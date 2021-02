10 syytä makeanhimoon – harva uskoo yleisintä tekijää

Makeanhimon saa talttumaan sallivuudella ja syömällä riittävästi.

Makeanhimoon on monia syitä, eivätkä ne aina ole itsestään selviä. Harva esimerkiksi uskoo, että yleisin syy makeanhimoon on se, että on tullut syötyä liian vähän tai liian harvoin, kertoo ravitsemusasiantuntija ja kirjailija Patrik Borg.

Näin kuitenkin on: nälkä nimittäin muuttaa helposti muotoaan makeanhimoksi.

Samaa mieltä on laillistettu ravitsemusterapeutti ja kouluttaja Pirjo Saarnia. Yleisimmin makeanhimo johtuu heittelevästä verensokeritasosta.

Suurin osa päivän ruoista tulisi syödä kello 15:een mennessä

Toinen yleinen syy makeanhimoon on se, ettei ruokarytmi ole riittävän tasainen. Kaikille kolmen, neljän tunnin välein syöminen ei sovi, mutta syömisen pitäisi silti olla säännöllistä, ja suurin osa päivän ruoista syötynä kello kolmeen mennessä.

– Illallakin saa syödä ihan rauhassa, mutta jos on iltaan mennessä syönyt vain vähän, makeanhimo iskee taatusti, Borg sanoo.

Pelkkä syöminen ei kuitenkaan riitä, vaan myös sillä on väliä, mitä syö. Saarnia kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että pääaterioilla syödään ruokia, jotka tasaavat verensokeria. Jos aterialla on liian vähän kuituja ja proteiinia, seuraa siitä usein makeanhimoa.

Lähes kaikki ovat mieltyneet makeaan

Lähes kaikki ovat mieltyneet makeaan, eikä siinä ole mitään pahaa. Mutta jos makeaa on pakko saada useita kertoja päivässä tai sen syömistä ei pysty lopettamaan, kannattaa omia tapojaan miettiä.



Makean syöminen on hallinnassa silloin, kun syödyn makean määrä ei karkaa suuremmaksi kuin haluaisi.

– Liiallinen makean syöminen aiheuttaa paino- ja terveysongelmia. Vielä haitallisempaa on kuitenkin se, että hallitsemattomasta syömisestä tulee huono omatunto ja syyllisyydentunne, Borg sanoo.

– Jos syö paljon sokeria, ruokavalion laatu kärsii. Se altistaa ravintoaineiden puutoksille, suoliston mikrobiston muutoksille, sairausriskin kohoamiselle ja ylipainolle, Saarnia lisää.

Ehdottomuus ei useimmiten toimi

Ehdottomuus toimii syömisessä harvoin, ja se ettei makeaa salli itselleen, on takuuvarma tapa vahvistaa mielitekoja. Moni on oppinut demonisoimaan makeaa jo lapsuudessaan, ja myöhemmin erilaiset dieetit ovat vahvistaneet viestiä.

Ihannetapauksessa makeaan suhtaudutaan ajatuksella, että sitä voi välillä syödä hyvällä omallatunnolla. Kohtuus on kuitenkin veteen piirretty viiva.

– Karkeasti voisi sanoa, että jos karkkia menee joka päivä enemmän kuin pieni kourallinen tai suklaata vähintään yksi patukka, niin silloin makean syönti on jo aika runsasta. Lisättyä sokeria tulee paljon muualtakin kuin karkeista, Saarnia sanoo.

Jos syöminen on kunnossa, makea ei vie mennessään. Kun syö päivän aikana riittävästi ja suhtautuu makeaan kiihkottomasti, se alkaa harvoin houkuttaa ylivoimaisesti.

Jos taas on nälkäinen, väsynyt ja oppinut, että makea on kiellettyä, sen houkutus kasvaa. Paradoksaalisesti kontrollin hellittäminen voi johtaa parempaan syömiseen.

Makeanhimon syyt ja selätyskeinot:

1. Syöt liian vähän

Jos syö päivän aikana liian vähän, viimeistään illalla makeanhimo on hurja. Yksinkertainen ratkaisu on syödä jokaisella aterialla sen verran, että tunnet olosi kylläiseksi. Jos et tunnista kylläisyyden tunnetta, kysy apua asiantuntijalta tai laske netin kalorilaskurilla, paljonko sinun pitäisi syödä päivän aikana.

2. Syöt liian harvoin

Sama ateriarytmi ei sovi kaikille, mutta omaan syömiseen kannattaa silti etsiä rytmisyyttä. Pyri syömään suurin osa päivän ruoista ennen kello kolmea – ei siksi, etteikö illalla saisi syödä, vaan siksi, että näin varmistat saavasi riittävästi energiaa päivän aikana.

3. Syöt huonosti

Verensokeritason heilahtelu johtaa usein makeanhimoon. Verensokeri heilahtelee paitsi epäsäännöllisen ateriarytmin takia, myös silloin, jos ateriat on koostettu väärin. Pidä huolta siitä, että syöt riittävästi kuituja, proteiinia, hyvänlaatuista rasvaa ja värikkäitä kasviksia.

4. Demonisoit makeaa

Jos makea on sinulle kielletty hedelmä, vahvistat mielitekojasi entisestään. Salli siis herkut itsellesi, sillä lähes kaikki pitävät makeasta eikä siitä tarvitse yrittää päästä eroon.

5. Kontrolloit ja olet ehdoton

Siinä missä 90-luku oli rasvakammon aikaa, 2000-luvulla yleistyi ajatus siitä, että sokeri on aina pahasta. Tutkitusti liiallinen kontrollointi kuitenkin lisää mielitekoja. Luovu siis ehdottomista säännöistä.

Joskus ihminen oppii taltuttamaan tunteitaan syömällä.­

6. Olet väsynyt ja stressaantunut

Väsyneenä ja stressaantuneena kunnon ruokaa tulee syötyä normaalia vähemmän. Silloin myös makea maistuu. Lepää, rentoudu ja yritä syödä riittävästi, vaikka ruokaa ei tekisi mieli. Näin makeanhimo ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi.

7. Elämäntilanteesi on kuormittava

Jos sinulla on pieniä lapsia tai teet vuorotyötä, on viisainta hyväksyä, ettei tilanne ole levon kannalta paras mahdollinen. Silloinkin kannattaa panostaa siihen, että syöt riittävästi ja riittävän usein.

8. Syöt väsymykseen tai ärtymykseen

Joskus ihminen oppii taltuttamaan tunteitaan syömällä. Lievään tunnesyömiseen auttaa tunteen tunnistaminen ja muiden keinojen pohtiminen – jos esimerkiksi käsi karkaa karkkipussiin aina väsyneenä, kannattaa suosiolla mennä aiemmin nukkumaan. Vaikeaa tunnesyömistä kannattaa käsitellä ammattilaisen kanssa.

9. Lääkitys

Osa lääkkeistä lisää nälkää ja kasvattaa makeanhimoa. Jos syöminen on muuten kunnossa, lääkitys harvoin johtaa holtittomaan makeanhimoon. Panosta siis siihen, että saat riittävästi energiaa.

10. Liikut liian vähän tai liikaa

Liian vähäinen liikunta kasvattaa nälkää ja sitä myöten makeanhimoa. Toisaalta myös silloin, jos syö liian vähän ja liikkuu raskaasti, liikunta provosoi makeanhimoa. Ratkaisu on jälleen kerran riittävä syöminen – ja kevyt liikunta silloin, kun olet syönyt huonosti.