutoin vuodesta toiseen tyytymätön kehoonsa.

– Se on todella surullista. Olen kuvaillut häiriintyneen syömiskäyttäytymisen olevan kuin harmaa pilvi tai matalapaine, joka on mukana koko ajan. Se vaikuttaa aika paljon elämään ja esimerkiksi siihen, kuinka ihminen kokee itsensä.

Väitöskirjassaan Kärkkäinen havaitsikin, että häiriintyneellä syömiskäyttäytymisellä on hyvin kauaskantoiset vaikutukset terveyteen ja erityisesti psyykkiseen kuormittuneisuuteen sekä naisilla että miehillä.

Kärkkäinen kertoo, että häiriintynyt syömiskäyttäytyminen kulkee usein suvussa.

Omaan kehonkuvaansa tyytymätön saattaa mitata itseään pakonomaisesti.­

Raja siinä, milloin häiriintynyt syömiskäyttäytyminen muuttuu syömishäiriöksi, on häilyvä. Kärkkäinen puhuukin tästä niin sanottuna ”harmaana alueena”. Tietynlainen syömiseen liittyvä käyttäytyminen, kuten vaikkapa pätkäpaasto, tiukka laihduttaminen tai ehdottoman tarkka ja tiukka ruokavalio voivat myös humpsahtaa huomaamatta syömishäiriön puolelle.

Kärkkäinen kertoo huomanneensa, että monella, joilla häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä on ollut pitkään, käsitys annosten koosta on täysin hämärtynyt. Kun asiakkaiden kanssa katsotaan kuvia normaaleista ruoka-annoksista, vain hyvin harvan mielestä annokset näyttävät vähäisiltä: moni siis yllättyy siitä, paljonko tavallista ruokaa aterioilla pitäisi syödä.

Kehon koko ei kerro onnellisuudesta

Asiakastyössä Kärkkäinen kertoo törmänneensä usein siihen, että ihmiset uskovat, että sitten kun heidän kehonsa on tietynlainen, siihen on itse tyytyväinen.

– Sitten kun työstämme suhdetta syömiseen ja kehoon, aika moni hoksaa, ettei kehon koko olekaan se, joka tekee pahan olon. Olo on saattanut olla paljon raskaampi pienemmässä kehossa.

Moni esimerkiksi katselee haikeana vanhoja valokuviaan, joissa on nykyistä hoikempi ja miettii, että olisinpa osannut olla silloin tyytyväinen ulkonäkööni. Tai seuraa somessa jotakuta, joka näyttää varsinaiselta hyvinvoinnin ja terveellisyyden ruumiillistumalta, vaikka todellisuudessa kyseisen henkilön käsitys omasta itsestään voi olla kaikkea muuta kuin ihana ja positiivinen.

– Tuntuu, ettei siitä edes hirveästi puhuta, että kehon koko ja paino eivät ole aina ihan suoraan suhteessa siihen, miltä kehossa tuntuu.