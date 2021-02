Hiipuuko treeni-into? Muutama yksinkertainen kikka auttaa, kun haluat pitää itsesi liikkeessä

Personal trainer neuvoo 5 keinoa, joilla saat paikattua rakoilevaa motivaatiota.

Teitkö vuodenvaihteessa lupauksia aktiivisemmasta arjesta ja liikunnan lisäämisestä? Huomaatko nyt, että suunnitelmasta tulee lipsuttua yhä useammin? Näillä vinkeillä pidät itsesi kiinni aktiivisemmassa arjessa.

Jos sitoutumisesi uudenvuodenlupauksiin alkaa rakoilla, et ole yksin. Tutkimusten mukaan noin viidennes ihmisistä pysyy uudenvuodenlupauksissaan. Sama ilmiö toistuu vuosittain: Liikuntapaikat täyttyvät loppiaisen jälkeen, mutta väkijoukko on harventunut merkittävästi helmikuun lopun lähestyessä.

Onneksi emme kuitenkaan ole aalloilla ajelehtivia kaarnalaivoja. Voimme omilla valinnoilla ja mielen harjoitteilla tehostaa lupauksessa pysymistä ja rakentaa aktiivisemmasta arjesta pysyvän tavan.

Tässä viisi konstia, joilla kampitat rakoilevaa motivaatiota.

1. Vaihtuvat viikkotehtävät

Ihmisen käyttäytymisessä havaitaan niin kutsuttu orientoiva reaktio. Kiinnostumme helposti uusista ja tapetilla olevista asioista. Esimerkiksi liikunnan aloittamisesta vuoden alussa. Samalla on luontaista, että tämän kiinnostuksen intensiteetti alkaa hiipua, kun asia ei enää ole uusi.

Noin viidennes ihmisistä pysyy pitkällä aikavälillä uudenvuodenlupauksissaan. Onnistumisprosenttia voi kuitenkin kasvattaa merkittävästi yksinkertaisilla keinoilla.­

Vaihtuvilla viikkotehtävillä voit pitää tätä uutuudenviehätystä yllä. Tällä viikolla voit ottaa tehtäväksi vähintään kaksien rappujen nousun hissin sijasta. Ensi viikolla se voi olla auton parkkeeraaminen aina kauimpaan mielekkääseen paikkaan kaupasta, työpaikasta tai harrastuspaikasta.

Nämä tehtävät tuovat paitsi uutta viehätystä tekemiseen myös auttavat löytämään itselle sopivia voittavia tapoja arkisen liikkeen lisäämiseen ja passiivisuuden vähentämiseen.

2. Mielikuvaharjoittelu

Innostus laimenee helposti, jos arkisissa huolissa ja murheissa märehtiminen vie suuren osan huomiosta. Muista siis hakea säännöllisesti, mieluiten päivittäin, mieleesi tavoitetilasi liikkujana.

Miltä kehossasi tuntuu ja miltä kehosi näyttää, kun olet lisännyt aktiivisuutta ja liikettä arkeesi? Eläydy mielikuviin säännöllisesti ja tee niistä mahdollisimman todellisia, kaikkia aistejasi käyttäen.

3. Uusi laji

Kuntoliikunnan puolella uudet lajikokeilut kampittavat ykköskohdassa mainittua orientoivaa reaktiota. Mitä esimerkiksi vuodenaikaan sidottua liikuntalajia voisit kokeilla? Hurahtaisitko hiihtoon, lumikenkäkävelyyn tai vaikkapa mäenlaskuun?

Suunnittele jo etukäteen myös kevättä. Mitä lajeja se voisi tuoda mukanaan? Muista tehdä myös uudesta lajikokeilusta konkreettinen suunnitelma. Mitä, missä ja milloin? Näin sen toteutuminen on todennäköistä.

4. Tavoitteiden voima käyttöön

Tavoitteet antavat aina suuntaa tekemiselle. Tarkista viimeistään nyt uudenvuodenlupauksesi, eli tavoitteesi laatu. Onko tavoitteesi riittävän tarkka? Onko se realistinen? Haluatko sitä oikeasti itse? Onko se aikaan sidottu? Onko se mitattava?

Jos nämä peruskriteerit täyttyvät, varmista seuraavaksi, että sinulla on välitavoitteita, kuten edellä mainittuja viikkotehtäviä.

5. Porukan positiivinen paine

Lopuksi voit vielä hakea positiivista painetta liikuntaporukasta tai lenkkikaverista. Arkiliikuntapuolella voit sopia vaikkapa työkaverin kanssa työmatkan taittamisesta yhdessä kävellen tai pyörällä. Näistä asioista voit laatia myös haasteita tai jopa vetoja. Niitä parjataan usein, mutta keskimäärin niitä käyttävät ihmiset sitoutuvat tekemiseen paremmin kuin konstit väliin jättävät.

Porukan tai kunto- ja arkiliikuntakaverin pehmeämmän puolen hyöty tulee niin kutsutusta sosiaalisesta tuesta. Kaveri kannustaa ja myös jakaa välillä väistämättä eteen tulevia haasteita, huolia ja murheita.

Sitten vain konstit käyttöön!

Lähde:

Norcross ym. 1989. The resolution solution: Longitudinal examination of New Year's change attempts. Journal of Substance Abuse. vol 1. Issue 2. p. 127-134

