Puretko hampaita jatkuvasti yhteen tai narskuttelet öisin? Näin saat vaivaan helpotusta kotona

Kiire, stressi ja tietokoneella istuminen vaikuttavat leukoihin ja hampaisiin. Onneksi purentalihaksia voi rentouttaa monilla keinoilla.

Yhä useampi suomalainen narskuttelee hampaitaan tai puree leukoja jatkuvasti yhteen.

– Olen tehnyt näitä hommia 35 vuotta, ja etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana purentavaivat ovat kasvaneet ihan eksponentiaalisesti. Ongelma vaivaa yhä nuorempia. Se on tämä maailmanaika, kun on kiirettä, stressiä ja tietokoneella istumista, sanoo vastaava hammaslääkäri Juha Vainio hammasklinikka Hyggasta.

Korona-aika on lisännyt bruksismia eli hampaiden narskuttamista entisestään, hän kertoo.

Siihen, miksi korona-aika saa ihmiset narskuttelemaan, on monta syytä. Stressi ja ahdistus ovat saattaneet lisääntyä, samoin kuin istuminen. Lisäksi kotitoimistoissa ergonomia on monesti huono. Puremalihakset jännittyvät esimerkiksi silloin, kun istutaan huonossa ryhdissä pää työntyneenä eteenpäin.

Narskuttelu voi aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten huimausta, päänsärkyä, vaurioita hampaissa, leukakipua, tinnitusta, niskaoireita ja leukojen lukkiutumista.

Hampaita saatetaan purra yhteen sekä päivisin että öisin. Vainio kertoo, että purentavoima voi olla valtava. Sen on arvioitu olevan jopa niin suuri, että ihminen voisi roikkua hampaillaan puussa.

Narskuttelun monet syyt

Syitä jatkuvaan puremiseen voi olla monia. Syypää saattaa olla stressi ja elämän huolet, joiden takia hampaita narskutellaan varsinkin yöllä.

– Sitä esiintyy ajoittain varmaan kaikilla, Vainio sanoo.

Hyvin usein narskuttelu vaivaa esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisia, opetusalan ammattilaisia ja pienten lasten äitejä.

Psyykkiset ongelmat saattavat niin ikään aiheuttaa bruksismia.

– Sitten on sellaisia, joilla narskuttelu on enemmän rakenteellinen juttu, eli on vaikkapa tietynmalliset leukaluut, -lihakset ja -nivelet, ja koko systeemi on jotenkin vinksallaan.

Usein bruksismi on myös perinnöllistä.

– Jos äiti narskuttelee, niin narskuttelee myös tytär. Ja nimenomaan sanon näin, koska tämä on huomattavissa määrin naisten tauti, Vainio sanoo ja lisää, että toki myös miehet narskuttelevat.

– Melkein kaikki ihmiset ovat potentiaalisia narskuttajia.

Mistä apua?

Syitä leukojen jännittämiseen on monia, mutta niin on myös apukeinoja.

Stressin vähentäminen, syvään hengittäminen ja parempi ergonomia auttavat jo paljon. Vainio neuvoo myös tauottamaan istumista: puhelimeen voi ladata vaikkapa ilmaisen applikaation, joka päästää esimerkiksi 45 minuutin välein äänen merkiksi siitä, että kannattaa nousta ylös.

Moni saa apua myös esimerkiksi joogasta ja meditaatiosta, Vainio sanoo.

Purukumia ei kannata jauhaa, jos on ongelmaa narskuttelun kanssa. Purentakiskot auttavat monia, ja ne suojaavat hampaita narskuttelun aiheuttamilta tuhoilta.­

Purukumia ei kannata jauhaa, jos on ongelmaa narskuttelun kanssa.

– Jos on muutenkin aktiiviset purentalihakset, niin kun niitä purukumilla koko päivän aktivoi, ne eivät osaa lopettaa. Ihminen ei ole märehtijä, eikä leukojen ole tarkoitus heilua muuta kuin syödessä ja puhuessa.

Tehokas apukeino on myös leukajumppa, josta moni löytää vaivaansa helpotuksen. Siihen löydät ohjeet artikkelin lopusta.

Purentakiskot, hieronta tai lihasjännitystä poistavat pistokset

Purentakiskot auttavat monia, ja ne suojaavat hampaita narskuttelun aiheuttamilta tuhoilta. Omalta hammaslääkäriltään kannattaakin kysyä neuvoa, jos uskoo, että kiskot voisivat sopia itselle.

Purentalihaksia voi myös hieroa sekä itse että ammattilaisella.

– Suosittelen aina koulunsa käynyttä purentahierojaa, joka on opiskellut niin paljon, että saa mennä sorkkimaan pään ja kaulan alueelle, Vainio sanoo.

Esimerkiksi osa fysioterapeuteista ja osteopaateista sekä VoiceWell-hierojat voivat hieroa purentalihaksia. Vainio suosittelee menemään hierontaan ajoissa ja ennaltaehkäisevästi mieluummin kuin vasta sitten, kun ongelma on jo äitynyt pahaksi.

IS kertoi aeimmin, että yhä useampi etsii apua myös botuliinipistoksista. Yksi hoitokerta maksaa 400–500 euroa.