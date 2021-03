Onko pakaroissasi voimaa? Testaa yhdellä yksinkertaisella liikkeellä

Lantionnostotesti kertoo lonkan liikkuvuudesta ja pakaran voimasta.

Tämän lantionnostotestin avulla pystyt testaamaan lonkan liikkuvuutta sekä pakaran voimaa. Tämä on myös hyvä elvyttävä liike notkoselälle ja kireille lonkankoukistajille.

Kokeile näin:

Käy selinmakuulle, tuo jalat koukkuun ja nosta toinen polvi rintaa kohti. Kun polven nostaa rintaa kohti, lantio kääntyy niin, ettei alaselkä pääse notkolle. Näin haastetaan oikeasti juuri lonkan liikkuvuutta eikä huijata lisää liikkuvuutta selästä.

Katso ohje liikkeeseen yllä olevalta videolta.

Nosta lantio ilmaan niin ylös kuin saat. Tavoitteena on lankku: polvi, lonkka ja olkapää ovat samassa linjassa, selkä suorana. Rintaa kohti olevan polven tulisi pysyä samassa kohdassa koko liikkeen ajan. Liike kokeillaan molemmille jaloille, ja molempien puolien tulisi onnistua yhtä hyvin.

Jos liike onnistui, sinulla on hyvä liikkuvuus lonkan alueella sekä vahva pakara. Jos polvi lähti karkailemaan, lonkan liikkuvuudessa on puutteita. Liikkuvuutta onneksi pystyy harjoittamaan, ja esimerkiksi tämä liike on hyvä harjoite kehittämään alueen liikkuvuutta.

Verkkovalmentaja, personal trainer ja ravintovalmentaja Maikki Marjaniemi (oik.) sekä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila auttavat ihmisiä onnistumaan tavoitteissaan, löytämään liikunnan ilon sekä oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

Maikki ja Sohvi antavat Ilta-Sanomien verkkosivujen palstalla kerran viikossa käytännönläheisiä vinkkejä terveellisempään ja virkeämpään arkeen sekä tehokkaaseen treeniin.

Katso myös sarjan edelliset jaksot:

Onko takareisissäsi tarpeeksi voimaa? Yksi liike paljastaa hetkessä, mihin reitesi pystyvät

3 liikettä, jotka avaavat ihanasti rintaa ja selkää – tekevät myös hengitykselle hyvää, kokeile!

Pystytkö skorpioniin? Kertoo koko kehon liikkuvuudesta