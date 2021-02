Laihduttaako talviuinti? 20 vuotta sitten lajiin hurahtaneella Lisalla on vastaus – ja joukko hyviä syitä mennä kylmään veteen

Talviuinnilla on koko joukko suotuisia terveysvaikutuksia. Se voi muun muassa parantaa unta ja lievittää stressiä.

Muistan tammikuisen pakkasilman ja kylmän veden, johon laskeuduin sydän pamppaillen. Laskeuduin rapuille kyykkyyn ja nousin nopeasti vedestä ylös. Tunsin hyytävää pelkoa kylmän veden kietoutuessa kehoni ympärille. Pulahduksen jälkeen kylmä vesi kuitenkin vaikutti rauhoittavasti ja tunsin oloni hyvin tyyneksi. Olin onnellinen siitä olotilasta, ja kävin sen jälkeen kastautumassa joka päivä päästäkseni uudelleen tuohon euforiseen tilaan.

Näin Lisa Leinonen kuvailee ensimmäistä kylmäuintikertaansa kirjassaan Talviuinti – Terveyttä ja hyvää oloa avannosta (Basam Books).

Uimaan lähteminen kesti pidempään. Se vaati Leinoselta rohkeutta ottaa uusi askel, voittaa pelon tunne. Nyt hän on uinut melkein joka talviaamu noin kahdenkymmenen vuoden ajan.

Kylmäuinti kiinnostaa muitakin. Moni julkisuuden henkilö on löytänyt sen ilon.

Yleensä talviuinti – tai kylmäuinti tai avantouinti – tarkoittaa karaisua luonnon vesissä, kun veden lämpötila on alle 10 astetta.

Leinonen tarjoaa kirjassaan runsaasti talviuintiin liittyvää tietoa sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Poimimme niistä muutamia.

Miten kylmäuinti vaikuttaa terveyteen?

Harrastajat kertovat Leinosen mukaan talviuinnin virkistävän mieltä ja lievittävän stressiä. Monet uimarit kokevat, että flunssat ovat vähentyneet tai jopa kokonaan poistuneet. Uni on parempaa, ja erilaisia särkyjä ja kolotuksia on aiempaa vähemmän. Verenkierto on parantunut, ja useilla harrastajilla verenpaine on laskenut.

Tutkimusten mukaan talviuinnista voi saada muun muassa näitä myönteisiä vaikutuksia:

mieli virkistyy ja stressi poistuu

flunssat vähenevät selvästi

unen laatu parantuu

uinti auttaa erilaisiin särkyihin

olo piristyy ja verenkierto vilkastuu

nivelet toimivat paremmin

hermot kestävät paremmin paineita ja tunteet tasoittuvat

allergiaoireet lievittyvät

talvi-ihottumat häviävät ja iho muuttuu heleäksi

päänsärky ja migreeni vähentyvät

lihakset palautuvat liikunnasta paremmin

Olen aina kokenut talviuinnin hyvin meditatiiviseksi. Jollei veden läheisyys saa aivojani hiljenemään, ei mikään muukaan siihen pysty. Laiturille astellessa arkipäivän huolet hälvenevät ja mielen täyttää tyyneys. Aistit herkistyvät kuulemaan tuulen huminan ja askelten äänet laiturilla.

Laihduttaako kylmäuinti?

Lämpötilan palauttaminen kylmäuinnista vaatii lihastyötä, joka vastaa rappusten nousua 15–20 minuutin ajan. Käytännössä kaloreita ei kuitenkaan kulu yhtä paljon, sillä uimari pukee ylleen lämpimät vaatteet. Se kohottaa kehon lämpötilaa ilman että siihen pitää käyttää energiaa.

Laihtuminen saattaa olla mahdollista ruskean rasvan lisääntymisen vuoksi.

Monet uimarit ovat Lisa Leinosen mukaan vakuuttuneita siitä, että uimisen kannalta paras keli on kova pakkanen. Vesi on silloin lämpimämpää kuin ilma.­

Mitä on ruskea rasva?

Ihmiskehossa on kahdenlaista rasvakudosta. Valkoinen rasva varastoi energiaa, ruskea rasva kuluttaa sitä. Ruskean rasvan määrää ei kykene itse havaitsemaan, mutta kylmäaltistuksen avulla sen määrää voi lisätä. Kylmäaltistus voi myös aktivoida ruskean rasvan tuottamaan lämpöä.

Suomalaistutkimuksen mukaan ruskean rasvakudoksen aktivoituessa maksimaalisesti olisimme hoikempia ja terveempiä, eikä talvellakaan tarvitsisi palella.

Millaiset varusteet talviuintiin kannattaa hankkia?

Talviuimari selviää käytännössä ilman varusteita, uimapuku riittää. On kuitenkin suositeltavaa käyttää myssyä tai muunlaista päähinettä, koska lämpö haihtuu nopeasti pään kautta. Neopreenikäsineet ja tossut voivat olla hyödylliset, koska ääreisverenkierto on raajoissa heikointa.

Paljain jaloin kylmässä lumihangessa käveleminen voi olla vaarallista, joten matkalla uimapaikalle olisi hyvä käyttää tossuja. Rannalle kävellessä voi suojautua pyyhkeellä tai kylpytakilla.

Keille talviuinti ei sovi?

Talviuinti sopii lähes kaikille, mutta jos sinulla on jokin sairaus, neuvottele ensin lääkärin kanssa.

Sairaana, esimerkiksi kuumeisena, kylmäuintia ei ole syytä harrastaa. Alkoholin vaikutuksen alaisena tai krapulassa olisi niin ikään syytä välttää kylmään veteen menemistä.

Talviuintia ei myöskään suositella sydän- ja verisuonitauteja sairastaville eikä sellaista kroonista sairautta potevalle, jonka oireilua kylmä voi lisätä.

Kursivoidut kohdat Lisa Leinosen kirjasta Talviuinti (Basam Books).