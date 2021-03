Kun teho-osaston hoitaja Tiina Vilén jäi viime kesänä lomalle, iskivät työuupumuksen oireet voimalla.

Kun koronaepidemia viime vuonna puhkesi Suomessa, pisti se koville koronahoidon etulinjan työntekijät. Yksi heistä oli Tiina Vilén, 42. Hän työskentelee tehohoitajana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Hänen työhönsä kuuluu muun muassa kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoa. Korona-aikana hän on hoitanut koronapotilaita teho-osastoilla Meilahdessa ja kirurgisessa sairaalassa.

– Työ on muutoinkin kuormittavaa henkisesti ja fyysisesti, mutta koronatilanne toi osansa työuupumukseen. Potilasmäärä teholla kasvoi ja työmäärä ja kiire lisääntyivät entisestään.

Epävarmuutta aiheutti tietämättömyys siitä, kuinka kauan tilanne tulisi jatkumaan samanlaisena. Koronauutiset seurasivat kotiin, eikä hän onnistunut irtautumaan työhön liittyvistä ajatuksista.

Vapaa-ajalla hän mietti ja varoi jatkuvasti omaa toimintaansa, ettei sairastuisi itse ja altistaisi kollegoja työpaikalla.

– Myös vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön, työvuoroihin ja lomiin olivat aika minimaaliset, kun epidemia keväällä puhkesi. Kaikki tämä lisäsi uupumusta.

Koronatilanne rauhoittui hieman kesällä, ja potilasmäärät teho-osastolla putosivat keväästä. Heinä-elokuussa Vilén jäi odotetulle kahden viikon kesälomalle.

– Ehdin olla muutaman päivän lomalla, kun huomasin, ettei kaikki ollut ihan hyvin. Ehkä sitä keväällä toimi ikään kuin kriisitilanteessa ja oli koko ajan vähän ylivirittynyt. Oireet tulivat vasta jälkijunassa, kun tilanne vähän helpotti.

Kaikki alkoi väsymyksellä ja alakuloisuudella. Vilén myös mietti enemmän, mitä merkitystä hänen työllään on. Lopulta hän koki olonsa niin huonoksi, ettei pystynyt tekemään teho-osaston vaativaa työtä. Kesälomalta hän jäi sairauslomalle.

– Tuntui, että vaikka kuinka paljon nukkui, niin se ei helpottanut. Keskittyminen ja yksinkertaisten asioiden muistaminen oli vaikeampaa. Sitten se meni niin pitkälle, että puhkesivat masennusoireet. Olin normaalia kireämpi. Tuli sellaista alakuloisuutta ja muuta oireilua, että hain apua.

Kuukauden sairausloman lisäksi hän sai muun muassa keskusteluapua. Syksyllä hän palasi töihin.

– Pikku hiljaa vointi alkoi parantua niin, että koin pärjääväni töissä, vaikka töihin paluu aluksi jännittikin.

Loppuunpalamisen jälkeen hän on keskittynyt omaan hyvinvointiinsa aiempaa enemmän ja koettanut pitää vapaista kiinni.

Työssä jaksamista sairausloman jälkeen syksyllä edesauttoi se, että tuolloin koronapotilaiden tehohoitoon tuleminen tapahtui tasaisemmalla ja hallitummalla tahdilla kuin viime keväällä. Apua on löytynyt siitäkin, että Vilén pitää työyhteisöään ja sen yhteishenkeä hyvänä.

Pelko tulevasta ei ole hellittänyt. Viime viikkoina koronapotilaiden määrä on uudelleen lisääntynyt. Vilén on huolissaan tilanteen kehittymisestä.

– Lisääntynyt suojapukeutuminen ja potilaiden lisääntyminen on tehnyt työstä fyysisesti raskaampaa.

– Vielä työssä jaksamiseni on ollut hyvää, mutta huoli tilanteen kehittymisestä on mielessä, ja tietysti hoitajien riittävyys mietityttää.

Vilénillä on noin 19 vuotta työkokemusta tehohoito-osastolla. Riittämättömyyttä työssään hän on tuntenut jo aiemmin.

– On tuntunut siltä, että aina ei pysty hoitamaan potilasta niin tunnollisesti, kuin itse haluaisi. Siinä on vähän eettistä ristiriitaa. Se on varmasti usein syy, miksi hoitoalalla niin moni palaa loppuun. On käynyt mielessä, että kouluttautuisin kokonaan uudelle alalle. Mutta tykkään tehohoitotyöstä äärimmäisen paljon.

Vilénin mukaan iso ongelma hoitoalalla on henkilökuntamitoitus, ja hoitohenkilökunnan lomat ja pidemmät sairauslomat aiheuttavat tilanteita, joissa työntekijöiden riittäminen on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys.

Vilénistä tuntuu, että henkilökuntamitoitusta enemmänkin kiristetään kuin parannetaan.

– Koen, että samalla tehokkuusvaatimukset myös lisääntyvät koko ajan, niin kuin kaikilla muillakin aloilla nykypäivänä.

Hän kokee, että hoitajien työtä ja panostusta ei Suomessa arvosteta samalla tavalla kuin monia muita ammatteja, ja tämä näkyy muun muassa hoitajien palkoissa.

– Itse rahahan ei estä uupumista, mutta arvostuksen ja työn merkityksellisyyden tunne on se, joka on avainasemassa työviihtyvyyden ja jaksamisen kannalta. Ei kukaan ihminen voi hyvin jos tuntee itsensä arvottomaksi.